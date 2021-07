Lista completa de nominados a los Emmy 2021

En un año muy complicado, la televisión nos ha hecho más compañía que nunca. A diferencia del cine, que ha tenido que bailar en arenas movedizas desde el inicio de la pandemia de coronavirus, las series han mantenido un ritmo encomiable. Y para celebrar los grandes títulos que se han ido sucediendo durante los últimos meses, la Academia de Televisión ha compartido la lista de nominados a los Emmy 2021.

Los Emmy 2021 se celebrarán el 19 de septiembre

Los encargados de comunicar las nominaciones han sido Ron Cephas Jones ('This Is Us') y Jasmine Cephas Jones ('Blindspotting'), padre e hija que se alzaron con la estatuilla el año pasado. Por su parte, Cedric the Entertainer ha asumido el rol de presentador de la gala de entrega que se celebrará el 19 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Tras una edición virtual, está previsto que los nominados puedan asistir a la ceremonia de 2021.

En lo respectivo a los nominados, cabe remarcar que tan solo pueden disputarse ese reconocimiento las series estrenadas entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Dentro de esos márgenes se encontrarán las ficciones que tomarán el relevo de 'Succession' y 'Schitt's Creek', que fueron las grandes vencedoras de la anterior gala en las categorías de drama y comedia.

Lista completa de nominados

Mejor serie de drama

- 'The Boys' (Amazon Prime Video)

- 'Los Bridgerton' (Netflix)

- 'The Crown' (Netflix)

- 'The Handmaid's Tale' (Hulu)

- 'Territorio Lovecraft' (HBO)

- 'The Mandalorian' (Disney+)

- 'Pose' (FX)

- 'This Is Us' (NBC)

Mejor actor protagonista de una serie de drama

- Sterling K. Brown ('This Is Us')

- Jonathan Majors ('Territorio Lovecraft')

- Josh O'Connor ('The Crown')

- Regé-Jean Page ('Los Bridgerton')

- Billy Porter ('Pose')

- Matthew Rhys ('Perry Mason')

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

- Uzo Aduba ('En terapia')

- Olivia Colman ('The Crown')

- Emma Corrin ('The Crown')

- Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale')

- Mj Rodriguez ('Pose')

- Jurnee Smollett ('Territorio Lovecraft')

Mejor serie de comedia

- 'Black-ish'

- 'Cobra Kai'

- 'Emily en París'

- 'Hacks'

- 'The Flight Attendant'

- 'El método Kominsky'

- 'PEN15'

- 'Ted Lasso'

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

- Anthony Anderson ('Black-ish')

- Michael Douglas ('El método Kominsky')

- William H. Macy ('Shameless')

- Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

- Kenan Thompson ('Kenan')

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

- Aidy Bryant ('Shrill')

- Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')

- Allison Janney ('Mom')

- Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

- Jean Smart ('Hacks')

Mejor TV Movie

- 'Dolly Parton: Navidad en la plaza' (Netflix)

- 'Oslo' (HBO)

- 'Robin Roberts Presents: Mahalia' (Lifetime)

- 'Mi tío Frank' (Amazon Prime Video)

- 'El amor de Sylvie' (Amazon Prime Video)

Mejor miniserie

- 'Podría destruirte' (HBO)

- 'Mare of Easttown' (HBO)

- 'Gambito de dama' (Netflix)

- 'The Underground Railroad' (Amazon Prime Video)

- 'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

- Paul Bettany ('Bruja Escarlata y Visión')

- Hugh Grant ('The Undoing')

- Ewan McGregor ('Halston')

- Lin-Manuel Miranda ('Hamilton')

- Leslie Odom Jr. ('Hamilton')

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

- Kate Winslet ('Mare of Easttown')

- Michaela Coel ('Podría destruirte')

- Cynthia Erivo ('Genius')

- Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión')

- Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama')

Mejor actor de reparto de una serie de drama

- Michael K. Williams ('Territorio Lovecraft')

- John Lithgow ('Perry Mason')

- Tobias Menzies ('The Crown')

- Max Minghella ('The Handmaid's Tale')

- Bradley Whitford ('The Handmaid's Tale')

- O-T Fagbenle ('The Handmaid's Tale')

- Giancarlo Esposito ('The Mandalorian')

- Chris Sullivan ('This Is Us')

Mejor actor invitado de una serie de drama

- Courtney B. Vance ('Territorio Lovecraft')

- Charles Dance ('The Crown')

- Timothy Olyphant ('The Mandalorian')

- Don Cheadle ('Falcon y el Soldado de Invierno')

- Carl Weathers ('The Mandalorian')

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

- Aunjanue Ellis ('Territorio Lovecraft')

- Emerald Fennell ('The Crown')

- Gillian Anderson ('The Crown')

- Helena Bonham Carter ('The Crown')

- Yvonne Strahovski ('The Handmaid's Tale')

- Samira Wiley ('The Handmaid's Tale')

- Ann Dowd ('The Handmaid's Tale')

- Madeline Brewer ('The Handmaid's Tale')

Mejor actriz invitada de una serie de drama

- Alexis Bledel ('The Handmaid's Tale')

- Sophie Okonedo ('Ratched')

- Claire Foy ('The Crown')

- Mckenna Grace ('The Handmaid's Tale')

- Phylicia Rashad ('This is Us')

