Más allá de Spider-Man: 12 series que se atrevieron a mostrar multiversos

En tiempos recientes, que Spider-Man viaje más allá de su universo se está convirtiendo en una costumbre en todos los medios en los que el superhéroe está presente. El ejemplo más notorio es la película "Spider-Man: No Way Home", que presenta el multiverso Marvel por primera vez en el cine. Es cierto que el personaje siempre ha pertenecido al cosmos del universo de Marvel, en donde son habituales las realidades paralelas, pero el concepto no está tan ligado a la esencia clásica del personaje como a sus cómics, videojuegos y películas recientes. Y el origen de esta relación tan estrecha entre el héroe arácnido y el multiverso hay que buscarlo en la televisión.

Diferentes versiones de Spider-Man en 'Spider-Man: The Animated Series'

Es en este medio en donde se dio la primera gran saga en la que se encontraban varios Spider-Men de mundos paralelos. Se trataba del arco conocido como "Spider Wars", que cerraba la serie noventera 'Spider-Man: The Animated Series'. Aquella pequeña locura que terminaba con Peter balanceándose junto a Stan Lee en persona influenció a toda una generación de fans, algunos de los cuales crecieron para convertirse en creadores en el presente, llevando historias similares a diferentes medios y creando toda una tendencia en mezclar al trepamuros con sus contrapartidas de otros universos.

Partiendo de esta anécdota, en la que la televisión se adelantó incluso al medio original del personaje, como son los cómics, desde FormulaTV hemos querido repasar otros grandes momentos en los que los espectadores nos encontramos de pronto con universos paralelos. Dejando a un lado las series que toman la existencia de realidades alternativas como premisa, esta lista se sumerge en aquellas que nos sorprendieron viajando a otros mundos en capítulos o tramas que nadie se esperaba.

12 'Agents of SHIELD'

El Doctor frente a Fitz, ambos interpretados por Iain de Caestecker en 'Agents of SHIELD'

Aunque ahora el Universo Cinematográfico de Marvel ha abrazado la idea de las realidades alternativas, lo cierto es que la primera de sus producciones que divergió de la realidad principal fue 'Agents of SHIELD'. La serie centrada en la agencia de espionaje de Nick Furia mostró ya en su cuarta temporada una realidad alternativa en la que sus peores enemigos, Hydra, habían tomado el control del mundo instaurando una dictadura fascista. Una dictadura que, además, estaba codirigida por El Doctor, la versión despótica de esta realidad de Fitz, uno de los más simpáticos y amables personajes de la serie, interpretado por Iain De Caestecker.

Aunque esta realidad se desarrolló en el Framework, una recreación digital perfecta del mundo que atrapó a varios de los protagonistas de la serie, las temporadas siguientes jugaron todavía más con el concepto de realidades paralelas, llegando a formar una propia desde la principal del UCM, en la que se inicia la serie. Así, en la quinta temporada los personajes se trasladaban a un futuro alternativo, mientras que en la última temporada provocaban múltiples realidades alternativas en varios momentos al tratar de salvar el pasado del ataque de los Chronicoms.

11 'Futurama'

Bender con su doble en 'Futurama'

En 'Futurama' puedes encontrar tanto la crítica social costumbrista más ácida como la ciencia ficción más alocada y disparatada. Un ejemplo de esto último es "La paracaja de Farnsworth", el episodio en el que el profesor Farnsworth inventa una caja que considera peligrosa y envía a la tripulación de Planet Express a destruirla. Por supuesto, la caja acaba conteniendo un universo en sí mismo, uno similar al original pero en el que al lanzar monedas al aire a cara o cruz se obtiene un resultado opuesto.

Al final, los protagonistas de ambos mundos se conocen e incluso hacen buenas migas. Pero no son las únicas realidades mostradas en este episodio, ya que los protagonistas acaban realizando una acelerada persecución por innumerables universos producidos cuando los dos Farnsworth trataron de recrear el experimento original, resultando en una multiplicación infinita de cajas.

10 'Star Trek'

Las versiones malvadas de Spock y el Capitán Kirk en 'Star Trek'

Por supuesto, como una de las más populares sagas de ciencia ficción, el universo de 'Star Trek' ha tenido a lo largo de su dilatada historia varias tramas relativas a realidades alternativas. La propia saga cinematográfica iniciada en 2009 parte del surgimiento de un universo paralelo como consecuencia de los viajes en el tiempo de Nero y Spock para explicar su reboot, ambientado en la llamada Línea Temporal Kelvin. Pero su episodio más recordado relativo a esta temática es "Espejito, espejito", que se produjo en la segunda temporada de la serie original, en 1967.

