Por Almudena M. Lizana |

El 10 de junio de 2024, Marta Riesco pisaba el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' para dar una nueva entrevista, esta vez en directo y con María Patiño como maestra de ceremonias. Tras ser recogida por Javier de Hoyos y ser trasladada a las instalaciones del formato producido por Fabricantes Studio, Riesco se enfrentaba a un pasillo de la memoria donde se ha encontrado con portadas y momentos importantes de su trayectoria, tanto profesional como personal.

'Ni que fuéramos Shhh'

. Yo he estado con una persona que ha hecho un montón de cosas malas, pero ¿merecía yo eso? ¿Merecía que se me tratase así?", decía Marta Riesco, señalando que muchos la "machacaron por ser su pareja". Tras reñir a Patiño en varias ocasiones, Riesco soltaba una bomba, mostrando su decepción con Lydia Lozano

"Me parece injustísima conmigo. (...) Pensaba que tenía una relación superbuena con ella. Yo pensaba que cuando me llamabais 'perra judía', ella iba a decir: 'Os voy a contar lo que ha hecho esta persona por un miembro de mi familia'", contaba la exreportera, destapando así una especie de favor personal que le hizo la periodista a la de 'Sálvame', sin adentrarse en esa situación íntima de Lydia Lozano y algún familiar suyo.

"Me dejé la piel para ayudarla en un tema muy difícil y personal para Lydia. Me sorprende que ponga cara de póker con una cosa que es real", decía Marta Riesco, viendo cómo la de 'Mañaneros' reaccionaba a lo que estaba contando. "Tú antes de irte hoy de aquí, ¿me vas a contar lo del as? ¿Me lo prometes?", preguntaba María Patiño.

¿Quién llamó a quién?

"Por supuesto, ¿y tú a mí lo de los carteles?", respondía Riesco, desafiante. "Te lo prometo, pero voy a decir una cosa, que no quiero mentirte. Todavía estoy esperando la sentencia. Yo tengo un juicio, que me ha interpuesto una demanda Antonio David, y estoy esperando una sentencia que veremos, por lo que yo no me puedo meter muy de lleno en este tema", aclaraba la presentadora, sacando a relucir un malentendido entre ellas. "Te voy a demostrar que me llama tu abogado", contestaba Riesco.