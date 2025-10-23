El pinganillo de 'MasterChef Celebrity' enfrenta a Torito y Fernando Tejero: "Eso no es real"

Por Sandra Alcaide Barrón |

'MasterChef Celebrity' ha desatado un conflicto entre Torito y Fernando Tejero, a raíz de las recientes declaraciones de este último en el podcast 'Poco se habla'. Allí el actor repasaba su paso por el programa de La 1, del cual no guardaba un buen recuerdo, y afirmaba que estaba guionizado y le decían por el pinganillo que "diera caña a Loles León".

No es la primera vez que un exconcursante del talent show de Shine Iberia carga contra el programa y su dinámica, sino que a lo largo de los años ha pasado en varias ocasiones más rostros como Patricia Conde, Almudena Cid o Jesús Castro, que llegó a plantar cara a Jordi Cruz Mas durante una de sus valoraciones, han opinado sobre ello. Sin embargo, Torito, concursante de la actual edición de 'MasterChef Celebrity, ha salido a desmentir las últimas declaraciones de Tejero en 'El despertador', presentado por Gorka Rodríguez en RNE.

Fernando Tejero hablando de la manipulación de 'MasterChef Celebrity' en el podcast 'Poco se habla'

"Fernando Tejero dijo algo que no es real, que hay pinganillos en 'MasterChef'. Esto no es real, te lo digo yo porque si no el pinganillo lo tendría yo y todas las locuras que hago salen de mi propio ser. Pasa mucho en 'MasterChef', en las diferentes ediciones, que la gente que ha quedado en malas posiciones tiene mal perder. Es muy difícil reconocer que tú lo has hecho mal y siempre intentas acusar a algo", afirmaba Torito.

"Siempre pasa en cada edición que los primeros que se van suelen hablar mal del formato, no los últimos de cada edición. Un formato así que te ha dado trabajo durante bastantes meses no hace falta con los años meter esta mierda", añadía.

Torito cocinando en 'MasterChef Celebrity 10'

La respuesta de Fernando Tejero a Torito

Frente a estas últimas declaraciones de Torito, Fernando Tejero aprovechaba para "devolvérsela" y comentar en una publicación de 'El despertador' en la que el colaborador hablaba de algunas de sus malas experiencias en televisión: "Cuando hago un proyecto doy la vida. Siempre lo doy todo porque pienso que me pueden echar en ese momento porque me ha pasado en dos ocasiones. En Telecinco de un día para otro decidí irme del programa cuando empezaron a tratarme mal y de un día para otro me fui sin finiquito ni me pude despedir de nadie. La tele es muy guapa porque yo vivo dedicado a la tele pero es muy cruel en ese sentido", contaba en el vídeo.

Comparando estas declaraciones con las que él mismo había hecho sobre su paso por 'MasterChef Celebrity', Fernando Tejero dejaba un comentario en la publicación de 'El despertador' cargando contra Torito y mencionándole de manera directa: "Pues según tú no hay que hablar mal del lugar donde te dieron de comer.... Por la boca muere el pez".