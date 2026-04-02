'Vida perra': cuando a las plataformas se les permite lo que a las generalistas no

Por Diego López | |

Se me ha venido a la cabeza 'Stamos Okupa2', una ¿comedia? que Televisión Española estrenó en 2012 y que presumía de ser la primera serie en mucho tiempo realizada únicamente con medios de la Corporación, sin la intervención de productoras externas. Tenía un excelente reparto (Carmen Maura, Anabel Alonso, Alicia Hermida) pero ya se veía antes de estrenarse que aquello era un cuadro.

Resultó ser algo más que eso por motivos que no vienen a cuento aquí, con acusaciones de plagio a la Corporación por parte de unos guionistas que le llevaron el proyecto meses atrás. Aquel esperpento en el que un grupo de ancianos se escapaban de una residencia para hacer de okupas acabó quemándose a razón de dos capítulos por noche en el late night del viernes con shares que hasta llegaron a caer por debajo del 3%.

Han pasado 14 años de aquello y, comparando algunos fotogramas de esa serie con la recién estrenada 'Vida perra', 'Stamos okupa2' parece una obra de arte digna de Emmy.

Oriana Marzoli, estrella invitada en 'Vida Perra'

Por si no has tenido la suerte (o desgracia) de cruzarte con ella, 'Vida perra' es la última apuesta nacional de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Se ha estrenado al mismo tiempo que la brillante 'Bait' de Riz Ahmed, también en Prime, pero como estamos en España, el algoritmo te planta una en portada y esconde la otra.

Sigue, mediante una serie de sketches, las desventuras de un variopinto grupo de vecinos cuando se juntan en el parque para sacar a su perro. Detrás de ella está una productora con experiencia solvente en el sector, la colombiana Dynamo, creadora de superproducciones de Netflix como 'Cien años de soledad' o 'Narcos'. Participa además Mediaset España junto a su distribuidora Mediterráneo.

Como diría la ilustrada Valerie Cherish en su regreso a nuestras vidas, "esto no es una serie de bajo presupuesto, es una serie sin presupuesto". Y es que, en realidad, 'Vida perra' da más el pego como un trabajo universitario de comunicación audiovisual que como la producción de una multinacional que, el año pasado, ganó 59.200 millones de dólares.

Un flaco favor a la ficción española

Como ya pasó con 'Stamos okupa2', el problema aquí tampoco es el reparto (Carlos Areces, Elvira Mínguez, Jordi Sánchez) sino prácticamente todo lo demás. Un decorado minúsculo con cuatro tiros de cámara y una sobreiluminación y colorinchis más propios de un circo infantil.

'Vida Perra' y las tertulias de pipican

Las tramas, básicas a más no poder, tienen menos gancho que un episodio de 'Pocoyo' y los gags son más simples que en un capítulo de 'Bluey'. El resultado: es, según IMDB (también propiedad de Amazon), la peor serie original de Prime Video de la historia con un 3,2 de nota media. La gran pregunta que despierta 'Vidas perras' es "¿cómo es posible?" ¿Cómo es posible que en pleno 2026 vea la luz un producto menos cuidado que un vídeo de YouTube? ¿Cuántas personas han dado el visto bueno a algo así y se han atrevido a estrenarlo?

La gran suerte para Prime Video es que, en la era de la sobreproducción televisiva con quince estrenos por semana, 'Vida perra' ha conseguido deslizarse hacia el olvido sin hacer casi ruido. Como una mancha semi invisible que rebaja la media de la ficción española, que tanto se había forzado en elevar en los últimos años.

De haberse estrenado un producto así en una cadena privada ya habrían rodado cabezas y los medios estarían haciendo saña con ella. Y en una pública habría llegado ya hasta la comisión del Congreso con la oposición denunciando en bloque en qué se malgasta el dinero público. Tal vez es también hora de preguntarse por qué a las plataformas les toleramos cosas como esta.