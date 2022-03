Este 10 de marzo, Mamen Mendizábal reunía por primera vez a su mesa de diálogo en 'Encuentros inesperados'. Este programa de laSexta contaba en su primera entrega con un elenco de lo más dispar, donde se encontraban Mario Vaquerizo, Alberto San Juan, Oriol Junqueras y Ana Iris Simón para hablar de un tema central: la religión.

Mario Vaquerizo y Mamen Mendizábal en 'Encuentros inesperados'

Sin embargo, uno de los invitados de la noche no se sintió del todo cómodo con cómo se trataron algunas de las cuestiones que envolvían al tema de la fe cristiana, y es que Vaquerizo es un creyente convencido de la religión católica. "Rezo todas las noches, y cuando estoy solo rezo en alto. Me gusta rezar sentado en la cama, dando gracias por todo lo que tengo y agradeciendo ese sentido de la espiritualidad que me ha dado Dios", afirmaba el cantante al principio del programa.

Durante la noche, Mendizábal enseñó el polémico videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo bailando al ritmo de "Ateo", momento que no le hizo mucha gracia a Mario Vaquerizo: "Estáis lanzando unos mensajes basados todos en la polémica y en la contradicción y no me gusta". La presentadora quería saber las opiniones de sus invitados: "¿Qué hace la Catedral de Toledo purificando la iglesia después de esto?". Con una respuesta inminente, Vaquerizo soltó: "Eres una provocadora nata, estás todo el rato provocando".

"Estás muy polarizada cariño"

La escritora, por su parte, comentaba que "hubo un conflicto interno en la propia iglesia, por eso acabaron haciendo lo de purificar. Yo creo que cada cosa tiene su lugar". Vaquerizo no dudó en levantarse de su silla y darle un beso por tener sus mismas convicciones. "Yo mala, tú buena", decía entre risas Mendizábal, hasta que el cantante no aguantó más y soltó un zasca a la presentadora y a la cadena: "Estás muy polarizada, cariño. Trabajas en laSexta, no todo es blanco y negro". Finalmente, entre risas, terminaba este conflicto con Mamen Mendizábal diciendo: "Si algo voy a cortar, ya sé qué es".