Por Beatriz Prieto |

La duodécima edición de 'MasterChef' emitió su novena entrega en La 1 la noche del lunes 20 de mayo, en la que los aspirantes recibieron las emotivas visitas de sus seres más queridos durante la primera prueba. A pesar de ese dulce trago inicial, la cita concluyó con un toque amargo, de nuevo, como cada semana, en esta ocasión al tener que despedirse de Pilar, a pesar de su arranque triunfal en la primera prueba.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' en el programa 9

El primer desafío consistió en. Cada aspirante debía, además, hacer la compra para un compañero, que resultó ser finalmente para el "comprador", lo que perjudicó a aquellos con ganas de poner la zancadilla. Todo ello en una prueba en la que contaron con la ayuda de sus seres queridos para, tras "prácticamente" empatar con Pilar, al ser ambas quienes "han aprovechado muy bien las manos extra que han tenido en la cocina".

Ambas aspirantes lideraron en la prueba de exteriores, donde los aspirantes escogieron a su capitana: Pilar se quedó con Samya y Celeste, por lo que María le entregó a Gonzalo, dado que tenía el pin de la inmunidad. A la tensión del cocinado, se sumó un cambio que la aumentó: los jueces podían restar "soles" a ambas cocinas, un total de tres, lo que implicaban sanciones cada vez mayores. "Ha sido una de las pruebas por equipos en la que más vergüenza hemos pasado en doce años de 'MasterChef'", trasladó el jurado, decepcionado y frutrado, al concluir la prueba. "Hemos empezado despistados y lo que ha seguido ya ha sido bochorno", concretó Jordi Cruz, antes de proceder a señalar los innumerables errores en ambos cocinados, que propiciaron que todos los aspirantes recibieran delantales negros.

La compra que han hecho en el supermercado no es para los compañeros...



¡Es para ellos mismos! ¿Contentos? #MasterChef



???? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/tsdwHW04UA — La 1 (@La1_tve) May 20, 2024

Los aspirantes reciben una ayudita de personas que conocen muy bien... ????#MasterChef



???? https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/r3P1AUhkUx — La 1 (@La1_tve) May 20, 2024

María decide quedarse con el delantal dorado y le regala el viaje a @pilarmchef12 #MasterChef pic.twitter.com/L6SsvlM7rW — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

Los jueces entregan delantales negros a los aspirantes tras no superar el reto #MasterChef pic.twitter.com/UNGLGuMZIj — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

"Es un sueño hecho realidad"

Con María con su plaza asegurada gracias al delantal negro y el pin de la inmunidad aún en manos de Gonzalo, los aspirantes se enfrentaron a una eliminatoria con distintos tipos de pasta rellena como ingrediente estrella, cuya forma se encargó de repartir Alberto en función de su dificultad, al ser el "menos malo" de la prueba de exteriores. Un reto que desató las lágrimas de varios de los aspirantes durante la cata, al ver señalados sus errores. Entre ellas, María, quien fue la primera en salvarse gracias al delantal dorado. "Ha habido un aspirante que ha cocinado encantado en este reto y eso se ha reflejado en su plato", anunció el juez, para confirmar la continuación de Ángela.

Las chefs llegan para salvar el cocinado #MasterChef pic.twitter.com/ug2XUTpabk — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

Los jueces entregan delantales negros a los aspirantes tras no superar el reto #MasterChef pic.twitter.com/UNGLGuMZIj — MasterChef (@MasterChef_es) May 20, 2024

Hoy despedimos a @pilarmchef12 de las cocinas de #MasterChef. ¡Gracias por formar parte de esta gran aventura! Te queremos mucho ?? https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/eFQ35Rgnv9 — MasterChef (@MasterChef_es) May 21, 2024

Gonzalo, Pulga y Samya siguieron sus pasos al haber "trabajado más o menos bien, aunque sus platos tenían defectos", lo que dejó en peligro a Alberto, Samya y Pilar. Esta resultó ser la nueva expulsada por los "bastantes defectos" que señalaron los jueces, entre ellos, el hecho de que la propia pasta fuera "una plasta" por la falta de cocción y su grosor. "Estoy muy contenta, me habéis dado una oportunidad única y estoy muy agradecida, es un sueño hecho realidad", declaró la expulsada, entre lágrimas, sobre un programa que le había enseñado que "no soy imprescindible y a partir de ahora no me puedo sentir mal por necesitar mi tiempo".