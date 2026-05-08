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AUDIENCIAS TDT 7 DE MAYO

"Colinas ardientes" en TRECE logra romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en la TDT

La película de 'Cine Western' obtiene el tercer puesto con un 3,9%. 'Leyla' y 'Emanet' se reparten lo más visto del día. Nova lidera el día con un 2,4%.

"Colinas ardientes" en TRECE logra romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en la TDT
©WB
Por RedacciónPublicado: Viernes 8 Mayo 2026 10:45

Audiencias Jueves 7 de Mayo de 2026

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Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova dominan el ranking de las temáticas TDT. En esta ocasión, 'Leyla' y 'Emanet' se reparten el liderazgo de lo más visto al reunir ambas 294.000 espectadores, aunque con diferente rendimiento en cuota: un 2,4% para la primera y un destacado 3,2% para la segunda.

El tercer puesto es para la película clásica "Colinas ardientes", protagonizada por Natalie Wood y Tab Hunter, que logra un gran 3,9% de cuota de pantalla y 287.000 espectadores, convirtiéndose además en la emisión con mejor share del ranking diario.

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La cuarta posición vuelve a quedar en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma un sólido 3,7% de cuota, mientras que el top 5 lo completa 'Perdona nuestros pecados', también en la cadena temática de Atresmedia, con un 2,7% de share.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,4% de cuota de pantalla. Por detrás se produce un triple empate entre FDF, Energy y TRECE, todas con un 2% de share. El cuarto lugar es para Neox (1,7%), mientras que la quinta posición vuelve a resolverse con otro empate múltiple entre DMax, Mega y Atreseries, que registran un 1,6% de cuota media diaria.

Ranking cadenas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,0%

Energy 2,0%

TRECE 2,0%

Neox 1,7%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,6%

Atreseries 1,6%

Canal 24 Horas 1,4%

BEMADtv 1,3%

DKiss 1,3%

Divinity 0,8%

Ten 0,8%

Squirrel 0,8%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:48
23:00
294.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:32
294.000
3,2%
TRECE
Cine western Colinas ardientes
18:31
20:22
287.000
3,9%
Nova
Cuando seas mia
16:32
18:47
282.000
3,7%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:11
21:48
272.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:01
15:27
248.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un tetaliban,un ...
21:03
22:55
240.000
2,0%
Nova
Marina
18:47
20:11
237.000
3,2%
TRECE
Sesion doble Siete rayos sobre babilonia
16:47
18:28
228.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
20:16
20:36
228.000
2,7%

Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:48
23:00
294.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:32
294.000
3,2%
Nova
Cuando seas mia
16:32
18:47
282.000
3,7%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:11
21:48
272.000
2,7%
Nova
Marina
18:47
20:11
237.000
3,2%

Ranking FDF (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un tetaliban,un ...
21:03
22:55
240.000
2,0%
FDF
Cine John rambo
22:55
24:42
224.000
2,8%
FDF
La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ...
15:38
17:25
174.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
17:25
19:12
158.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un parto,un crucero y un ...
13:48
15:38
136.000
1,7%

Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: :vegas Fracturado
23:05
24:00
195.000
2,2%
Energy
CSI: Muerte en directo
22:08
23:05
167.000
1,4%
Energy
CSI: Miami Llevada por el viento
16:41
17:37
156.000
2,0%
Energy
CSI: Clase business peligrosa
21:11
22:08
155.000
1,3%
Energy
Welcome to las vegas
20:15
26:30
152.000
1,9%

Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Colinas ardientes
18:31
20:22
287.000
3,9%
TRECE
Sesion doble Siete rayos sobre babilonia
16:47
18:28
228.000
3,0%
TRECE
Sesion doble Tierra de faraones
14:47
16:47
210.000
2,3%
TRECE
Tu cine Uno a uno sin piedad
20:22
22:00
183.000
1,7%
TRECE
El cascabel
22:01
24:31
170.000
1,7%

Ranking Neox (1,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:01
15:27
248.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:16
20:36
228.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:27
15:54
204.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:34
15:01
200.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:56
20:16
199.000
2,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
24 horas que cambiaron el mundo La caida de la ...
22:30
23:22
168.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
158.000
1,3%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:37
21:32
150.000
1,5%
DMAX
24 horas que cambiaron el mundo La capitulacion ...
23:28
24:19
149.000
2,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
147.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
177.000
4,7%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada con empuñadura ...
21:07
22:01
162.000
1,4%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
154.000
2,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:35
18:30
137.000
1,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:45
17:35
135.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:39
23:24
185.000
1,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
23:24
24:25
182.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
21:53
22:39
172.000
1,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ...
24:25
25:06
147.000
3,1%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:43
15:29
133.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:03
24:30
185.000
2,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Joan garces-daniel ...
22:06
23:03
167.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:30
17:00
106.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:34
25:00
101.000
2,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
100.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El vuelo del fenix(2004)
22:37
24:50
134.000
1,6%
BEMADtv
Cine Hasta el horizonte
21:02
22:37
129.000
1,1%
BEMADtv
Cine El vuelo del halcon
15:20
17:27
127.000
1,5%
BEMADtv
Cine En tiempo de brujas
17:27
18:54
113.000
1,6%
BEMADtv
Cine Air america
18:54
21:02
105.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:11
24:02
138.000
1,3%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:29
18:27
106.000
1,5%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:32
17:29
90.000
1,1%
DKiss
Asesinos de america:abuso de poder
18:27
19:24
89.000
1,3%
DKiss
Playboy al descubierto
15:36
16:32
82.000
0,9%

Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Cine Sexo en nueva york 2
23:37
26:09
83.000
1,8%
Divinity
Sofa,cine y divinity Como dios
21:49
23:37
82.000
0,7%
Divinity
Chicago Fire Que se queme
19:09
20:04
78.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Espartaco
18:23
19:09
77.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire El viento a tu espalda
17:30
18:23
68.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:35
15:46
91.000
1,0%
Ten
Hermanos asesinos
21:00
22:00
60.000
0,5%
Ten
Killer siblings
22:58
23:55
51.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
13:27
14:35
47.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
20:01
21:00
46.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Perro salvaje
22:01
23:39
112.000
1,0%
Squirrel
Cine Butch cassidy:grupo salvaje
20:20
22:01
82.000
0,8%
Squirrel
Cine Regreso del infierno
15:42
17:27
66.000
0,8%
Squirrel
Cine El desafio de pancho villa
18:50
20:19
57.000
0,8%
Squirrel
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
17:27
18:50
57.000
0,8%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:43
170.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:48
14:59
165.000
1,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:59
15:09
158.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:14
15:25
129.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:22
14:32
116.000
1,6%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto:basketball champions league ...
21:01
22:50
110.000
0,9%
Teledeporte
Camino al mundial
23:00
23:34
84.000
0,8%
Teledeporte
Previo baloncesto:basketball champions league ...
20:48
21:01
80.000
0,8%
Teledeporte
Baloncesto:liga femenino Valencia-girona
20:13
20:40
77.000
0,9%
Teledeporte
Post baloncesto:liga femenino ...
20:40
20:48
67.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:58
18:05
63.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
08:38
08:45
60.000
3,3%
Clan TVE
Bluey
18:05
18:12
59.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:46
21:56
55.000
0,5%
Clan TVE
Una casa de locos
20:35
20:46
55.000
0,6%
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