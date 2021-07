La noche del jueves 29 de julio, Antena 3 emitió la final de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que Monstruita, Huevo, Erizo y Plátano actuaron para ganarse la máscara dorada y convertirse en sucesores de Paz Vega como ganador de la edición. Una cita que, tras la expulsión y desenmascaramiento de Monstruita y Huevo, dejó un duelo final entre Erizo y Plátano, que dejó al segundo con la medalla de plata, antes de desvelar que se trataba de Willy Bárcenas.

Willy Bárcenas se descubre bajo Plátano en la final de 'Mask Singer 2'

Plátano se enfrentó a un duelo final con Erizo, quien se convirtió en el ganador de la edición gracias a los votos de los presentes. Antes de conocer la identidad del vencedor de la segunda edición del talent, los investigadores lanzaron sus últimas apuestas sobre la persona que se ocultaba bajo Plátano, momento en el que solo Javier Calvo cambió de opinión al descartar que se tratara de Melendi, su apuesta inicial de la noche, para inclinarse hacia la posibilidad de que se tratara de Dani Martín, dada la altura del concursante, que no le encajaba con el primero.

Por su parte, Paz Vega se decantó por que podría ser Blas Cantó; José Mota mencionó a Carlos Baute; mientras que Javier Ambrossi se mantuvo muy seguro sobre el hecho de que la máscara ocultaba a Willy Bárcenas, por lo que el madrileño se llevó una gran alegría al descubrir que había acertado. "Ponerte una máscara es como ser un superhéroe: por dentro eres una persona normal, pero te permite hacer cosas maravillosas", declaraba el concursante, en un vídeo recopilatorio, antes de descubrirse ante la audiencia. "Qué bien lo has hecho", manifestó Ambrossi, una vez Bárcenas se retiró la máscara, momento en el que el concursante compartió su desconcierto sobre cómo había sido pillado por el madrileño, al recordar que "estaba contentísimo al principio porque nadie daba ni una".

¡Willy Bárcenas, líder de @taburete89, estaba tras la máscara de Plátano! ????



¡El cantante que triunfa en los escenarios ha conquistado a todo el público de #MaskSinger con sus actuaciones! ????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerFinal pic.twitter.com/7GCV65HWsW — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

"Me habéis hecho sentir increíblemente bien"

"Me has enamorado, cada actuación diferente, un talento musical único, lo bien que lo hemos pasado", añadió el investigador, quien elogió del artista "lo bien que representas el espíritu de este programa". "Me lo propusieron y al principio no lo tenía muy claro, pero llegué a la conclusión de que siempre me han prejuzgado desde que empecé con Taburete y dije: es mi programa. Soy un plátano, que me valoren por eso", declaró Bárcenas, entusiasmado. "Me ha encantado jugar. Me habéis hecho sentir increíblemente bien", manifestó el concursante, quien incluso prometió que se tatuaría un plátano e incluso que "si nos vuelven a nominar a un Grammy, iré vestido de plátano".