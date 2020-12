Las 12 mejores series españolas de 2020, según los redactores de FormulaTV

Si algo hemos aprendido o recordado durante la pandemia es que la cultura es un bien necesario. La música, el cine, las series, los libros y el arte en general se han convertido en nuestros fieles amigos durante meses en los que nuestra movilidad estaba restringida y teníamos que buscar la forma de mantener la mente ocupada y entretenernos. Como consecuencia, el consumo televisivo y de contenido bajo demanda ha aumentado respecto a años anteriores, siendo las series uno de los formatos más vistos. En este terreno, hemos podido disfrutar de diversidad de ficciones para todos los gustos, tanto series de reciente creación como otras más antiguas que todavía siguen causando furor.

Centrándonos en las series que han llegado a nuestras vidas en este año, las plataformas de vídeo bajo demanda lideran la producción de este tipo de nuevos contenidos, apostando cada vez más por la creación de ficciones españolas. De hecho, aunque la crisis sanitaria paralizó durante varias semanas la industria audiovisual y algunos estrenos se han retrasado e incluso pospuesto hasta el próximo año, no nos han faltado nuevas series. Así pues, como manda la tradición, los redactores de FormulaTV hemos elegido las mejores series españolas de 2020.

12 'La línea invisible'

Anna Castillo, Àlex Monner y Patrick Criado en 'La línea invisible'

En abril llegaba a Movistar+ la miniserie 'La línea invisible', una producción dirigida por Mariano Barroso e idea original de Abel García Roure y que está basada en hechos reales. En concreto, la ficción navega en los orígenes de ETA, centrándose sobre todo en la figura de Txabi Etxebarrieta, uno de los principales líderes de la banda. El resultado es un thriller cohesionado, con una ambientación y recreación histórica sobresalientes y con un ritmo adictivo con sus dosis justas de acción. Su principal valor radica en la forma en la que humaniza a sus protagonistas para obligar al espectador a reflexionar sobre la violencia. Además, a nivel técnico es una de las mejores producciones de la plataforma, destacando un montaje que está en perfecta sintonía con las fases más trepidantes y comedidas de la serie. Igualmente, su extenso elenco cumple con la misión encomendada, especialmente el siempre portentoso Antonio de la Torre, que vuelve a demostrar que es un auténtico animal interpretativo desde el primer segundo que aparece en pantalla.

11 'Señoras del Hampa'

Nuria Herrero y Toni Acosta en la segunda temporada de 'Señoras del (h)AMPA'

Creada por Abril Zamora y Carlos del Hoyo, 'Señoras del Hampa' ya nos sorprendió muy gratamente con su primera temporada dejando un gran sabor de boca. En esta segunda tanda de episodios han logrado estar a la altura y la serie ha regresado por todo lo alto, recuperando toda su esencia y con mayor grado de entretenimiento, diversión y comedia. Sus cuatro protagonistas, encarnadas por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García brillan en cada una de sus apariciones, sobre todo cuando unen fuerzas. Tampoco han faltado las dosis de acción, misterio e intriga, las referencias culturales y el humor negro tan característicos, elementos que en su combinación nos regalan tramas con las que nos mantienen pegados a la pantalla. Destacan también las nuevas incorporaciones como el rol encarnado por Pilar Castro, que nos hace dudar del auténtico valor de nuestras heroínas y se convierte en una especie de antagonista con una trama muy potente. Reseñable especialmente el tercer episodio, que cuenta con la aparición estelar de Verónica Forqué, espléndida en un personaje con tintes macabros y cómicos que no deja indiferente a nadie.

10 'Skam España'

Hajar Brown es Amira en la cuarta temporada de 'SKAM España'

La versión española de 'Skam España', producida por Zeppelin para Movistar+, se despedía para siempre con la cuarta temporada. Eva, Cris, Viri, Nora y Amira se reunían por última vez antes de enfrentarse a su nuevo futuro tras graduarse para decir adiós por la puerta grande. Alba Planas, Irene Ferreiro, Nicole Wallace, Celia Monedero y Hajar Brown han sido las encargadas de meterse en la piel de las cinco protagonistas, convirtiéndose en las grandes aliadas de muchos jóvenes que han crecido al mismo tiempo que ellas. Asimismo, no ha sido una serie más de adolescentes, aquí han puesto en relieve y han dado visibilidad a aspectos muy necesarios como el empoderamiento femenino, la sexualidad, el descubrimiento interior y otras adversidades de ese viaje que nos conduce hasta la vida adulta. Así pues, 'Skam España' ha cumplido con su objetivo de ser un fenómeno también en nuestro país, pero lo más importante es que ha sabido estar a la altura del adolescente para mostrar su realidad sin la necesidad de juzgarlo.

