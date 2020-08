Mediaset, imputada junto a varios periodistas por investigar la herencia de los Franco

La jueza Belén Sánchez, del Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid, ha llamado a declarar a Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset España, y a un grupo de diez periodistas, por un presunto delito de "injurias y calumnias realizadas con publicidad". La familia del dictador Francisco Franco ha interpuesto una querella criminal a causa del programa "La herencia de los Franco", emitido en Cuatro el pasado 23 de julio de 2018.

El dictador Francisco Franco junto a su mujer Carmen Polo

El dicho programa, perteneciente a 'En el punto de mira', se investiga la fortuna de la que disponen los herederos de Franco, objeto que ha supuesto a los herederos un "claro contenido difamatorio y de desprestigio", tal y como recoge Público a través de la demanda a la que ha tenido acceso. Según los demandantes, las declaraciones que se recogen son propias y de terceros y "en ningún momento se ajustan a la verdad, en contenidos manifiestamente falsos y temerario desprecio a la misma".

Según el citado medio, la emisión "La herencia de los Franco" se encuentra basada en documentación en poder de la propia Fundación Nacional Francisco Franco. No obstante, la familia del dictador sostiene que la investigación se encuentra "ausente de fundamento o de información neutral, se sostiene en una artificiosa simulación documental de investigación, carente de objetividad o imparcialidad". Por tanto, su decisión fue interponer la denuncia contra Mediaset España y los colaboradores y periodistas del especial, que son Raúl López Palomar, Juan Serrano, Lorena Correa, Pablo de Miguel, Juan Carlos González, Carla Sanz, Carlos Roberto Babio Urquidica, Joaquín José Giménez-Arnau Puente, Javier Otero Bada y Mariano Sánchez Soler.

Segundo intento

No es la primera vez que la familia Franco intenta denunciar a Mediaset España a causa de la emisión de 'En el punto de mira'. Francisco Franco Martínez-Bordiú y Jaime, María del Mar, María Aranzazu, José Cristóbal y María de la O Martínez-Bordiú Franco presentaron una querella criminal el 21 de mayo de 2019. No obstante, no fue admitida a trámite, por lo que la familia Franco recurrió ante la Audiencia Provincial el 10 de julio del mismo año. El 27 de agosto a las 11:15 horas, los antes citados en la demanda están llamados a declarar en los juzgados de Plaza Castilla.