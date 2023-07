Por Fernando S. Palenzuela |

La celebración de las elecciones generales el 23 de julio ha provocado que los espacios de actualidad tuvieran que alargar su temporada más de lo previsto para poder informar acerca de estos comicios. Una vez que ya conocemos los resultados, aunque el panorama político sigue siendo incierto, los presentadores se marchan de vacaciones para descansar hasta el inicio de la próxima temporada en septiembre.

'El intermedio'

En la jornada del 24 de julio, dos de los programas de laSexta cerraron su temporada: ' El intermedio ' y ' Más vale tarde '. Empezando por el vespertino, Cristina Pardo anunciaba que se marchaba de vacaciones al día siguiente, pero antes le tenían preparada una sorpresa.. "¿Con la temporada que te has pegado y todavía me tienes que dar permiso?", bromeaba la presentadora.

"Pásatelo muy bien, que hemos tenido un año muy duro", le deseaba López. "Te voy a decir una cosa: Feijóo no sé, pero tú y yo volvemos en septiembre", emplazaba. "Eso te iba a decir, si tú te acordarás de volver. ¿Te acordarás de dónde está la tele y tu plaza de parking?", ironizaba Pardo. "No, (...) pero para mediados de agosto ya te empezaré a preguntar".

"Te has perdido las elecciones, lo que no sé es si podrás salvarte de la repetición, si es que la hay", comentaba en tono de broma Cristina Pardo. "Creo que Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral, pero en este país ya sabes que eso no significa absolutamente nada. Todavía igual nos sorprendemos y tenemos unas elecciones... Yo las pondría el 25 de diciembre", respondía él, que aseguraba que ya encontraría algún modo de no trabajar ese día, aludiendo a sus bajas médicas esta temporada. Después de poner fin a la conexión, la también colaboradora de 'El hormiguero' se despedía de la audiencia e invitaba a los espectadores a que conectaran con la versión veraniega de 'Más vale tarde', presentada por María Lamela y Marina Valdés.

La despedida de 'El intermedio'

El access prime time semanal de laSexta también dijo adiós el día de la resaca electoral. Como era de esperar, los pactos para gobernar centraron los temas del día y fueron claves en la despedida musical que se marcaron. Los Guates Electorales fueron los mariachis escogidos por 'El intermedio' para versionar "Cielito lindo" y poner en relieve la fortaleza del todavía presidente del Gobierno.

Tras su actuación musical, Dani Mateo, que en las últimas semanas ha sustituido a El Gran Wyoming al frente del espacio, se despedía entre bromas. "Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado este curso y, sobre todo estas últimas semanas de campaña electoral", decía Sandra Sabatés. "Es cierto que los resultados nos dejan un escenario político incierto, pero sí tenemos una cosa clara: nosotros estaremos aquí para contarlo todo". Para terminar, Héctor de Miguel se despedía tras su participación en las últimas semanas en el programa de laSexta, explicando que volvía a la radio.