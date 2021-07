Antena 3 pospone a última hora su nueva entrega de 'Mask Singer' para evitar la Eurocopa

La noche del miércoles 7 de julio, Antena 3 tenía prevista la emisión de la séptima entrega de 'Mask Singer: adivina quién canta', con la que el concurso comenzaría a encarar su recta final al unificar a las seis máscaras que quedan como concursantes en la edición. Una entrega en la que, además, se había comunicado la participación del primer invitado, bajo la máscara de Pingüino, y que se vio repentinamente cancelada, para sorpresa de los seguidores del formato, que no dudaron en manifestar su indignación y su confusión en redes sociales.

Pingüino, máscara invitada de 'Mask Singer 2' en el séptimo programa

Ante los grandes datos de audiencia que Telecinco está cosechando con los partidos de la Eurocopa, que está en su recta final, Antena 3 ya había comunicado su intención de prescindir de nuevas entregas de 'El hormiguero' tanto el día 6 como el día 7 de julio, a raíz de las semifinales que enfrentaron a España e Italia y a Inglaterra con Dinamarca. Sin embargo, no había ocurrido lo mismo con el concurso presentado por Arturo Valls, hasta el punto de que la propia cuenta del programa había publicado varios tuits con lo que los seguidores del programa iban a poder disfrutar en la noche del 7 de julio, pocos minutos antes de que, supuestamente, arrancara.

De hecho, tanto las publicaciones realizadas al respecto en redes sociales, en las cuentas de Twitter e Instagram de 'Mask Singer', fueron eliminadas o editadas, respectivamente. Ese detalle no pasó desapercibido a muchos espectadores, que no dudaron en criticar el movimiento de última hora por parte de la cadena, que mantuvo a algunos seguidores a la espera de que concluyera el recopilatorio con las revelaciones de la edición para dar paso a la nueva entrega, tan anunciada, que finalmente no se emitió. Una decisión que llegaba después de que el partido entre Inglaterra y Dinamarca se alargara hasta la prórroga, por lo que terminó más allá de las 23.30h, algo que seguramente habría acabado afectando a la audiencia de 'Mask Singer' y que la principal cadena de Atresmedia optó por evitar, para decepción de la audiencia, que no dudó en criticar el cambio de última hora en redes sociales.

Lo que no se emitió

Como ya había anunciado Antena 3, el séptimo programa de la segunda edición de 'Mask Singer' que se había anunciado para el miércoles 7 de julio daba el pistoletazo de salida a la recta final. En ella, las seis máscaras concursantes que habían quedado de los tres grupos iniciales por fin se reunían para competir por permanecer en el concurso y alcanzar la máscara dorada: Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo, Plátano y Dragona. Asimismo, el programa incluiría la presencia de la primera máscara invitada, Pingüino, que se sumará así a la participación previa de Mónica Carrillo y Cristina Pedroche, quienes también participaron en alguna de las galas de la primera edición como invitadas del formato.