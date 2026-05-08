"Colinas ardientes" en TRECE logra romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en la TDT

Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova dominan el ranking de las temáticas TDT. En esta ocasión, 'Leyla' y 'Emanet' se reparten el liderazgo de lo más visto al reunir ambas 294.000 espectadores, aunque con diferente rendimiento en cuota: un 2,4% para la primera y un destacado 3,2% para la segunda.
El tercer puesto es para la película clásica "Colinas ardientes", protagonizada por Natalie Wood y Tab Hunter, que logra un gran 3,9% de cuota de pantalla y 287.000 espectadores, convirtiéndose además en la emisión con mejor share del ranking diario.
La cuarta posición vuelve a quedar en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma un sólido 3,7% de cuota, mientras que el top 5 lo completa 'Perdona nuestros pecados', también en la cadena temática de Atresmedia, con un 2,7% de share.
En cuanto al ranking diario de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,4% de cuota de pantalla
. Por detrás se produce un triple empate entre FDF, Energy y TRECE
, todas con un 2%
de share. El cuarto lugar es para Neox (1,7%)
, mientras que la quinta posición vuelve a resolverse con otro empate múltiple entre DMax, Mega y Atreseries
, que registran un 1,6%
de cuota media diaria.
Ranking cadenas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:00
294.000
2,4%
Emanet
15:00
16:32
294.000
3,2%
Cine western Colinas ardientes
18:31
20:22
287.000
3,9%
Cuando seas mia
16:32
18:47
282.000
3,7%
Perdona nuestros pecados
20:11
21:48
272.000
2,7%
Los Simpson
15:01
15:27
248.000
2,6%
La que se avecina Un tetaliban,un ...
21:03
22:55
240.000
2,0%
Marina
18:47
20:11
237.000
3,2%
Sesion doble Siete rayos sobre babilonia
16:47
18:28
228.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:16
20:36
228.000
2,7%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:00
294.000
2,4%
Emanet
15:00
16:32
294.000
3,2%
Cuando seas mia
16:32
18:47
282.000
3,7%
Perdona nuestros pecados
20:11
21:48
272.000
2,7%
Marina
18:47
20:11
237.000
3,2%
Ranking FDF (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un tetaliban,un ...
21:03
22:55
240.000
2,0%
Cine John rambo
22:55
24:42
224.000
2,8%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ...
15:38
17:25
174.000
2,0%
La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
17:25
19:12
158.000
2,2%
La que se avecina Un parto,un crucero y un ...
13:48
15:38
136.000
1,7%
Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: :vegas Fracturado
23:05
24:00
195.000
2,2%
CSI: Muerte en directo
22:08
23:05
167.000
1,4%
CSI: Miami Llevada por el viento
16:41
17:37
156.000
2,0%
CSI: Clase business peligrosa
21:11
22:08
155.000
1,3%
Welcome to las vegas
20:15
26:30
152.000
1,9%
Ranking TRECE (2,0%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Colinas ardientes
18:31
20:22
287.000
3,9%
Sesion doble Siete rayos sobre babilonia
16:47
18:28
228.000
3,0%
Sesion doble Tierra de faraones
14:47
16:47
210.000
2,3%
Tu cine Uno a uno sin piedad
20:22
22:00
183.000
1,7%
El cascabel
22:01
24:31
170.000
1,7%
Ranking Neox (1,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:01
15:27
248.000
2,6%
The Big Bang Theory
20:16
20:36
228.000
2,7%
Los Simpson
15:27
15:54
204.000
2,2%
Los Simpson
14:34
15:01
200.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:56
20:16
199.000
2,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
24 horas que cambiaron el mundo La caida de la ...
22:30
23:22
168.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
158.000
1,3%
Joyas sobre ruedas
20:37
21:32
150.000
1,5%
24 horas que cambiaron el mundo La capitulacion ...
23:28
24:19
149.000
2,0%
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
147.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
177.000
4,7%
Forjado a fuego La espada con empuñadura ...
21:07
22:01
162.000
1,4%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
154.000
2,0%
Vida bajo cero
17:35
18:30
137.000
1,9%
Vida bajo cero
16:45
17:35
135.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:39
23:24
185.000
1,6%
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
23:24
24:25
182.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del asesinato ...
21:53
22:39
172.000
1,4%
The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ...
24:25
25:06
147.000
3,1%
Rizzoli & Isles
14:43
15:29
133.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:03
24:30
185.000
2,3%
La noche en 24h:portada Joan garces-daniel ...
22:06
23:03
167.000
1,4%
Informativo 24h
16:30
17:00
106.000
1,3%
Informativo 24h
24:34
25:00
101.000
2,1%
Telediario 1
14:57
15:36
100.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El vuelo del fenix(2004)
22:37
24:50
134.000
1,6%
Cine Hasta el horizonte
21:02
22:37
129.000
1,1%
Cine El vuelo del halcon
15:20
17:27
127.000
1,5%
Cine En tiempo de brujas
17:27
18:54
113.000
1,6%
Cine Air america
18:54
21:02
105.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:11
24:02
138.000
1,3%
Viviendo con un asesino
17:29
18:27
106.000
1,5%
Viviendo con un asesino
16:32
17:29
90.000
1,1%
Asesinos de america:abuso de poder
18:27
19:24
89.000
1,3%
Playboy al descubierto
15:36
16:32
82.000
0,9%
Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sexo en nueva york 2
23:37
26:09
83.000
1,8%
Sofa,cine y divinity Como dios
21:49
23:37
82.000
0,7%
Chicago Fire Que se queme
19:09
20:04
78.000
1,1%
Chicago Fire Espartaco
18:23
19:09
77.000
1,1%
Chicago Fire El viento a tu espalda
17:30
18:23
68.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:35
15:46
91.000
1,0%
Hermanos asesinos
21:00
22:00
60.000
0,5%
Killer siblings
22:58
23:55
51.000
0,5%
Caso cerrado
13:27
14:35
47.000
0,8%
Caso cerrado
20:01
21:00
46.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,8%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Perro salvaje
22:01
23:39
112.000
1,0%
Cine Butch cassidy:grupo salvaje
20:20
22:01
82.000
0,8%
Cine Regreso del infierno
15:42
17:27
66.000
0,8%
Cine El desafio de pancho villa
18:50
20:19
57.000
0,8%
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
17:27
18:50
57.000
0,8%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:43
170.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:48
14:59
165.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:59
15:09
158.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
15:14
15:25
129.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:22
14:32
116.000
1,6%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto:basketball champions league ...
21:01
22:50
110.000
0,9%
Camino al mundial
23:00
23:34
84.000
0,8%
Previo baloncesto:basketball champions league ...
20:48
21:01
80.000
0,8%
Baloncesto:liga femenino Valencia-girona
20:13
20:40
77.000
0,9%
Post baloncesto:liga femenino ...
20:40
20:48
67.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 7 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:58
18:05
63.000
0,9%
Bluey
08:38
08:45
60.000
3,3%
Bluey
18:05
18:12
59.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
21:46
21:56
55.000
0,5%
Una casa de locos
20:35
20:46
55.000
0,6%