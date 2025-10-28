'MasterChef Celebrity 10' decide su undécima expulsión por un "trabajo justito" sin técnicas de vanguardia

Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity' afrontó este lunes 27 de octubre su novena entrega semanal en La 1, una semana después de vivir la despedida de Soraya Arnelas. El talent culinario afrontó tres nuevos retos con los siete aspirantes aún en la competición, lista que se redujo a seis con la expulsión de Mala Rodríguez en la eliminatoria.

El reto inaugural consistió en replicar uno de los "platos cósmicos" de alta cocina del chef Jesús Sánchez por parejas, con una dificultad: cada diez minutos, uno de los integrantes tenía que trabajar colgando del techo en "gravedad cero". Dado el número impar de aspirantes, La Terremoto de Alcorcón, como invitada, escogió trabajar con José Manuel Parada, cuyo trabajo quedó en tercer lugar. Mientras, la pareja formada por Miguel Torres y Juanjo Bona se situó en cabeza, con el aragonés como mejor aspirante, después de haber recibido delantales negros por evitar cocinar mientras estaban colgados, al contrario de lo que dictaban las normas.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' en el noveno programa

La prueba de exteriores estuvo marcada por el Orgullo LGTBI+, desde Madrid, donde tuvieron que replicar un menú del chef Ramón Freixa. Para ello, Juanjo renunció a tener un miembro más en su equipo en pos de elegir los platos a cocinar. Dicha estrategia acabó jugando en su contra cuando, en medio del cocinado, obligaron a su equipo y al de Miguel Torres a intercambiar las cocinas, lo que despertó numerosas quejas en el aragonés. La mayor rapidez para adaptarse de sus rivales jugó a su favor y, al acumular menos errores, Torres, Parada, Valeria Ros y Torito se alzaron con la victoria.

Una eliminatoria de altura

Mala, Mariló, Juanjo y Miguel en la eliminatoria del programa 9 de 'MasterChef Celebrity 10'

A pesar de la victoria de su equipo,por la penalización de la primera prueba. Para seguir en el concurso, los cuatro tuvieron que elaborar: huevo, caviar, patata y alcachofa. Con ello, Juanjo culminó una noche de altibajosy cumplir las "expectativas" del jurado. Mientras, Torres siguió sus pasos gracias a un plato "que también ha sabido aprovechar las bondades de los productos que teníais".

El madrileño dejó así al borde de la expulsión a Mariló, por un "plato básico y aburrido" resultado de un cocinado en el que el ánimo de la presentadora había ido decayendo a causa de algunos tropiezos; y a Mala, por un trabajo con "muchos defectos", falto de técnicas de vanguardia. "Un trabajo muy justito", resumió Pepe Rodríguez antes de anunciar la expulsión de la cantante, que había vaticinado que "no creo que tenga muchas posibilidades" ante sus el gran nivel de sus rivales, tras una cata en la que su compañera había desatado el llanto de casi todos los presentes al hablar de la muerte de su madre.