Por Ainhoa Pino Gil |

La última gala de 'Supervivientes' 2026 volvió a estar marcada por la tensión en Honduras, aunque esta vez arrancó con una buena noticia. Después de varias entregas protagonizadas por sanciones, broncas y polémicas por la comida, Alba Paul recibió un reconocimiento especial por su rendimiento en la pesca, una de las tareas más importantes para la supervivencia diaria del grupo.

La influencer fue premiada por haber superado la barrera de los 100 peces pescados durante el concurso. La organización le entregó el pez dorado, un símbolo que hasta ahora también había conseguido Gerard Arias , además de un kit de pesca personalizado y un saco con especias para mejorar las comidas del grupo. Alba, emocionada, dedicó el premio a su hija y reconoció que salir a pescar se ha convertido en uno de sus mejores momentos en Honduras: "Ir a pescar es una liberación aquí, es lo mejor que me pasa durante el día", afirmaba.

Alba Paul recibió el pez dorado y un kit de pesca tras convertirse en una de las grandes pescadoras de la edición.

Alba Paul recibe el pez dorado antes de acabar nominada

El momento sirvió también para que Jorge Javier Vázquez reflexionara sobre la evolución de Alba dentro del reality. El presentador recordó lo mucho quey destacó el cambio que ha experimentado con el paso de las semanas. La recompensa, sin embargo, no evitó que la noche terminara torcida para ella.

Más adelante, las nominaciones cruzadas dejaron a Alba en la cuerda floja. La nueva mecánica obligaba a los concursantes a votar a miembros del equipo contrario para evitar estrategias internas, y la influencer acabó siendo una de las más señaladas.

Claudia Chacón sigue en el centro de la polémica por la comida

La comida volvió a ser uno de los grandes focos de la gala. Claudia Chacón continúa sin recibir su parte de la dotación después de haber sido sancionada por robar comida al equipo del programa. Lejos de mostrarse arrepentida, la concursante defendió su forma de actuar y aseguró que no iba a cambiar su manera de ser: "no voy a cambiar como soy, quien quiera compartir conmigo, bien y sino, nada".

La situación volvió a tensar la convivencia, especialmente después de que Maica Benedicto defendiera haber delatado a Aratz Lakuntza por comer comida de una barbacoa en la letrina y a Gerard por saberlo. El manchego no encajó bien la actitud de Maica y se mostró muy decepcionado con ella, llegando a hablar de una traición dentro de una amistad que parecía sólida.

En la Palapa, la discusión dividió a los concursantes. Nagore Robles y Marisa Jara se posicionaron contra Gerard, mientras el conflicto por los robos y las sanciones seguía contaminando la convivencia. La sensación general fue que la comida ya no solo condiciona la supervivencia, sino también las alianzas y las relaciones personales dentro del grupo.

Marisa Jara vivió un momento de pánico durante la ceremonia de salvación antes de conocer su expulsión.

Marisa Jara se bloquea en la salvación y acaba expulsada

Uno de los momentos más duros de la noche llegó durante la ceremonia de salvación. Marisa Jara , nominada junto a José Manuel Soto y Darío Linero , sufrió un ataque de pánico al tener que enfrentarse al tobogán de 'El abismo al infinito'. Aunque llegó a colocarse en la plataforma, no pudo tirarse y terminó bajando por las escaleras. "Lo estoy pasando muy mal, no puedo", repetía mientras María Lamela intentaba animarla.

Finalmente, el primer salvado de la noche fue José Manuel Soto, que celebró su continuidad en la aventura. La expulsión quedó entonces entre Darío y Marisa, y la audiencia decidió que fuera ella quien abandonara definitivamente el concurso con solo un 24% de los apoyos. La modelo se despidió entre lágrimas, agradecida por una segunda oportunidad que definió como una experiencia de superación.

Nagore Robles y Alvar Seguí protagonizaron una fuerte discusión en la Palapa por la confianza y la convivencia.

Nagore y Alvar protagonizan una fuerte bronca en la Palapa

La convivencia también estalló por otro frente: la relación entre Nagore Robles y Alvar Seguí. La colaboradora acusó al aventurero de intentar manipular a Ivonne Reyes : "No eres médico y desde luego no eres buen amigo para decirle: '¿Por qué no te vas a casa? Plantéatelo'". Además, la cosa no solo se quedó ahí, la colaboradora también ha destapado otro supuesto movimiento de Alvar. Nagore ha afirmado que: "Ivonne me dijo: 'Oye, ¿vosotras en algún momento habéis comentado que Almudena me puede comer la cabeza o manipular?' Y eso, se supone, viene de Alvar".

La tensión fue creciendo hasta que Nagore le pidió a Alvar que dijera claramente lo que pensaba de ella. Tras varios rodeos, él terminó admitiendo que no confiaba en Nagore, aunque matizó que la consideraba buena persona: "No confío en Nagore. Sé que eres buena tía pero hay un punto que no acabo pillando". La confesión fue recibida con alivio por algunos compañeros, que le reprochaban no hablar con claridad.

Cambio de playas y nominaciones cruzadas

La gala también dejó un cambio importante en la estructura del concurso. En un juego de localización dividido en varias fases, los equipos terminaron intercambiando sus playas. De esta manera, el grupo de Soto, Maica y Claudia pasó de nuevo a Playa Derrota, mientras el equipo formado por Almudena, Darío, Ivonne, Alvar, Marisa, Nagore y Alba ocupó la otra localización.

Para evitar pactos y estrategias, la organización impuso una ronda de nominaciones cruzadas. El resultado dejó nominados a Borja Silva y Alba Paul por los votos de los equipos contrarios. Después, los líderes completaron la lista: Alvar, que ganó el collar coincidiendo con su cumpleaños, nominó a Aratz, mientras Gerard, inmune tras imponerse a Borja, señaló a Nagore tras su enfrentamiento en la Palapa.

La lista final de nominados queda formada por Alba Paul, Borja Silva, Aratz Lakunza y Nagore Robles. Además, Jorge Javier Vázquez anunció una nueva sacudida para el concurso: este domingo habrá una gala especial de 'Conexión Honduras' con expulsión sorpresa, juego de localización, juego de líder y nuevas nominaciones.