En dicho episodio, una tormenta cuántica transporta a parte de la tripulación de la Enterprise a una dimensión llamada "espejo" por su similaridad con la original, pero en la que todos son malvados. Esta dimensión se volvería mítica para la saga, siendo visitada recurrentemente en series posteriores y con un particular desarrollo en 'Espacio Profundo 9'. Pero no sólo crearía un antes y un después en 'Star Trek', sino que establecería muchos tópicos relativos a las realidades alternativas usados en ficción, como aplicar una perilla a las versiones malvadas de personajes buenos. Éste era el caso del recordado Spock malvado, que era un sádico torturador al servicio del Imperio Terrano.

9 'Stargate'

Un capítulo de 'Stargate Atlantis' con un cruce dimensional

La exploración planetaria de 'Stargate SG-1' ya dio lugar desde su primera temporada de 1997 al descubrimiento de una realidad paralela, con muchas similitudes con el "Espejito, espejito" de 'Star Trek'. En primer lugar, por el nombre, ya que el aparato usado para conectar ambas realidades fue llamado Espejo Cuántico y, obviamente, conectó al equipo de la realidad original con versiones divergentes suyas, en una Tierra que estaba siendo destruida por la invasión de los Goa'uld.

Posteriormente, el Espejo Cuántico conectaría ambas realidades en más ocasiones, revelando nuevas amenazas para equipos alternativos y para el mismo multiverso. Aunque el Espejo Cuántico fue destruido, se encontraron nuevas formas de viajar entre realidades en la saga, como el dispositivo de realidad alternativa que usa un Rodney McKay alternativo (y más simpático) en 'Stargate Atlantis' para llegar a la realidad principal y prevenir la destrucción de la suya.

8 'Buffy, cazavampiros'

La Willow vampira de 'Buffy, cazavampiros'

De forma recurrente, las realidades alternativas se usan para mostrar lo que sucede cuando los héroes fracasan o toman caminos incorrectos. Es lo que se nos muestra en la tercera temporada de 'Buffy, cazavampiros' con "El deseo", un capítulo en el que Cordelia se deja llevar por su rivalidad con Buffy y desea ante un demonio que la cazadora nunca se mude a Sunnydale. Ello genera una realidad paralela en la que los vampiros se han hecho con el control del pueblecito y en la que Willow y Xander se han convertido en sádicos chupasangres.

Pero no sólo se muestra esta realidad, también se prueba de primera mano su interacción con la principal en esa misma temporada con "Doppelgangland", episodio en el que la Willow vampiro consigue cruzar al otro lado, convirtiéndose en una dura enemiga para el equipo de Buffy. Con ello, queda establecido que el multiverso existe en la serie, y que el mundo de "El Deseo" no es una simple reelaboración de la línea temporal.

7 'Perdidos'

Los protagonistas de 'Perdidos' en su nueva realidad

Tras jugar con flashbacks y flashforwards, la última temporada de 'Perdidos' ya no viajó entre tiempos sino entre dimensiones. Con ello, se establecían dos líneas temporales, la que sucedía en ese tiempo de ninguna parte que siempre fue la isla en la que chocaron los pasajeros del 815 de Oceanic, y otra realidad en la que los personajes nunca tuvieron su determinante accidente y siguieron con sus vidas.

El deliberadamente ambiguo final deja abierta la posibilidad de que esta realidad no tenga una explicación tan anclada en teorías científicas como en una fantasía cercana a lo religioso. Lo que parece seguro es que los protagonistas lograron alcanzar un nuevo mundo desde el inicial, tras encontrarse en medio de la batalla eterna entre Jacob y el Hombre de Negro.

6 'Community'

Danny Pudi interpreta al Abed malvado en 'Community'

Hasta ahora la lista ha estado compuesta por ficciones relacionadas a lo fantástico o la ciencia ficción, en las que, aunque las realidades alternativas no son el tema central de la serie, son un tema bastante posible. Puede ser más chocante que esto ocurra en una sitcom universitaria, pero en realidad no lo es tanto si tenemos en cuenta todas las locuras que caben en 'Community'. Su manera de abordar el multiverso se inicia en el mítico capítulo "Correcciones sobre la teoría del caos", de la tercera temporada, en la que muestran lo que puede cambiar las seis diferentes posibilidades de la tirada de un dado.

En un principio, este episodio podría haber parecido un experimento sin más, mostrando escenarios imaginados alternativos al real. Sin embargo, una de las posibilidades generadas acabó formando parte de La Dimensión Más Oscura, aquella en la que ocurrió lo peor, y que no tardaría en tener un papel relevante en el desarrollo de esa tercera temporada. Particularmente, introdujo al personaje del Abed malvado, que contaba con su propia y distintiva perilla falsa.

5 'Doctor Who'

Rose visita el mundo en que su padre vive en 'Doctor Who'

Con todos los viajes a lo largo y ancho del tiempo y el espacio que El Doctor ha realizado, lo cierto es que pocos han salido de los límites de su realidad. El primero que lo hizo fue el tercer Doctor, encarnado por Jon Pertwee, que en la serie de 1970 se adentró en una Gran Bretaña reconvertida en una república fascista avocada al cataclsimo en el episodio "Inferno".

