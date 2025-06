Por Redacción |

Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano,. Este tema de lo más veranigo se suma a su larga lista de éxitos, la cual está encabezada por 'Me sabe mal', que acumula más de 75 millones de reproducciones en Spotify.

En su promo para dar a conocer esta nueva canción, Marlena ha visitado el pódcast 'Tómatelo con vino', donde han hablado con María Fernández y Rocío Irisarri sobre cómo viven la época fuerte de festivales de música o los secretos que esconde la industria musical. Además, el dúo también ha recordado su paso por el Benidorm Fest 2024, la preselección española para Eurovisión.

Marlena, participantes del Benidorm Fest 2024

A la pregunta sobre si se volverían a presentar, las de 'Amor de verano' responde de forma muy contundente. "No nos volveríamos a presentar. Fue algo de exposición, de televisión, de que pusieran cara a las de 'Me sabe mal'. (...) En el contexto no encajábamos bien ahí, fue una experiencia que nos ha dado a conocer a otro público, pero no repetiríamos, está hecho el check", explicaban, negándose rotundamente a intentarlo de nuevo.

Además, Fernández les lanzaba entonces la cuestión de si irían a Eurovisión, a lo que Marlena volvía a negarse. "No, ese no era nuestro objetivo. Es otro concepto totalmente a nuestro proyecto", comentaban, señalando la imposibilidad de tocar un instrumento en directo en Eurovisión. "No es nuestro mundo, hay que valer también para comerse toda la promo y toda la preparación que hay detrás. (...) Nosotras no nos veíamos nada", confesaban.

Marlena cantando 'Amor de verano' en el Benidorm Fest 2024

El drama de Melody

Al hilo de la conversación sobre Eurovisión, las presentadoras del pódcast se sinceraron sobre su percepción del certamen e Irisarri exponía que no se creía nada de las votaciones de Eurovisión, a lo que Ana Legazpi se sumaba a su argumento con un "yo tampoco me creo nada". "Melody se ganó a toda Europa", añadía la vocalista de Marlena.