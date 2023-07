Por Beatriz Prieto |

Antena 3 emitió el miércoles 5 de julio la última cita de la tercera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que Ratita, Gallo, Caballito de mar y Gorila competían por el puesto ganador. No obstante, Gallo quedó lejos de dicha meta, puesto que fue el primero en ser expulsado y, en consecuencia, desveló su identidad al comienzo de la gran final: se trataba de Paco Tous.

Paco Tous se descubre bajo la máscara de Gallo en la final de 'Mask Singer 3'

, después de que diera una nueva pista: "Gracias a mi cuerpo y mi forma de moverme conseguí ascender en el corral y cambiar mi vida por completo". A ello sumó que, cuando le preguntaron, lo que no hizo que Javier Ambrossi cambiara de opinión a la hora de apostar por Paz Padilla se ocultaba bajo la máscara.

Cantando a pleno pulmón, Gallo nos interpreta #HistoriasDeAmor de @OBKOficial y es que a mi me está poniendo la piel de gallina ????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerFinal pic.twitter.com/DeMtz9suD8 — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 5, 2023

Ana Obregón, por su parte, reconoció estar entre José Mota y El Gran Wyoming, antes de decantarse por la segunda opción. Mientras, Mónica Naranjo insistió, como casi desde el debut del concursante, en que se trataba de Santiago Segura, teoría a la que se sumó Javier Calvo. Unas apuestas que se mantuvieron una vez que Gallo fue anunciado como el primer eliminado de la noche y, en consecuencia, tercer clasificado de la edición, ante el inminente desenmascaramiento.

"He disfrutado, he jugado"

De ese modo, el actor de 'La Casa de Papel' evitaba ser descubierto por los investigadores, que se quedaron a cuadros al ver a Tous bajo la máscara. "Me he sentido muy acompañado, muy arropado, muy querido. He disfrutado, he jugado. Al principio incluso tuve los nervios de un estreno casi y hoy en la final he tenido un poco hasta miedo", declaró el concursante, eufórico, quien tuvo ocasión de aclarar algunas de sus pistas, ante las dudas de los investigadores. Entre ellas, la imagen de Gallo sosteniendo un huevo de oro, que hacía referencia a la medalla de Andalucía que recibió en 2018, al igual que la letra "A"; o las diez vidas que había vivido, en referencia a las muertes que había interpretado en la ficción.