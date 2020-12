Los 10 momentazos televisivos de 2020, según los redactores de FormulaTV

Con apenas unos días de 2020 por delante, este año tan extraño marcado por la pandemia causada por el coronavirus es, seguramente, el que nos ha puesto más de acuerdo a todos a la hora de tener unas ganas terribles de que llegue a su fin para dar paso a una nueva etapa. El impacto de la expansión del Covid-19 alcanzó todos los niveles, incluida la televisión, cuyo calendario se vio alterado durante la cuarentena que se estableció en el mes de marzo, aunque no impidió que se siguiera contando con nuevas producciones en sus parrillas.

Algunos estrenos fueron pospuestos, tanto de series como de programas de televisión, e incluso hubo que cancelar rodajes y grabaciones de distintos formatos para preservar la seguridad de los distintos equipos que los componían. Aun así, la televisión ha seguido dando momentos inolvidables a lo largo del 2020, de los que los redactores de FormulaTV hemos escogido un total de diez. Momentos puntuales, historias estrambóticas, amores o disputas que repasan todo un año, desde el desesperado "¡Estefaníaaa!" lanzado por Christofer Guzmán en 'La isla de las tentaciones' a principios de año, hasta la inesperada participación de Terelu Campos en 'Mask Singer: adivina quién canta' este mismo mes de diciembre.

1 El grito de Christofer en 'La isla de las tentaciones': "¡Estefaníaaaa!"

Christofer, enfadado en 'La isla de las tentaciones' antes de salir corriendo en busca de Fani

A principios de año, Mediaset sorprendía a la audiencia con la emisión de un nuevo formato, 'La isla de las tentaciones', que no tardó en convertirse en todo un fenómeno que alcanzó incluso a aquellos que no se animaron a seguirlo. El programa dejó tras de sí un momento especialmente inolvidable: el instante en el que Christofer se enteraba de que su pareja, Fani Carbajo, se había besado con Rubén Sánchez, lo que acabó desatando su furia y provocó que el participante corriera por la playa, con las cámaras detrás, gritando. El "¡Estefaníaaa!" de Guzmán acabó traspasando la pantalla, hasta el punto de que se gritaba por las calles como un reto viral e incluso se coló en otros formatos como 'OT 2020', 'El hormiguero' o la gala de los Goya 2020.

Desde entonces, el formato que arrancó su emisión en Cuatro sin muchas expectativas, dejó en su primera edición otros momentos icónicos como la aparatosa caída en la piscina de Fiama Rodríguez o las curiosas expresiones de Mónica Naranjo en las hogueras. A ellas se unieron otros momentos de la segunda edición, que se emitió este mismo otoño, en la que Melyssa Pinto logró destacar especialmente junto a su entonces pareja, Tom Brusse. La participante conquistó a la audiencia protagonizando momentazos, como su inesperado asalto a la villa de su novio para reprocharle su cercana relación con las solteras. "Tom Brusse, ¡eres un desgraciado!", exclamaba una desatada Pinto, quien también se coronó ante los espectadores en la hoguera final. Junto a ella, también cobró un inesperado protagonismo Rosito, el oso de peluche de Mayka Rivera, que acabó en el fuego en la hoguera final al concluir su relación con Pablo Moya.

2 'OT 2020' cierra su Academia por el coronavirus

Los concursantes de 'OT 2020', desolados al conocer el cierre de la Academia

A mediados de enero, arrancó oficialmente en Televisión Española 'OT 2020', con Roberto Leal al frente por última vez, tal y como se conoció unos meses más tarde, dado su salto a Atresmedia. La edición contó con un momento tan único como chocante dos meses más tarde: apenas un par de días después de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus, Noemí Galera comunicaba a los concursantes que, desgraciadamente, se había optado por cancelar el formato de forma temporal. Un emotivo y duro momento para los chicos, algunos de los cuales acabaron llorando a causa de la frustración. La pandemia puso así una "pausa" en el formato por primera vez en toda su historia: los concursantes abandonaban las instalaciones para poner rumbo a sus casas tras dos meses encerrados y sin muchas esperanzas de poder regresar.

