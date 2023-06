Por Beatriz Prieto |

La tercera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su sexta entrega el miércoles 14 de junio en Antena 3, con Cupcake, Gorila, Hada y Bebé actuando una vez más sobre el escenario, una semana antes de que se celebre la semifinal. Una cita a la que Cupcake no consiguió llegar, puesto que los investigadores se lanzaron a pulsar el Delatador y la obligaron a retirarse la máscara para desvelar a Ana Milán, tras acertar su identidad.

Ana Milán se descubre bajo la máscara de Cupcake en 'Mask Singer 3'

Antes de ser pillada, Cupcake compartió una nueva ronda de pistas a las anteriores , en la que, mientras se la veía en una cola de facturación con un cartel en el que se leía "exceso de dulce", lo que dio a pensar a los investigadores que podría ser alguien que "no se ajuste a las normas". Asimismo,. En su vídeo, Cupcake bailaba la canción "una taza, una tetera" y terminaba protagonizando la mítica imagen de James Bond apuntando con una pistola a cámara, al mismo tiempo que aseguraba que "solo se necesita amor".

Con estas nuevas pistas, y con Anabel Alonso como invitada, Javier Ambrossi se bajó del carro de Hudson para sumarse a las teorías que apuntaban a Milán: el investigador apuntó al hecho de que la actriz no daba importancia a cumplir con las tallas normativas o que era actriz de doblaje, por lo que había trabajado en películas infantiles, lo que encajaba con que su voz gustara a todos los públicos. Su argumento animó también a Javier Calvo a descartar a Hudson y sumarse al resto de sus compañeros mientras que Alonso, puso un nuevo nombre sobre la mesa ante el despiste por sus cambios de voz, con la que interpretó "Barbie Girl", de Aqua: Mario Vaquerizo.

C'mon Cupcake let's go party! ???? Cupcake nos sirve una sobredosis de dulzura y diversión con #BarbieGirlde @aquaoficial. ¡Controlen sus niveles de endorfinas!



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger6 pic.twitter.com/h1JvotQoKw — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 14, 2023

"Un campo de minas"

En la recta final de la noche, Gorila fue el primer salvado de la noche, por lo que Hada, Cupcake y Bebé tuvieron oportunidad de actuar una segunda vez para evitar la expulsión. No obstante, los investigadores y su invitada se lanzaron a pulsar el Delatador y, a pesar de que los Javis habían coincidido en mostrarse muy seguros de que la tercera máscara ocultaba a Dulceida, sorprendieron al decantarse por lanzar la teoría unánime de que Cupcake escondía a Milán. Por esa razón, la actriz tuvo que descubrirse bajo la máscara, para alegría de los investigadores.

"Qué bien lo has hecho", la felicitó Ambrossi, puesto que la actriz no solo había usado su voz para despistar sobre su género, sino que también había realizado gestos impropios de ella. "Y qué bien me lo he pasado, porque la oportunidad de observar sin ser observado...", declaró la concursante, quien definió su participación en el concurso como entrar "en terreno minado", dado lo bien que la conocían, dada su estrecha relación, los Javis, Mónica Naranjo y Arturo Valls. De hecho, Milán desveló que no hacía mucho que había pasado algo de tiempo con todos ellos: "Quería plantarme delante y contároslo a todos".