La tercera temporada de 'Master of None' podría estar ya en marcha

Aziz Ansari decidió hace unos años que, pese al gran éxito de crítica y público de 'Master of None', la comedia no tendría nueva temporada hasta que no pasase un tiempo y pudiese vivir nuevas experiencias que le ayudasen a escribir y no repetirse. De eso hace ya casi cuatro años, y por lo que parece Ansari y Alan Yang, su colaborador habitual, han encontrado la motivación suficiente para darnos una nueva temporada de la ficción de Netflix.

Aziz Ansari en 'Master of None'

Según informa Chortle, un portal de noticias británico sobre teatro cómico, la producción de la tercera temporada de 'Master of None' habría arrancado la pasada primavera en Londres, pero la pandemia habría provocado que el proyecto se paralizase temporalmente. De confirmar Netflix la noticia, esta seria la tercera localización de la serie, después de que la primera temporada transcurriere en Nueva York y la segunda en la Toscana.

El medio asegura también que la actriz Naomi Ackie, a la que recientemente hemos podido ver en "Star Wars. El ascenso de Skywalker" y en la segunda temporada de 'The End of the F***ing World', tendrá un papel importante que podría ser el nuevo interés amoroso de Dev, el protagonista.

Con calma

Desde Netflix llevan tiempo ansiosos con que Ansari y Yang se pongan manos a la obra con la tercera temporada, y no es de extrañar. La comedia estrenada en 2015 cosechó con sus dos temporadas un buen puñado de premios, entre ellos dos Emmys a mejor guión de comedia, un Globo de Oro a mejor actor de comedia y un Peabody.

Sin embargo, eso no les ha afectado: "No sé si vamos a hacer una tercera temporada. No me sorprendería si necesitara un laaaargo descanso antes de poder volver", decía Ansari en abril de 2017 en una entrevista para Vulture. "Tengo que convertirme en un tipo diferente antes de escribir una tercera temporada, es mi pensamiento personal, tengo que casarme o tener un hijo o algo así. No tengo nada más que decir sobre ser un joven soltero en Nueva York comiendo en la ciudad todo el tiempo".