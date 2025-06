Mediaset Infinity, la sucesora de Mitele, ya tiene fecha de lanzamiento

Por Redacción |

Mediaset España se prepara, su nueva plataforma de streaming y sucesora de Mitele, que tomará el relevo el 24 de junio. El grupo de comunicación buscay, en esa línea, añadirá en los próximos meses diversas novedades a su catálogo.

Entre las nuevas propuestas más destacadas se encuentra el regreso de 'Gran Hermano', que adoptará un formato renovado centrado en el casting. Este esperado regreso debutará primero en la nueva plataforma de Mediaset e incluirá un documental inédito sobre la nueva casa que servirá de escenario para el formato.

Parejas de 'La isla de las tentaciones 8'

Otra de las nuevas incorporaciones a la plataforma será 'Warrior Games', un reality que combinará convivencia y retos físicos, conducido por Marina Rivers. En este formato, 12 jóvenes apasionados por las Artes marciales mixtas, algunos ya reconocidos, entrenarán bajo la supervisión de los hermanos Climent, quienes fueron entrenadores del luchador español Ilia Topuria.

El catálogo incluirá también 'New York Killers', un formato sobre los casos más estremecedores de la ciudad de Nueva York, conducido por Mamen Sala y producido junto a Alma Productora Audiovisual, especializada en contenidos de investigación y misterio. Además, también llegarán contenidos relacionados con 'La isla de las tentaciones', como 'El Casting' y 'Rumbo a la isla de las tentaciones', que ofrecerán un vistazo exclusivo al proceso de selección y al viaje de los participantes a República Dominicana.

La Húngara confirma en 'Hay una cosa que te quiero decir' la producción de su documental

Continuaciones y nuevas propuestas

Mediaset Infinity también recuperará formatos como 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara, y 'Me quedo conmigo', una docuserie que aborda el apoyo emocional a influencers y famosos. Asimismo, se estrenará un documental centrado en la destacada artista española de flamenco La Húngara, que contará con la participación de C. Tangana, y continuará las emisiones de 'Mi embarazo, by La Rebe', completando una oferta que augura atraer, con nuevos formatos y puntos de vista, nuevas audiencias.