Pero es más recordada la interacción con otra realidad del décimo Doctor, interpretado por David Tennant. Al llegar su otra Tierra, El Doctor la bautizó como "El Mundo de Pete", ya que en ella Pete Tyler, el padre de su acompañante Rose, seguía vivo. Esta realidad paralela, en la que se originaron los funestos Cybermen, tuvo mucha relevancia en esta segunda temporada moderna, de 2007, y fue determinante en el destino posterior de la propia Rose.

4 'Embrujadas'

Rose McGowan es Paige en 'Embrujadas'

Para su capítulo número 100, 'Embrujadas' experimentó un cambio en su realidad debido a que Cole usó unos extraordinarios nuevos poderes para eliminar de la realidad el cambio más importante de la serie: la aparición de Paige tras la muerte de Prue. En este episodio se nos mostraba lo que habría pasado si la bruja interpretada por Rose McGowan no existiese, resultando en un mundo en el que Piper ya no está con su inseparable Leo y Phoebe sí continúa en una relación con Cole bajo su encarnación demoníaca de Balthazar, pero en donde el poder de tres se ha perdido para siempre.

Gracias a los esfuerzos de la propia Paige, surgida de la dimensión original, las Embrujadas lograron revertir la situación. Eso sí, en la sexta temporada volverían a saltar a mundos alternativos, en esta ocasión por medio de un demonio capaz de generar vórtices, que transportó a Piper a un mundo sin magia, a Paige a uno en el que la magia es conocida por toda la población y a Phoebe a uno en el que es rica y famosa. Todas vieron cumplidos sus deseos en estos mundos pero, como no podía ser de otro modo, regresaron a su realidad para poder estar con sus hermanas.

3 'Rick y Morty'

Morty malvado con su clásico parche en 'Rick y Morty'

Aunque 'Rick y Morty' no trata específicamente de viajes entre dimensiones, sino de las aventuras de un científico loco con su nieto, lo cierto es que la existencia de realidades paralelas forma parte del día a día de la serie. No obstante, siempre encuentran formas nuevas de usar este concepto para llevarlo al extremo, empezando ya en la primera temporada, con, por ejemplo, un sexto capítulo en el que toda la serie cambiaba la ambientación de un universo por otro.

El número de universos paralelos de esta ficción es tan inabarcable que todos los Ricks, conocidos por ser los seres más inteligentes de cada uno de sus universos, se han aliado para conformar la Ciudadela de los Ricks. En dicho lugar se pueden ver a toda clase de versiones disparatadas de los protagonistas de la serie. La más famosa, el Morty malvado, que fue capaz hasta de manipular al Rick de su dimensión y al que se distingue por su parche en el ojo.

2 'Sobrenatural'

Sam y Dean Winchester toman algo con sus versiones de otro mundo en 'Sobrenatural'

La casi eterna batalla de los Winchester contra el mal les ha llevado fuera de su universo en múltiples ocasiones. Una de las más recordadas y primeras fue la que sucedió en el episodio 15 de la sexta temporada. Y es que habíamos visto ya a Jared Padalecki y Jensen Ackles interpretar a Sam y Dean, pero en este capítulo eran Sam y Dean los que interpretaron a Jared Padalecki y Jensen Ackles, al viajar los personajes a una realidad en la que se estaba grabando la propia serie.

Tras este encuentro hubo otros viajes interdimensionales, como en el que Lucifer les llevó a un mundo devastado en el que no pudieron impedir el apocalipsis. Pero el multiverso se desarrolló de forma mucho más extensa en la decimoquinta temporada, en la que Dios, también conocido como Chuck, fue el antagonista principal. En ella se revela que Dios, un escritor frustrado en busca de la trama perfecta, creó toda clase de universos posibles, como uno habitado por ardillas u otro en el que no existe el color amarillo. Durante esta temporada, los hermanos protagonistas incluso conocen a otras versiones de sí mismos a los que la vida les ha ido mejor, excepto porque todo su mundo fue destruido al final.

1 Arrowverso

Superman contra Superman en "Crisis en las Tierras Infinitas" de The CW

Si este repaso comenzó con el mundo superheroico de Marvel, es justo que termine con el de DC, su competencia principal. Y es que su mundo televisivo de superhéroes, conformado por las series de The CW, es el que mejor ha aprovechado el multiverso. Como suele pasar con DC, la ruptura del universo único comienza con Flash, que al final de la primera temporada de su serie propia ya conecta con la llamada Tierra-2.

Después llegarían otros muchos cruces con otros universos, incluyendo una serie entera en la que estos son habituales, como es 'Legends of Tomorrow'. Pero el evento que llevó las versiones alternativas de los personajes a su límite fue "Crisis en las Tierras Infinitas", en donde toda clase de héroes de todos los universos conocidos se dieron cita. Incluso hubo tiempo para un pequeño cameo proveniente de las películas del Universo Extendido de DC.