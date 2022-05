La décima edición de 'MasterChef' emitió su tercer programa en La 1 la noche del lunes 2 de mayo, en la que los aspirantes se enfrentaron a nuevos retos para defender su permanencia en el talent culinario. Con las visitas de Silvia Abril; Guillem, ganador de 'MasterChef Junior 9' y Chanel Terrero para amenizar cada reto, los aspirantes fueron haciendo frente a los distintos desafíos, en un programa que se remató con una eliminatoria en la que el impecable trabajo de Yannick y Claudia los salvó a ambos de la expulsión.

Los aspirantes de 'Masterchef 10' en la prueba grupal del tercer programa

El reto inicial arrancó con la ausencia de Verónica e Iván, quienes habían dado positivo en Covid-19, mientras que sus compañeros debían corregir platos de la mítica "lista negra" del programa o reproducir aquellas que destacaron en su momento. Un desafío en el que, ya durante la cata, Luismi se llevó el delantal negro que lo conducía directamente a la eliminatoria, sin importar si su equipo ganaba o no en la prueba de exteriores, tras intentar mejorar, sin éxito, el polémico "León come gamba". El resto de sus compañeros, sin embargo, no corrieron mucha mejor suerte, por lo que el jurado destacó únicamente el trabajo de dos aspirantes, David y María, entre los que el primero fue designado como el mejor de la prueba.

La prueba de exteriores se trasladó a un paraje gélido para conocer la dieta inuit, base de un buffet esquimal para 120 comensales. A la hora de formar los grupos que competirían entre sí, los invitados Guillem y el chef Hideki Matsuhisa fueron los encargados de seleccionar tanto a las capitanas, Paula y Patricia, como a sus compañeros: la primera trabajaría junto a Jokin, Adrián, Yannick, Claudia, Luismi y Verónica, mientras que la segunda lo haría con Eva, Iván, María Lo, David, Julia y Teresa. La capitanía, sin embargo, terminó superando a Paula, a lo que se sumaron enormes fallos de los miembros de su equipo, por lo que los jueces comunicaron al final que "os habéis ganado los delantales negros porque el desastre ha sido monumental". "Hacía tiempo que no veía un desorden como el de hoy", añadía Pepe Rodríguez.

Una batalla muy equiparada

Yannick y Claudia, antes de conocer que ninguno sería expulsado de 'Masterchef 10'

Paula, Jokin, Adrián, Yannick, Claudia, Luismi y Verónica regresaron a las cocinas de 'Masterchef' luciendo los delantales negros para enfrentarse a las famosas batallas de 'Masterchef', con el chocolate como ingrediente estrella, de la mano del maestro chocolatero David Pallás. Los aspirantes debían reproducir tres dulces del invitado, en tres batallas cada vez más complicadas, en las que se iban salvando los dos mejores aspirantes: Luismi y Verónica triunfaron en la primera, mientras que Paula y Jokin lo hicieron en la segunda, dejando la expulsión entre Yannick y Claudia. Una pésima noticia para ambos aspirantes, dada la estrecha relación que había establecido a lo largo del concurso.

A pesar de que ambos aspirantes se enfrentaban a la elaboración más complicada de la eliminatoria, tanto Claudia como Yannick se mostraron muy concentrados en su trabajo, algo que se vio reflejado en las alabanzas que recibieron por parte del jurado y del invitado, las cuales no dejaban nada claro cuál de los dos tendría que marcharse. "Nos han hecho olvidar los despropósitos de las dos primeras batallas", confesaba Jordi Cruz, ante las lágrimas de los dos aspirantes, temerosos tanto de su propia expulsión como de la de su compañero. "Habéis protagonizado uno de los retos más difíciles de estos diez años de historia. Creemos que ninguno de los dos debe abandonar 'Masterchef'", comunicaba finalmente Rodríguez, desatando una enorme euforia por parte de ambos aspirantes.