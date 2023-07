Por Beatriz Prieto |

Casi dos meses después de que arrancara la tercera edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', el programa de Antena 3 se despidió con una gran final en la que Gallo, Gorila, Caballito de mar y Ratita se disputaron el puesto del ganador. Un privilegio que, como novedad, consiguieron dos de ellas, Gorila y Ratita, quienes además de recibir la máscara dorada, desvelaron su identidad juntos, sobre el escenario: se trataban de Fernando Morientes y Ana Torroja.

Pie de foto

Tras las actuaciones de los cuatro finalistas, Gallo fue el primero en quedar fuera de la competición por el trofeo. Sus tres compañeros actuaron brevemente de nuevo, juntos sobre el escenario, antes de despedir a Caballito de mar, lo que dejó, lo que supuso que serían los primeros concursantes que conocerían la identidad de uno de sus compañeros de la edición antes de que se emitiera.

Antes de que se quitaran las máscaras, como es habitual, los investigadores lanzaron sus últimas teorías. De Ratita, Mónica Naranjo mantuvo su apuesta por Shakira, a la que se sumó Ana Obregón; Javier Ambrossi reiteró su teoría de que podría ser Carmen Calvo, mientras que su marido, que había dejado caer Carmen Maura, se decantó en su despiste por la artista Bad Gyal. En el caso de Gorila, Calvo se decantó por Iker Casillas; Ambrossi, por Guti; Obregón apostó por Morientes y Naranjo reiteró una vez más su teoría de que era Carlos Sainz, antes de que el concursante destapara su rostro al optar por hacerlo en orden alfabético.

Ya tenemos ganador, ¿o debería decir ganadores? ????

¡Por primera vez GANAN los DOS FINALISTAS por empate técnico!



¡Enhorabuena Ratita y Gorila! ????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OcPH0 #MaskSingerFinal pic.twitter.com/mASosheZjO — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 5, 2023

"Cómo os venís arriba dentro de la máscara"

Obregón se llevó entonces la alegría de sumar un nuevo acierto en la edición al pillar a Morientes, quien incluso llegó a besar su máscara tras quitársela. "Qué bien lo has hecho, por dios. Te has soltado como en la vida", alabó la investigadora. "Yo tampoco me lo puedo creer", reconoció el exfutbolista, quien echó "toda la culpa" a su máscara, puesto que "yo soy una persona muy tímida" y se había mostrado muy activo y descarado durante su paso por el programa. "Me flipa cuando veo este tipo de cosas, cómo os venís arriba dentro de la máscara. Enhorabuena, porque lo has hecho espectacular", valoró Ambrossi.

Al ser el primero en descubrirse, Morientes demostró mucha curiosidad por conocer la identidad de su compañera. Torroja dejaba entonces anonadados a los despistados investigadores, cuyas elucubraciones ni se habían acercado a la artista gracias al grave tono que había utilizado en cada una de sus actuaciones. "Me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo con el programa, con la gente. Ha sido increíble", declaró la artista quien, al igual que su compañero, recibió alabanzas de los investigadores por sus grandes actuaciones y lo mucho que había conmovido a los presentes con algunas de ellas.