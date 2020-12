'Mask Singer' enfada a la audiencia por la excesiva duración de sus galas

Este pasado miércoles 2 de diciembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' comenzó su recta final con algún que otro cambio de mecánica, como la unificación de las ocho máscaras restantes, el nuevo sistema de pistas "Verdad o mentira" o la incorporación de Vanesa Martín como sustituta puntual de Malú.

No fueron los únicos cambios notables del espacio de Antena 3, y es que para los espectadores no pasó desapercibido el hecho de que la quinta gala del programa, que reveló a Fernando Tejero como Monstruo, finalizó bastante más tarde de lo inicialmente prometido. Si comparamos la hora de finalización de sus dos primeras emisiones, que terminaron a las 00:10 horas, observamos que la última se alargó hasta la 1:20 horas de la mañana cuando la programación inicial indicaba que terminaría a las 00:45 horas.

Gran parte de la audiencia denunció en redes sociales que el formato de Fremantle se anunció como un programa familiar que mantendría un horario asumible, que permitiría que pudieran verlo todo tipo de públicos. Sin embargo y a pesar de lo prometido, las galas habrían estado haciéndose cada vez más largas, introduciendo cada vez más publicidad.

'Mask Singer' ha continuado dando alegrías a la cadena manteniéndose con un 22'5% de cuota de pantalla en esta quinta gala. Pese a ello, hacia el fin de su emisión, las redes se convirtieron en el lugar donde la audiencia expresó su descontento con el progresivo retraso de la hora en la que una nueva máscara sería descubierta, recibiendo una considerable cantidad de críticas.

Lo siento, pero es la 1.00 y mañana me voy a odiar si me quedo a ver el final de #MaskSinger5. Y pensar que una de las cosas que más me gustaba del programa era que acababa a buena hora...