9 'La Valla'

Olivia Molina y Unax Ugalde en 'La valla'

Un mundo distópico en el que la sociedad ha sido dividida en dos sectores es el contexto en el que se desarrolla 'La valla', una ficción creada por Daniel Écija y que se ha convertido en uno de los mayores aciertos del año. De hecho, su distribución en Netflix tras su emisión en abierto en Antena 3 le ha permitido llegar a un público más amplio y situarse como una de las series más populares de la plataforma cada semana. La fórmula de su éxito consiste en una historia en la que no faltan elementos como el misterio, la acción y la tensión, obteniendo como resultado una serie muy fluida que funciona y convence. Su reparto, encabezado por Olivia Molina y Unax Ugalde, rema a favor para aportar esa credibilidad extra, interpretando sus respectivos papeles de forma muy acertada y poniendo toda la carne en el asador. Lo mismo sucede con Eleonora Waxler, quien asume la responsabilidad de encarnar el rol de antagonista, bordando a una maléfica villana. Por último, no nos podemos olvidar de la veterana Ángela Molina, que aporta su elegancia, tesón y fuerza tan característica.

8 'El último show'

Miguel Ángel Tirado en 'El último show'

Las televisiones autonómicas también apuestan cada año por desarrollar ficciones propias que conserven la esencia de cada comunidad. Entre ese universo de series que a veces pasan desapercibidas nos topamos con 'El último show', la gran sorpresa de Aragón TV. Creada por Álex Rodrigo, que ha estado acompañado por los guionistas Sara Alquézar y Enrique Lojo, la ficción juega con la intrahistoria detrás de una artista en la que se unen realidad y ficción de una forma casi imperceptible. La clave de su éxito es la conexión inmediata que se establece con el público, algo que se consigue a través de su protagonista. El personaje interpretado por Miguel Ángel Tirado desprende verdad por los cuatro costados, no cuesta nada empatizar con él y llega fácilmente al corazón. Al final, el espectador queda enamorado y maravillado con un proyecto muy emotivo y honesto, desarrollado con mucha sensibilidad y en el que tampoco faltan los golpes certeros de humor.

7 'El Ministerio del Tiempo'

Manuela Vallés y Cayetana Guillén Cuervo en 'El Ministerio del Tiempo'

Este año ha supuesto la vuelta de 'El Ministerio del Tiempo', una de las series más esperadas de la temporada. La ficción creada por Javier y Pablo Olivares regresaba a Televisión Española con una nueva tanda de episodios que ha mantenido su seña de identidad, conservando los elementos que la convirtieron en una de las ficciones más sobresalientes de los últimos tiempos y mejorando en varios aspectos. De este modo, hemos vuelto a disfrutar con nuestra patrulla favorita a la que dan vida principalmente los actores Nacho Fresneda, Hugo Silva, Cayetana Guillén Cuervo y Macarena García, pero también con otros personajes secundarios que han sido potenciados. Tampoco han faltado los elementos propios de la ciencia ficción, las escenas de acción, las tramas de aventuras, la reivindicación de figuras históricas y el toque de humor tan particular y que tanto gusta a los seguidores de la serie. Ese ingenio a la hora de construir las tramas ha estado acompañado por un toque de aire fresco que ha revitalizado la serie y ha hecho nos volvamos a enganchar y a emocionar como la primera vez.

6 '30 monedas'

Megan Montaner y Carmen Machi en '30 monedas'

La recta final de 2020 todavía nos tenía prepara una sorpresa de la mano de Álex de la Iglesia. El cineasta ha vuelto a poner toda su atención en la pequeña pantalla con la ayuda de su coguionista Jorge Guerricaechevarría para regalarnos la serie '30 monedas', una producción que conserva su sello de identidad. La historia se ambienta en el pueblo de Pedraza, donde la tranquilidad del lugar se ve interrumpida al convertirse en el epicentro de una batalla entre el bien y el mal. El resultado es un thriller cargado de momentos de tensión y terror, en el que el ritmo aumenta de forma considerable con el transcurrir de los episodios, obligando al espectador a viajar por un territorio inesperado de forma desenfrenada. En lo que respecta al apartado técnico, cada detalle está cuidado al máximo para ofrecer un producto en el que todo combina a la perfección, incluido un reparto repleto de caras conocidas como Carmen Machi, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre o Eduard Fernández, que dan lo mejor de ellos mismos y nos convencen con estupendas interpretaciones.

5 'HIT'

Daniel Grao y el resto de protagonistas de 'HIT'

Aportar algo nuevo al universo de las series de adolescentes no era una tarea sencilla, pero Joaquín Oristrell, Álvaro Fernández Armero, Elena Trapé, Yolanda García Serrano, Jacobo Delgado y Pablo Bartolomé lo han conseguido gracias a 'HIT', una ficción que pone el foco de atención en la realidad de los adolescentes y lo hace con toda la crudeza del mundo. No obstante, su mayor atrevimiento y su característica más aplaudida es la manera en la que esta ficción se ha atrevido a enseñar los puntos débiles del sistema educativo, mostrándolos a través de una propuesta, un tratamiento y unas tramas totalmente convincentes. Además, entre la multitud de rostros jóvenes que suponen una renovación actoral, nos encontramos con el liderazgo de Daniel Grao, que se deja la piel para dar vida a Hugo Ibarra Toledo, ese profesor al que le apasiona su profesión y al que tampoco le faltan imperfecciones para hacer de él un personaje humano y creíble.

4 'Vamos Juan'

Javier Cámara y María Pujalte en 'Vamos Juan'

El humor negro fue la seña de identidad de la primera temporada de 'Vamos Juan', que ha sabido reinventarse para continuar sorprendiéndonos en una nueva tanda de episodios. En esta ocasión la ficción da un paso más allá para atreverse a reírse de todo y no dejar títere con cabeza, haciendo gala de un manejo magnífico y elegante del humor irreverente. Como exponentes de este tipo de humor nos encontramos a dos maestros de la comedia: Javier Cámara y María Pujalte. Ambos forman un equipo brillante que se compenetra a la perfección, regalándonos escenas deslumbrantes que demuestran sus tablas ante la cámara y la gran labor que han hecho para explotar cada uno de los matices de ambos personajes. Por último, alabar el trabajo de Diego San José, creador y showrunner de la serie, y del resto del equipo de guionistas entre los que se encuentran Víctor García León, Daniel Castro y Pablo Remón, máximos responsables de una historia que nos ha vuelto a conquistar por completo y que se ha convertido en una de las mejores comedias del año.

3 'Antidisturbios'

Raúl Arévalo en 'Antidisturbios'

Un grupo de agentes de policía enfrentados a una investigación tras un desahucio en el que perdió la vida un hombre y que ha estado plagado de polémica es la base de la que parte 'Antidisturbios'. A simple vista parece un thriller más de policías como muchos otros que inundan la pequeña pantalla, sin embargo, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña han dado una vuelta de tuerca al género para presentarnos un producto espectacular. Protagonizada por actores de renombre como Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Patrick Criado, Vicky Luengo, Álex García y Raúl Prieto, que se encuentran en estado de gracia, esta serie se diferencia de las demás por la forma en la que está narrada, una realización y una dirección que se sustenta en la inmersión y en el uso de un gran número de planos secuencia para aportar mayor credibilidad a la historia. Además, la acción está perfectamente contextualizada y el guion se aleja de simplezas, logrando ofrecer una serie que resulta completamente realista.

2 'Patria'

Elena Irureta en 'Patria'

Aitor Gabilondo ha sido el máximo responsable de la adaptación televisiva de la novela homónima creada por Fernando Aramburu. 'Patria' se presentaba como uno de los estrenos más esperados del año y no ha defraudado en absoluto. El producto final ha superado las expectativas y roza casi la perfección gracias al enorme trabajo técnico y artístico. Su cuidada fotografía, la ambientación y el adecuado ritmo del montaje son algunas de sus principales cualidades. Pero, sin duda alguna, la serie no hubiese sido la misma sin sus actrices protagonistas. Elena Irureta y Ane Gabarain han estado soberbias soportando prácticamente todo el peso de la serie. Ambas han conseguido emocionarnos con unas interpretaciones que han resultado totalmente creíbles, logrando que fuese muy sencillo empatizar con las dos y comprender tanto la postura de Miren como la de Bittori. Tampoco nos podemos olvidar del resto del reparto, entre los que han destacado especialmente Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy, que han estado a la altura con unos personajes que también tenían gran complejidad.

1 'Veneno'

Daniela Santiago en 'Veneno'

Inspirada en las memorias escritas por Valeria Vegas, 'Veneno' se ha consolidado como la mejor serie del año. Javier Calvo y Javier Ambrossi han logrado realizar un trabajo sublime que ha sido reconocido a nivel mundial, siendo elegida como una de las mejores ficciones por medios internacionales como The New Yorker y por conocidas personalidades de la televisión de todo el mundo. La serie no es solo un merecido homenaje a la figura de Cristina Ortiz, también se ha convertido en una reivindicación del colectivo trans con un relato en el que se conjuga a la perfección drama y humor. Además, uno de los rasgos fundamentales es la forma en la que nos han enseñado los momentos más bonitos de la vida de Cristina, pero sin olvidarse de aquellos en los que también hubo sombras y poniendo siempre por encima a la persona y sus sentimientos. La guinda del pastel la pone un elenco perfectamente elegido, sobre todo en lo que respecta a Daniela Santiago, Jedet e Isabel Torres, deslumbrantes dando vida a un personaje con tantos matices.