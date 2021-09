Tras la ceremonia del año 2020 marcada por las videollamadas y por la crisis sanitaria provocada por el covid-19, la 73ª edición de los Premios Emmy ha vuelto, al menos un poco, a la normalidad, con invitados, con alfombra roja y con una gala repleta de buenos momentos que nosotros hemos reunido para resumir las situaciones más divertidas.

Entre lo más destacado en redes sociales, nos topamos con los looks de Emma Corrin, la cual se ha presentado en la alfombra roja con un vestuario que podría pertenecer perfectamente a 'El cuento de la criada', luciendo además unas uñas propias de Rosalía. Evan Peters gritando a vivo pulmón el nombre de Kate Winslet o la increíble admiración de muchos usuarios por Elizabeth Olsen y Anya Taylor-Joy también han marcado los mejores memes de la noche dedicada a la televisión estadounidense.

Que me perdone la Emma Corrin pero no puedo no decirlo: cuando tienes alfombra roja a las 6 pero nado sincronizado a las 7 pic.twitter.com/2AdNL4XiIF