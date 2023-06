Por Beatriz Prieto |

La tercera edición de '' alcanzó su semifinal con las seis máscaras restantes la noche del miércoles 21 de junio, en Antena 3. Fue entonces cuando Caballito de Mar, Bebé y Gallo protagonizaron el primer "truelo", tras el cual la segunda máscara fue la elegida para ser la nueva eliminada quedarse a las puertas de la final y descubrir por fin su identidad: Dulceida.

Dulceida se descubre bajo la máscara de Bebé en la semifinal de 'Mask Singer 3'

La semifinal tampoco se libro de una nueva ronda de pistas lanzadas por Bebé sobre su identidad que se sumaban a todas las anteriores , expuestas en un vídeo en el que la concursante aseguraba quey se mostraba en el dentista. Asimismo, la entonces desconocida confesaba. "A este paso me fichan para un equipo de baloncesto", bromeaba la máscara al respecto, en una consulta médica.

Para defender su permanencia en el programa, la concursante escogió "Baby One More time", de Britney Spears, tras lo cual los investigadores lanzaron sus teorías sobre su identidad. No obstante, después de que Javier Calvo y Javier Ambrossi se hubieran mostrado absolutamente seguros de que se trataba de Dulceida en el último programa, el hecho de que hubieran quedado con la influencer y esta se lo hubiera negado a la cara, les hizo lanzar otras apuestas: María José Campanario y Laura Escanes. En el caso de Ana Obregón, la investigadora apuntó a Verdeliss, mientras que Mónica Naranjo se mantuvo firme con Chábeli Iglesias, por lo que ninguno de los cuatro sumó un acierto cuando Dulceida se descubrió ante ellos.

"¿Se puede mentir así a un amigo?"

La influencer dejaba así a cuadros a los cuatro investigadores, de los cuales los Javis corrieron para reunirse con ella sobre el escenario y abrazarla. "¡Te mato!", exclamó la pareja. "Me miró a la cara y me dijo: 'No soy'. ¿Tú te crees que se puede mentir así a un amigo?", lanzó Calvo, a lo que Ambrossi añadió que "espero que te lo hayas pasado bien, porque has perdido a dos amigos".

"Me emocioné muchísimo cuando Ana dijo que era su máscara favorita", reconoció Dulceida, al hablar de su experiencia en el programa, momento en el que la aludida aseguró que "lo has hecho fenomenal a nivel acting, a nivel cantante". La influencer aclaró algunas dudas, como la escena con patitos de goma, a los que rociaba con su colonia, o los carteles de "se busca", en referencia a su rebeldía en su juventud o su desaparición de las redes sociales. "Me llevo la experiencia, sin duda, que mi voz haga estas cosas", confesó Dulceida, sobre su concurso.