La cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su tercera entrega la noche del miércoles 6 de noviembre, tras el parón de la semana anterior por la gana. La entrega arrancó con la eliminación de Brócoli, una máscara recién llegada, mientras que la segunda tanda, disputada entre Piña, Tiburón y Oveja, dejó a esta última fuera de la competición, lo que la obligó a desvelar su identidad, con la que dejó descolocados a los investigadores: María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique.

María José Campanario se descubre bajo la máscara de Oveja en 'Mask Singer 4'

Tras debutar con el tema "Discoteka" de Lola Índigo y María Becerra,. Asimismo, la concursante sumó mas pistas a su lista, que arrancó en la primera entrega señalando que brilla "en las alfombras verdes" o cargando con una cesta de verduras y embutidos. En esta ocasión, Campanario presumió de producir una "leche de categoría":

La concursante también confesó disfrutar mucho de la compañía, además de experimentar en sus ratos libres, antes de rematar afirmando que "soy una oveja de agua y de acción". Dichas palabras animaron a parte de los investigadores, en medio de su total despiste, a apuntar a deportistas como Gemma Mengual, deportista de natación sincronizada, o Mireia Belmonte, de natación, nombres que lanzaron Javier Ambrossi y Ana Milán, respectivamente. En cuanto a Javier Calvo, el investigador mantuvo su apuesta por la cantante Amaia Montero, mientras que Alaska se decantó por su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez.

"Ha sido brutal"

Tras conseguir despistar por completo a los investigadores, Campanario los dejó en shock al descubrirse bajo la máscara de Oveja: "Estoy feliz de la vida. No sabéis cómo me lo he pasado. Si tenía una poca vergüenza, ya la he perdido toda". "Ha sido brutal, qué trabajazo hay detrás de este programa, qué meritazo que esté todo tan en secreto", destacó la concursante, quien señaló que "escuchó mucha música", por lo que no sorprendió a su familia al poner sus canciones en casa para ensayar. "Cariño, es la primera vez que te engaño", bromeó Campanario, dirigiéndose a su marido.

Ante las dudas de los investigadores, la concursante explicó que la referencia a "experimentar" era porque trabajó en un laboratorio antes de conocer a su pareja; unas flores que mostró el vídeo eran un guiño a su cameo en una de las películas de la saga 'Torrente'; mientras que la mención de la leche se refería a la suya propia, al haber sido madre de nuevo recientemente. Asimismo, la celebrity explicó por qué había insistido tanto en su papel de "ancianita": "No sé, es que la gente me da por fallecida, como desaparecida o que no vivo. Creo que la gente tiene esa idea de que no tengo vida, pero yo soy así: bailonga, con mucha marcha, me gusta mucho bailar y cantar".