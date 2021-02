Marta Hazas prepara una nueva serie para una plataforma, creada por Javier Veiga

La actriz Marta Hazas ha terminado recientemente la serie 'Pequeñas coincidencias', que ha estrenado este mismo viernes, 5 de febrero, su tercera y última temporada en Amazon Prime Video. Pero parece que la intérprete no puede estarse quieta, y es que tras el final del proyecto mencionado anteriormente, parece que llega uno nuevo a su carrera profesional.

Según ha desvelado en una entrevista al medio TV en cada momento, la actriz de 'Velvet' tendría algo nuevo entre manos, ya que este mismo fin de semana se embarcaría en las grabaciones del episodio piloto de una nueva serie que estaría preparando para una plataforma de streaming, sin desvelar todavía el destino de este nuevo espacio.

Hazas ha comentado también que esta nueva ficción ha sido creada y dirigida por Javier Veiga, su marido, del mismo modo que 'Pequeñas Coincidencias', y que estará producida por Medio Limón, empresa de la que es propietaria. En cuanto al argumento, solo ha desvelado que no se tratará de una comedia como tal, pero que sí tendrá tintes de esto.

¿Volvería a ser Amelia en 'El Internado: Las Cumbres'?

En la misma entrevista, Hazas ha sido preguntada sobre el regreso de 'El Internado' en forma de reboot, ya que el próximo 19 de febrero llega a Amazon Prime Video 'El Internado: Las Cumbres' y sobre si recuperaría su personaje en esta serie, en caso de que no hubiera fallecido, la intérprete comenta que "sí lo haría. Amelia era un personaje que me gustó mucho y si no hubiera muerto habría sido un papel perfectamente retomable".