FormulaTV
Conectar

CAPITÁN OFERTAS

Las mejores ofertas en tecnología y series tras el Black Friday 2025

Aunque el gran día de las compras ya ha terminado, todavía hay multitud de productos a un gran precio.

Las mejores ofertas en tecnología y series tras el Black Friday 2025
Por RedacciónPublicado: Sábado 29 Noviembre 2025 11:41 (hace 5 horas)

El Black Friday ya ha terminado, y es que el gran viernes en el que se producen las grandes compras del año fue ayer. Sin embargo, esto no quiere decir que acaben los artículos con descuentos, pues en lo que llega el Cyber Monday, los vestigios del Black Friday nos han dejado una importante lista de productos que todavía conservan los chollos.

La semana del Black Friday
La semana del Black Friday

Televisión inteligente

Telefonía móvil

Sonido

Informática

Fotografía

Series de televisión

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas