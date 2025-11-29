Las mejores ofertas en tecnología y series tras el Black Friday 2025

Publicado: Sábado 29 Noviembre 2025 11:41 (hace 5 horas)|
El Black Friday ya ha terminado, y es que el gran viernes en el que se producen las grandes compras del año fue ayer. Sin embargo, esto no quiere decir que acaben los artículos con descuentos, pues en lo que llega el Cyber Monday, los vestigios del Black Friday nos han dejado una importante lista de productos que todavía conservan los chollos.
Televisión inteligente
- LG Oled 65" - Comprar: 1499 euros (20% de descuento)
- TCL 65Q6C 65" - Comprar: 577 euros (42% de descuento)
- TCL 32V5C 32" - Comprar: 149 euros (25% de descuento)
- Sony Bravia 3 55" - Comprar: 697,56 euros (42% de descuento)
- Hisense 43E63QT 43" - Comprar: 220,15 euros (33% de descuento)
Telefonía móvil
- Apple iPhone 14 Plus - Comprar: 657 euros (24% de descuento)
- Oppo A40 - Comprar: 94 euros (32% de descuento)
- Xiaomi Poco F7 - Comprar: 359,99 euros (28% de descuento)
- Samsung Galaxy A56 5G - Comprar: 379 euros (14% de descuento)
- Samsung Galaxy S25 FE - Comprar: 693,39 euros (26% de descuento)
Sonido
- Auriculares Beats Studio Pro - Comprar: 179 euros (55% de descuento)
- Auriculares Soundcore P30i - Comprar: 26,99 euros (46% de descuento)
- Auriculares Sony ULT Wear - Comprar: 105 euros (47% de descuento)
- Tocadiscos Create - Comprar: 39,95 euros (34% de descuento)
- Altavoz Marshall Acton III - Comprar: 167 euros (44% de descuento)
Informática
- Portátil ASUS Zenbook 14 OLED - Comprar: 1298 euros (24% de descuento)
- Portátil Lenovo LOQ Gen 10 - Comprar: 989 euros (29% de descuento)
- Portátil HP Omen Max - Comprar: 1939 euros (27% de descuento)
- Tablet Xiaomi Pad 7 - Comprar: 249,99 euros (18% de descuento)
- Disco duro externo WD 6TB - Comprar: 156,20 euros (20% de descuento)
Fotografía
- Canon EOS R50 - Comprar: 655 euros (31% de descuento)
- Canon EOS R100 - Comprar: 509 euros (20% de descuento)
- Kit de cámara Micro Four Thirds Olympus - Comprar: 649 euros (24% de descuento)
- Cámara Tought OM System - Comprar: 397 euros (28% de descuento)
- Sony Alpha ZV-E10K - Comprar: 629 euros (26% de descuento)
Series de televisión
- 'Dragon Ball' (Sagas completas) - Comprar: 50,94 euros (12% de descuento)
- 'Saint Seiya' (Serie completa) - Comprar: 57,36 euros (18% de descuento)
- 'Halo: La serie' (Temporada 2) - Comprar: 25 euros (29% de descuento)
- 'Perdidos' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)
- 'La Mesías' - Comprar: 24,36 euros (19% de descuento)