"Colinas ardientes" en TRECE logra romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en la TDT

Por Redacción |

Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova dominan el ranking de las temáticas TDT. En esta ocasión, 'Leyla' y 'Emanet' se reparten el liderazgo de lo más visto al reunir ambas 294.000 espectadores, aunque con diferente rendimiento en cuota: un 2,4% para la primera y un destacado 3,2% para la segunda.

El tercer puesto es para la película clásica "Colinas ardientes", protagonizada por Natalie Wood y Tab Hunter, que logra un gran 3,9% de cuota de pantalla y 287.000 espectadores, convirtiéndose además en la emisión con mejor share del ranking diario.

La cuarta posición vuelve a quedar en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma un sólido 3,7% de cuota, mientras que el top 5 lo completa 'Perdona nuestros pecados', también en la cadena temática de Atresmedia, con un 2,7% de share.

Ranking cadenas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% Ranking programas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 21:48 23:00 294.000 2,4% Emanet 15:00 16:32 294.000 3,2% Cine western Colinas ardientes 18:31 20:22 287.000 3,9% Cuando seas mia 16:32 18:47 282.000 3,7% Perdona nuestros pecados 20:11 21:48 272.000 2,7% Los Simpson 15:01 15:27 248.000 2,6% La que se avecina Un tetaliban,un ... 21:03 22:55 240.000 2,0% Marina 18:47 20:11 237.000 3,2% Sesion doble Siete rayos sobre babilonia 16:47 18:28 228.000 3,0% The Big Bang Theory 20:16 20:36 228.000 2,7% Ranking Nova ( 2,4% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 21:48 23:00 294.000 2,4% Emanet 15:00 16:32 294.000 3,2% Cuando seas mia 16:32 18:47 282.000 3,7% Perdona nuestros pecados 20:11 21:48 272.000 2,7% Marina 18:47 20:11 237.000 3,2% Ranking FDF ( 2,0% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un tetaliban,un ... 21:03 22:55 240.000 2,0% Cine John rambo 22:55 24:42 224.000 2,8% La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ... 15:38 17:25 174.000 2,0% La que se avecina Una luna de miel,un terreno ... 17:25 19:12 158.000 2,2% La que se avecina Un parto,un crucero y un ... 13:48 15:38 136.000 1,7% Ranking Energy ( 2,0% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: :vegas Fracturado 23:05 24:00 195.000 2,2% CSI: Muerte en directo 22:08 23:05 167.000 1,4% CSI: Miami Llevada por el viento 16:41 17:37 156.000 2,0% CSI: Clase business peligrosa 21:11 22:08 155.000 1,3% Welcome to las vegas 20:15 26:30 152.000 1,9% Ranking TRECE ( 2,0% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western Colinas ardientes 18:31 20:22 287.000 3,9% Sesion doble Siete rayos sobre babilonia 16:47 18:28 228.000 3,0% Sesion doble Tierra de faraones 14:47 16:47 210.000 2,3% Tu cine Uno a uno sin piedad 20:22 22:00 183.000 1,7% El cascabel 22:01 24:31 170.000 1,7% Ranking Neox ( 1,7% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:01 15:27 248.000 2,6% The Big Bang Theory 20:16 20:36 228.000 2,7% Los Simpson 15:27 15:54 204.000 2,2% Los Simpson 14:34 15:01 200.000 2,4% The Big Bang Theory 19:56 20:16 199.000 2,5% Ranking DMAX ( 1,6% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share 24 horas que cambiaron el mundo La caida de la ... 22:30 23:22 168.000 1,4% ¿Cómo lo hacen? 22:01 22:23 158.000 1,3% Joyas sobre ruedas 20:37 21:32 150.000 1,5% 24 horas que cambiaron el mundo La capitulacion ... 23:28 24:19 149.000 2,0% ¿Cómo lo hacen? 21:32 22:00 147.000 1,2% Ranking Mega (España) ( 1,6% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 177.000 4,7% Forjado a fuego La espada con empuñadura ... 