'Mask Singer': Fernando Tejero, quinto concursante desenmascarado de la edición

La noche del miércoles 2 de diciembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su quinta gala de la edición, en la que los dos grupos hasta entonces dividieron se unieron para dar comienzo a la fase final de la edición. Una ocasión en la que, ante la ausencia de Malú, Vanesa Martín fue la encargada de tomar su relevo temporalmente, tal y como se dio a conocer durante las grabaciones del concurso y que concluyó con el descubrimiento de un nuevo concursante, oculto bajo la máscara de Monstruo: Fernando Tejero.

Fernando Tejero, concursante oculto bajo la máscara de Monstruo en 'Mask Singer'

Durante la quinta gala del formato, tras las actuaciones del por entonces conocido como Monstruo, los investigadores estuvieron muy divididos entre Tejero y Santiago Segura prácticamente desde que pisó el escenario, algo que sin embargo no ocurría en redes, donde muchísimos seguidores se decantaban porque el intérprete se ocultaba bajo dicha máscara. De hecho, el nombre del actor ya había surgido anteriormente en múltiples ocasiones, sobre todo desde que Malú destacó una pista en la que afirmaba haber obtenido su mayor logro sobre el campo de juego: concretamente, gracias a la película "Días de fútbol", por la que Tejero obtuvo el Goya a Mejor actor revelación en 2004.

A las pistas que apuntaban hacia su trabajo en la pescadería de sus padres antes de convertirse en actor, se unió también la familiaridad de su voz, que acabó delatándolo a ojos de muchos, entre ellos Javier Ambrossi y Vanesa Martín, encargada de cubrir la ausencia de Malú, quienes celebraron juntos su acierto. Este fue, de hecho, un nuevo acierto del director dentro del concurso, lo que lo convierte en el investigador que, hasta la fecha, más "olfato" ha tenido sobre los concursantes ocultos bajo las máscaras. "Me engañaron y, como a mí me gusta mucho cantar, vi una oportunidad maravillosa para hacerlo", declaró Tejero, tras retirarse la pesada máscara con ayuda de dos de los "escoltas" del programa. "José, no te perdono que no me hayas reconocido", bromeó el intérprete, quien incluso había lanzado una clara pista esa misma noche en la que instaba a Mota a recordar las múltiples ocasiones en las que habían trabajado juntos, como sus típicos especiales de Nochevieja.

"Me lo he pasado bomba"

"Has cantado increíble, toda una sorpresa. Han sido unas actuaciones maravillosas", alabó Ambrossi, mientras que Vanesa reconoció haber identificado su voz, tras lo cual Tejero aclaró una de las pistas. "Yo no he cantado con Ana Belén, pisé un escenario con ella en un homenaje a Lorca", explicó el concursante, quien reconoció que "ir aquí metido es ir metido en un ataúd" al hablar de su gigantesco disfraz, por el que ni siquiera pudo aplaudir a sus compañeros en su partida porque "me estaba quitando el sudor".

"Me lo he pasado bomba mirando por los agujeritos, porque las caras son un espectáculo", declaró Tejero, quien apuntó al acierto de Malú con "Días de fútbol" como el momento en el que se vio completamente descubierto. "Todo el mundo sabe quieres una gran persona y un gran actor, muy valiente", añadió Ambrossi, momento en el que Fernando aprovechó para lanzar un guante al director. "Pues a ver si me llamáis, que me encanta lo que hacéis", reconoció el cordobés, que recibió como respuesta un firme compromiso de trabajar con él en el futuro, por parte de Ambrossi y Calvo.