Mejor dirección de una serie de drama

- Julie Anne Robinson ("Diamond Of The First Water", de 'Los Bridgerton')

- Steven Canals ("Series Finale", de 'Pose')

- Jessica Hobbs ("War", de 'The Crown')

- Benjamin Caron ("Fairytale", de 'The Crown')

- Liz Garbus ("The Wilderness", de 'The Handmaid's Tale')

- Jon Favreau ("Chapter 9: The Marshal", de 'The Mandalorian')

Mejor guion de una serie de drama

- Misha Green ("Sundown", de 'Territorio Lovecraft')

- Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock y Our Lady J ("Series Finale", de 'Pose')

- Rebecca Sonnenshine ("What I Know", de 'The Boys')

- Peter Morgan ("War", de 'The Crown')

- Yahlin Chang ("Home", de 'The Handmaid's Tale')

- Dave Filoni ("Chapter 13: The Jedi", de 'The Mandalorian')

- Jon Favreau ("Chapter 16: The Rescue", de 'The Mandalorian')

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

- Carl Clemons-Hopkins ('Hacks')

- Kenan Thompson ('Saturday Night Live')

- Bowen Yang ('Saturday Night Live')

- Brett Goldstein ('Ted Lasso')

- Brendan Hunt ('Ted Lasso')

- Nick Mohammed ('Ted Lasso')

- Paul Reiser ('El método Kominsky')

- Jeremy Swift ('Ted Lasso')

Mejor actor invitado en una serie de comedia

- Alec Baldwin ('Saturday Night Live')

- Dave Chappelle ('Saturday Night Live')

- Daniel Kaluuya ('Saturday Night Live')

- Dan Levy ('Saturday Night Live')

- Morgan Freeman ('El método Kominsky')

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

- Hannah Einbinder ('Hacks')

- Aidy Bryant ('Saturday Night Live')

- Kate McKinnon ('Saturday Night Live')

- Juno Temple ('Ted Lasso')

- Cecily Strong ('Saturday Night Live')

- Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

- Rosie Perez ('The Flight Attendant')

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

- Issa Rae ('A Black Lady Sketch Show')

- Yvette Nicole Brown ('A Black Lady Sketch Show')

- Jane Adams ('Hacks')

- Maya Rudolph ('Saturday Night Live')

- Kristen Wiig ('Saturday Night Live')

- Bernadette Peters ('La extraordinaria playlist de Zoey')

Mejor dirección de una serie de comedia

- James Burrows ("Pilot", de 'B Positive')

- Lucia Aniello ("There Is No Line (Pilot)", de 'Hacks')

- James Widdoes ("Scooby-Doo Checks And Salisbury Steak", de 'Mom')

- Declan Lowney ("Make Rebecca Great Again", de 'Ted Lasso')

- Zach Braff ("Biscuits", de 'Ted Lasso')

- MJ Delaney ("The Hope That Kills You", de 'Ted Lasso')

- Susanna Fogel ("In Case Of Emergency", de 'The Flight Attendant')

Mejor guion de una serie de comedia

- Meredith Scardino ("Pilot", de 'Girls5eva')

- Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ("There Is No Line (Pilot)", de 'Hacks')

- Maya Erskine ("Play", de 'PEN15')

- Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly ("Pilot", de 'Ted Lasso')

- Jason Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly ("Make Rebecca Great Again", de 'Ted Lasso')

- Steve Yockey ("In Case Of Emergency", de 'The Flight Attendant')

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

- Daveed Diggs ('Hamilton')

- Jonathan Groff ('Hamilton')

- Anthony Ramos ('Hamilton')

- Paapa Essiedu ('Podría destruirte')

- Evan Peters ('Mare of Easttown')

- Thomas Brodie-Sangster ('Gambito de dama')

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

- Renée Elise Goldsberry ('Hamilton')

- Phillipa Soo ('Hamilton')

- Julianne Nicholson ('Mare of Easttown')

- Jean Smart ('Mare of Easttown')

- Moses Ingram ('Gambito de dama')

- Kathryn Hahn ('Bruja Escarlata y Visión')

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

- Thomas Kail ('Hamilton')

- Sam Miller y Michaela Coel ("Ego Death", de 'Podría destruirte')

- Sam Miller ("Eyes Eyes Eyes Eyes", de 'Podría destruirte')

- Craig Zobel ('Mare of Easttown')

- Scott Frank ('Gambito de dama')

- Barry Jenkins ('The Underground Railroad')

- Matt Shakman ('Bruja Escarlata y Visión')

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

- Michaela Coel ('Podría destruirte')

- Brad Ingelsby ('Mare of Easttown')

- Scott Frank ('Gambito de dama')

- Chuck Hayward y Peter Cameron ("All-New Halloween Spooktacular!", de 'Bruja Escarlata y Visión')

- Jac Schaeffer ("Filmed Before A Live Studio Audience", de 'Bruja Escarlata y Visión')

- Laura Donney ("Previously On", de 'Bruja Escarlata y Visión')

Mejor reality show

- 'The Amazing Race'

- 'RuPaul's Drag Race'

- 'Nailed It!'

- 'Top Chef'

- 'The Voice'

Mejor talk show

- 'Conan'

- 'The Daily Show with Trevor Noah'

- 'Jimmy Kimmel Live'

- 'Last Week Tonight with John Oliver'

- 'The Late Show with Stephen Colbert'