Mediaset lanza 'Vida perra' directamente en streaming sin pasar por televisión

Por Diego López |

De 'Vida perra' ya habíamos hablado anteriormente. La ¿comedia? de Prime Video desarrollada en colaboración con Mediaset España debía pasar por el abierto tras su estreno en la plataforma de pago. Y si con 'Romi' Telecinco se lo pensó mejor y la retiró de parrilla sine díe, parece que en el caso de 'Vida perra' no ha hecho falta pensar demasiado.

La serie sobre las andanzas de una serie de vecinos en un parque perruno ha aparecido por sorpresa en Mediaset Infinity. Más o menos. Todo esto sin ningún tipo de anuncio por parte de la compañía, que de paso ha lanzado también el "spin-off" de la serie, 'Cerrado por obras', la que es la primera incursión de Mediaset en el terreno de la ficción vertical, y que ha colocado colgando de la sección de mascotas de la web de Informativos Telecinco.

Decimos más o menos porque, aunque 'Vida perra' está enlazada en la home de la web de Telecinco, su página en Mediaset Infinity devuelve un error de página no encontrada en el momento de publicar este artículo.

'Vida perra': un reparto estelar para un producto low cost

Producida por Dynamo,con grandes nombres de la ficción española como Fernando Tejero Carlos Areces . La serie junta a un grupo de dueños perrunos en el parque en el que les sacan a pasear. Allí, van divagando sobre diversas tramas en una serie que intenta recuperar el espíritu de ' Camera café ' en la simpleza de su recreación.

Sin embargo, los guiones son tremendamente pobres, y la mayoría de gags no funcionan. El resultado es una de las series peor valoradas de Prime Video en la web IMDb, propiedad de la propia plataforma.

'Cerrado por obras', su spin-off en vertical

Junto al lanzamiento de 'Vida perra' en Infinity, Mediaset ha publicado su primera serie vertical y spin-off de la serie. Bajo el nombre 'Cerrado por obras', reúne en 20 capítulos de aproximadamente 1 minuto de duración a alguno de los protagonistas de la serie principal para llevar a cabo una misión: conseguir reabrir el parque perruno donde se encontraban tras su cierre por obras.

En este caso, toda la serie se desarrolla en un banco con un cartel de obras detrás por donde van desfilando los personajes proponiendo sus soluciones a la reapertura.