Mediaset tira la toalla con 'Para toda la vida' y lo relega al late night de Cuatro

Por Redacción |

Mediaset España puso toda la carne en el asador con un formato que había conseguido triunfar alrededor del mundo; sin embargo, 'Para toda la vida: The Bachelorette' no ha convencido a la audiencia española. El grupo ha tomado la decisión de retrasar el inicio de la séptima entrega del reality, acercándolo al late night de Cuatro y alargar 'First Dates' en la noche del miércoles 25 de enero. De este modo, dará el pistoletazo de salida a las 22:30h cuando los contenidos estelares de la competencia ya lleven tiempo en pantalla.

Jesús Vázquez, en 'Para toda la vida'

Sheila Martori , una persona completamente anónima, se atrevía con el reto que suponíade su vida. Pese al buen rendimiento en otros países del espacio que el grupo produce en colaboración con Warner Bros. ITVP España, los espectadores ya mostraron cierto desinterés mientras se emitía en Telecinco. De hecho,a Cuatro el miércoles 18 de enero.

A fecha de publicación de esta noticia, Cuatro solo había emitido la sexta entrega de 'The Bachelorette', pero todo indica a que sus datos fueron insuficientes. El reality firmó un pobre 3,7% de cuota de pantalla y 367.000 televidentes, quedando por debajo de la media diaria del canal (4,6%). Sin embargo, es necesario destacar que la cadena roja de Mediaset logró imponerse en el cómputo global del prime time a su principal competidora (5,8% vs. 5,5%).

Así queda la programación de Cuatro

21:00h - 'El tiempo'

- 'El tiempo' 21:05h - 'First Dates'

- 'First Dates' 23:30h - 'Para toda la vida: The Bachelorette'

- 'Para toda la vida: The Bachelorette' 01:20h - 'Mónica y el sexo'

La competencia de 'Para toda la vida'

El reality capitaneado por Jesús Vázquez dará comienzo, si se cumple lo establecido en la programación oficial, veinte minutos antes de que finalice la Copa del Rey en La 1, donde se enfrentan el Club Atlético Osasuna y el Sevilla Fútbol Club. Por otro lado, también tendrá que verse las caras con 'Atrapa un millón', de Antena 3; 'Escándalo. Relato de una obsesión', en Telecinco; así como la cobertura especial de laSexta sobre los sanitarios en 'El objetivo'.