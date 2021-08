'Más vale tarde' se reformula completamente en esta nueva temporada y no solo con el cambio de presentadores. Al acabar la anterior, Mamen Mendizábal confirmaba su salida del formato para emprender nuevos proyectos, y Atresmedia confirmó que Cristina Pardo e Iñaki López se pondrían al frente, dejando sus respectivos programas. A punto de verles de nuevo juntos en pantalla a partir del día 6 de septiembre, han presentado en el FesTVal las novedades de las próximas entregas.

Cristina Pardo e Iñaki López, en 'Más vale tarde'

"El pisito tiene nuevos inquilinos y cambia con algunas reformas", reza la promo de la nueva temporada de 'Más vale tarde', y es que no solo va a cambiar quién se pone al frente. "Cuando Mendizábal decidió irse, nos planteamos cómo seguir el programa, con pasión, y decidimos que en lugar de un presentador, tener dos, con un plató y una mesa nueva", introduce César González Antón, director informativos laSexta, quien reafirma que "el mayor reto de esta temporada es renovar este formato".

Los presentadores actuales del programa de laSexta se olvidan de sus programas semanales ('Liarla Pardo' y 'laSexta noche') para conducir uno diario de lunes a viernes. "Pasar de semanal a diario es algo que notamos a partir de esta semana ya con los preparativos, pero estamos muy contentos con la idea", confirma López, mientras que Pardo está más acostumbrada: "Para mí lo raro era tener un programa semanal, por lo que no me ha costado mucho, ya venía de uno diario".

Sin distribución del trabajo a favor de la naturalidad

Los dos presentadores se conocen perfectamente, tanto detrás de las cámaras como delante, como, por ejemplo, dando las Campanadas en laSexta cada año. Por ello, han decidido dejarse llevar por la naturalidad y no distribuirse las funciones al frente del formato. De hecho, López reconoce que ni se han repartido los puestos de las sillas. "Teníamos ganas de enfrentarse a la hoja en blanco para ver qué salía", comenta González Antón en la presentación demostrando que no quieren cerrarse a nada, algo que la presentadora ha reafirmado con otras palabras: "Esto no es un informativo, no leemos al no haber guion, entonces es más difícil repartirse lo que digamos. Creo que eso imposibilita tener un esquema cerrado".

La unión perfecta entre información y entretenimiento

Y aunque no sea un informativo, la actualidad va a a esta a la orden del día. Eso sí, con entretenimiento. Tal y como señala López, "lleva el ADN de laSexta, información y calle de una forma amena". La química que hay entre ambos demostrará que este formato puede ser de lo más divertido y ya reconocen los presentadores que la directora ha acogido muy bien la forma que tienen de trabajar juntos. "El programa va a estar ligado a la actualidad, pero va a tener nuestra impronta, que es la que es", afirma Pardo, añadiendo que "somos serios cuando hay que serlo, pero también sabemos divertirnos".

Por eso mismo, ella también reconoce que "uno de los alicientes para estar en el programa era estar con Iñaki". ¿Cómo va a ser el balance entonces entre información y entretenimiento? ¿Qué les va a costar más? Pardo tiene claro que "cuando informas hay más tensión por hacerlo bien" y tiene la sensación que que ambos son entretenidos. "Tampoco hace falta aburrir al espectador y aunque sea una información negativa no tiene que ser un drama constante", agrega su compañero López.

Cómo les llegó la oferta a cada uno

Cuando los directivos apostaron por la idea de que hubiera dos presentadores, llegó el momento de informarles a ellos para hacerles la propuesta. "Cuando me llamaron, estaba durmiendo la siesta y no fue muy entusiasta mi reacción como si hubiera estado despierta porque estaba espesa", cuenta de un modo divertido Pardo. Por su parte, Iñaki, que ya se había puesto al frente del formato algún 8M, asegura que antes de conocer que él iba a presentarlo, al saber que Mendizábal se iba del formato, pensó: "A ver a quién le cae el marrón de sustituirla".