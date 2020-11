'Mask Singer': Cristina Pedroche, invitada oculta tras la máscara de Robot en la Gala 4

El miércoles 25 de noviembre, Antena 3 emitió la cuarta gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que los concursantes ocultos tras las máscaras de Camaleón, Caniche, Cerdita, Cuervo y Gamba competían de nuevo para permanecer en el programa gracias a sus actuaciones. Además, el exitoso formato también contó con el segundo invitado de la edición, que actuó ante el público y los investigadores bajo la máscara de Robot y resultó ser Cristina Pedroche.

Cristina Pedro es Robot en la Gala 4 de 'Mask Singer'

Antes de su actuación, el programa emitió las pistas sobre su identidad, en un vídeo en el que la invitada declaraba "rodearse de estrellas", lo que después se descubrió que apuntaba a las "estrellas" que tiene el restaurante de su marido, Dabiz Muñoz. Además, la presentadora hizo referencia a su estatua en el Museo de Cera de Madrid, donde "compartía tiempo con mis vecinos Justin Bieber y Selena Gomez" y se describió como una persona "elástica y fuerte", al igual que "muy fanática del fútbol". "No me pierdo ni un partido y lo comparto en redes", apuntaba Pedroche, conocida por su pasión por el Rayo Vallecano.

La madrileña también aparecía en el vídeo recorriendo la Puerta del Sol de la capital, un claro guiño a uno de los trabajos que Pedroche ha mantenido en los últimos años de forma continua: presentar las Campanadas de Fin de Año en Atresmedia. Después de las pistas, Cristina se subió al escenario del programa para cantar "Superstar" de Jamelia, tras lo cual su identidad fue evidente tanto para Malú como para Javier Ambrossi, quien captó la referencia al Museo de Cera, mientras que su compañera lo tuvo claro gracias a la pista sobre su pasión por el fútbol y sus movimientos sobre el escenario, familiares para Malú gracias a las redes sociales, en las que ambas se siguen mutuamente.

"Me ha dado la oportunidad de cantar bien"

En el lado opuesto, Javier Calvo y José Mota se alejaron de la acertada apuesta de sus compañeros, al nombrar a Mónica Cruz y Chenoa como posibles concursantes, antes de que Pedroche se retirase la máscara. "Esto es un sueño porque, desde pequeña, he querido ser Miley Cyrus, pero la voz no me acompaña o yo creo que no me acompaña y me da muchísima vergüenza cantar bien", confesó una sonriente Cristina, quien añadió que "en cuanto me escucho un poco afinada, me echo para atrás y empiezo a chillar". "Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien y no pasar vergüenza, gracias a Robot", agradeció la invitada, a quien los investigadores señalaron que "lo has hecho increíble". "Yo si vengo es a darlo todo", aseguró Cristina, quien incluso bailó sobre el escenario, a pesar de lo pesado que aseguraba que era el disfraz.