Por Beatriz Prieto |

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' alcanzó su décima entrega semanal el lunes 4 de noviembre, una semana después de que el programa se despidiera de Mala Rodríguez. Los seis aspirantes que quedaban se enfrentaron entonces a tres nuevos retos, que concluyeron con la expulsión de Valeria Ros en una eliminatoria basada en los ya familiares duelos y la proclamación de los cinco semifinalistas de la edición.

El reto inaugural consistió en hacer una reinterpretación o una actualización de un postre típico de su comunidad de origen. Para ello, lo aspirantes contaron con la ayuda de jóvenes estudiantes de cocina, antes de enfrentarse a una cata a ciegas protagonizada por sus mejores amigos: Torito y Juanjo Bona triunfaron con ocho y siete votos, respectivamente, mientras que Valeria, Mariló Montero y José Manuel Parada se quedaron sin votos. "Habéis hecho un gran trabajo", felicitaron los jueces a los primeros, después de dejar claro que "estamos de acuerdo" con la votación de los invitados.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' en su décimo programa

Torito y Juanjo se enfrentaron al desafío de ser capitanes en una prueba de exteriores con platos de Ferrán Adrià. Después de formar los equipos en negativo, el jurado los obligó a cambiar de cocina para trabajar con los compañeros "descartados", lo que dio pie a una creciente tensión entre Parada y Torito, quien acabó llorando por los comentarios del presentador sobre su físico. Dicha situación acabó pasando factura al equipo, cuyo trabajo fue calificado de "estropicio", tras un cocinado en el que el jurado puso en "circulación" un delantal negro que acabó en manos de Torres.

Un duelo muy igualado

Parada, emocionado al despedirse de Valeria en el décimo programa de 'MasterChef Celebrity 10'

, basada en duelos para replicar platos del chef Joan Roca. Como mejor aspirante del anterior reto,, después de que este rompiera a llorar por el distanciamiento que había surgido entre él y Torito, a pesar de haber firmado la paz al concluir la eliminatoria. Parada, de hecho,y se convirtió en el primer salvado.

Torres siguió sus pasos después de que Parada sorprendiera y desconcertara al escoger al exfutbolista, lo que dejó a Valeria con una única oportunidad de salvarse, en un duelo final con el presentador. Ambos protagonizaron entonces un cocinado de lo más igualado, por lo que la decisión del jurado fue "por pequeños matices". "Nos lo habéis puesto muy, muy difícil", recalcó Pepe Rodríguez, antes de anunciar la expulsión de Valeria por un plato "un poquito por debajo" del de su rival, que completaba la lista de semifinalistas.