21:07 22:01 162.000 1,4% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:45 24:00 154.000 2,0% Vida bajo cero 17:35 18:30 137.000 1,9% Vida bajo cero 16:45 17:35 135.000 1,7% Ranking Atreseries ( 1,6% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Mysteries of Laura El misterio de la ... 22:39 23:24 185.000 1,6% The Mysteries of Laura El misterio de la ... 23:24 24:25 182.000 2,4% The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ... 21:53 22:39 172.000 1,4% The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ... 24:25 25:06 147.000 3,1% Rizzoli & Isles 14:43 15:29 133.000 1,5% Ranking Canal 24 Horas ( 1,4% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:03 24:30 185.000 2,3% La noche en 24h:portada Joan garces-daniel ... 22:06 23:03 167.000 1,4% Informativo 24h 16:30 17:00 106.000 1,3% Informativo 24h 24:34 25:00 101.000 2,1% Telediario 1 14:57 15:36 100.000 1,1% Ranking BEMADtv ( 1,3% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El vuelo del fenix(2004) 22:37 24:50 134.000 1,6% Cine Hasta el horizonte 21:02 22:37 129.000 1,1% Cine El vuelo del halcon 15:20 17:27 127.000 1,5% Cine En tiempo de brujas 17:27 18:54 113.000 1,6% Cine Air america 18:54 21:02 105.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,3% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ... 22:11 24:02 138.000 1,3% Viviendo con un asesino 17:29 18:27 106.000 1,5% Viviendo con un asesino 16:32 17:29 90.000 1,1% Asesinos de america:abuso de poder 18:27 19:24 89.000 1,3% Playboy al descubierto 15:36 16:32 82.000 0,9% Ranking Divinity ( 0,8% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Sexo en nueva york 2 23:37 26:09 83.000 1,8% Sofa,cine y divinity Como dios 21:49 23:37 82.000 0,7% Chicago Fire Que se queme 19:09 20:04 78.000 1,1% Chicago Fire Espartaco 18:23 19:09 77.000 1,1% Chicago Fire El viento a tu espalda 17:30 18:23 68.000 0,9% Ranking Ten ( 0,8% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:35 15:46 91.000 1,0% Hermanos asesinos 21:00 22:00 60.000 0,5% Killer siblings 22:58 23:55 51.000 0,5% Caso cerrado 13:27 14:35 47.000 0,8% Caso cerrado 20:01 21:00 46.000 0,5% Ranking Squirrel ( 0,8% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Perro salvaje 22:01 23:39 112.000 1,0% Cine Butch cassidy:grupo salvaje 20:20 22:01 82.000 0,8% Cine Regreso del infierno 15:42 17:27 66.000 0,8% Cine El desafio de pancho villa 18:50 20:19 57.000 0,8% Cine ¡corre,cuchillo...corre! 17:27 18:50 57.000 0,8% Ranking Boing ( 0,7% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 14:32 14:43 170.000 2,1% Doraemon,el gato cosmico 14:48 14:59 165.000 1,9% Doraemon,el gato cosmico 14:59 15:09 158.000 1,7% Doraemon,el gato cosmico 15:14 15:25 129.000 1,4% Doraemon,el gato cosmico 14:22 14:32 116.000 1,6% Ranking Teledeporte ( 0,7% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Baloncesto:basketball champions league ... 21:01 22:50 110.000 0,9% Camino al mundial 23:00 23:34 84.000 0,8% Previo baloncesto:basketball champions league ... 20:48 21:01 80.000 0,8% Baloncesto:liga femenino Valencia-girona 20:13 20:40 77.000 0,9% Post baloncesto:liga femenino ... 20:40 20:48 67.000 0,7% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Jueves, 7 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 17:58 18:05 63.000 0,9% Bluey 08:38 08:45 60.000 3,3% Bluey 18:05 18:12 59.000 0,8% Los green en la gran ciudad 21:46 21:56 55.000 0,5% Una casa de locos 20:35 20:46 55.000 0,6%

En cuanto al ranking diario de cadenas,. Por detrás se produce un triple empate entre, todas con unde share. El cuarto lugar es para, mientras que la quinta posición vuelve a resolverse con otro empate múltiple entre, que registran unde cuota media diaria.