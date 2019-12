Pickle Rick de 'Rick y Morty' regresa de la manera más inesperada

La industria del entretenimiento siempre nos sorprende con colaboraciones imprevistas, y, por extraño que parezca en primera instancia, la última asociación comercial de 'Rick y Morty' tiene (algo de) sentido desde el punto de vista gastronómico. La popular serie de Adult Swim ha creado multitud de personajes icónicos a lo largo de sus cuatro temporadas, y uno de los más carismáticos ha conseguido cruzar una meta al alcance de muy pocos: tener su propio sabor de Pringles.

La conocida marca de snacks ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que el 2 de febrero de 2020 lanzará un sabor dedicado a Pickle Rick, la variación del científico protagonista de 'Rick y Morty' que protagonizó uno de los episodios más inolvidables de la tercera temporada. Desde ese momento, no hemos vuelto a ver al deslenguado pepinillo en acción, pero esta edición especial de Pringles servirá para devolverle a la vida, aunque sea a través de una impresión en un bote de patatas.

On 2/2, @RickandMorty will take Pringles into Dimension 54. pic.twitter.com/Oge9sVB9H9