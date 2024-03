Matthew Perry dejó en su testamento más de un millón de dólares a un fideicomiso con el nombre de Alvy Singer

Por Daniel Parra |

La muerte de Matthew Perry el pasado 28 de octubre conmocionó al mundo del espectáculo y a los seguidores de 'Friends' en todo el mundo. Casi cinco meses después de la trágica noticia, han salido más detalles acerca de la última voluntad del actor y de su testamento, que firmó en 2009, y que no modificó desde entonces. En él, Perry especificó quiénes serán sus albaceas, las personas encargadas de administrar su patrimonio, y a través de qué fideicomiso se repartiría su herencia.

l reparto de 'Friends' durante su reencuentro

, según ha publicado TMZ. El actor dejó la responsabilidad de su patrimonio a Lisa Ferguson y a su excompañera en 'Celebrity Liar' Robin Ruzan, exmujer del cómico Mike Myers , conocido por interpretar a Austin Powers y dar voz a Shrek. Ambas se encargarán de la ejecución del fideicomiso creado por Perry, que también dejó como beneficiarios a sus padres,, según apunta Page Six.

La fortuna que el intérprete dejó es de más de un millón de dólares, aunque Ferguson y Ruzan han descubierto más activos que no se incluyen en el fideicomiso privado. El 10 de abril, Ferguson se personará en el Tribunal Superior de Los Ángeles para la vista sobre el testamento del actor que encarnó a Chandler Bing, ya que Ruzan ha preferido no ejecutar el fideicomiso. Otro detalle es que el actor especificó que los hijos que tuviera a partir de entonces, 2009, no tendrían derecho a acceder a su patrimonio, aunque Perry no llegó a tener descendencia.

Una de sus exnovias pide reabrir la investigación

La causa de la muerte de Matthew Perry, tal y como confirmó su autopsia, fue un ahogamiento accidental tras sufrir los efectos de la ketamina. Meses después, su exnovia y antigua agente, Kayti Edwards, ha pedido a la policía que reabra la investigación, ya que, según ella, existen irregularidades en su fallecimiento. En una entrevista realizada por Mirror, Edwards acusa al personal médico del actor de haber sido "deshonesto" con él, ya que asegura haber visto cómo Perry pagaba a enfermeras para que le suministraran entre 40 y 50 pastillas de Vicodina al día.