Casi dos meses después, a mediados de mayo, los concursantes por fin pudieron regresar a la Academia después de pasar todo ese tiempo conectando con sus profesores en distintos y peculiares pases de micros. El programa siguió su curso, por primera vez sin público en las galas, como parte de una edición que contó con momentos muy destacados, como las increíbles actuaciones de Nia Correia, que acabó siendo la ganadora (cómo olvidar esa potente versión de "Run The World (Girls)"); las expresiones de adoración de Samantha durante la visita de Carlos Right; o el regreso de Nina al talent show, donde se reencontró con Gisela, invitada del programa tras actuar en los Oscar 2020. La edición tampoco estuvo exenta de polémica, con momentos como la actuación de Estrella Morente en la que cantó unos versos en defensa de la tauromaquia o la clase de Ivan Labanda que se calificó como tránsfoba, un error por el que el profesor no tardó en disculparse, dando toda una lección a los seguidores del formato.

3 El Papa, uno de los invitados de 'Lo de Évole'

Jordi Évole y el Papa conversan en 'Lo de Évole'

A finales de marzo de 2020, casi un año después de que se emitiera la entrevista que tuvieron cara a cara, el Papa Francisco y Jordi Évole tuvieron ocasión de volver a charlar ante las cámaras aunque, en esta ocasión, a través de una videollamada. La conversación fue el debut de varios especiales de 'Lo de Évole', grabados desde casa con personas tanto famosas como anónimas. En el cordial encuentro, Évole y Francisco tuvieron ocasión de hablar de numerosos temas de actualidad, como la situación de las familias vulnerables a las que más había golpeado la pandemia o el impacto que esta había tenido en las empresas. El Papa se mostró tan sincero y locuaz como en su primer encuentro, hasta el punto de que reconoció haber sufrido "crisis de fe" a lo largo de su vida, al igual que aprovechó para lanzar mensajes de esperanza por la situación.

El pontífice encabezó así una serie de entrevistas realizadas, en las que Évole entrevistó a distintos famosos como Alfred García, David Broncano, Bayona, Rosalía, Mercedes Milá, Ricardo Darín o Emilio Aragón. No obstante, el formato del catalán también aprovechó para dar voz a las personas anónimas que, en plena cuarentena, seguían dándolo todo en sus puestos de trabajo, como médicos, enfermeras, auxiliares, científicos, camioneros, cajeras de supermercado o limpiadoras. Además, Jordi también charló con una anciana de 95 años, con algún que otro contagiado de coronavirus e, incluso, con una mujer maltratada durante el confinamiento, aportando así distintos enfoques sobre la situación. A ellos se sumó la entrevista a Rosa Maria Sardà, en la que la actriz habló del cáncer que padecía, la cual adquirió un especial significado cuando la catalana falleció a mediados de junio.

4 El "Merlos Place" que amenizó la cuarentena

María Patiño desvela en 'Sálvame' la identidad de la acompañante de Alfonso Merlos

A finales de abril, en pleno confinamiento en España a causa de la primera ola del coronavirus, Alfonso Merlos se convirtió en el centro de atención cuando, en una intervención en directo en un programa de Youtube de Javier Negre, una mujer aparentemente semidesnuda pasaba por detrás del colaborador. La imagen causó mucho revuelo, dado que apenas unos meses antes Merlos hacía pública su relación con Marta López en 'Ya es mediodía' y era evidente que no se trataba de la colaboradora. Se inició así uno de los temas más populares de la cuarentena, que ocupó múltiples horas en televisión y despertó un gran interés en sus protagonistas. Mientras Marta se presentaba en los platós de 'Sálvame' o 'Sábado deluxe', Merlos se recluía en su casa, rodeada de periodistas, con la misteriosa mujer, cuya identidad no tardó en ser revelada: se trataba de Alexia Rivas, reportera de 'Socialité'.

El interés que generó el asunto alcanzó incluso a la prensa internacional, hasta el punto de que la popular actriz Whoopi Goldberg habló del tema en 'The View', programa que presenta en ABC. Además, la relación de Merlos y Marta acabó situando el foco sobre las relaciones que la colaboradora de Mediaset habría tenido en el pasado con hombres muy conocidos, aumentando la fama de Marta, que llegó a firmar un contrato de tres meses por un valor de 33.000 euros. Ya en septiembre, se dio a conocer que Merlos y Alexia habían puesto fin a su relación, lejos de las cámaras, semanas después de que Marta apareciera en 'Sálvame' con su nueva ilusión: el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', Efrén Reyero. A raíz de esa estrecha relación, el madrileño acabó protagonizando un tenso polígrafo en 'Sábado deluxe' con la colaboradora en el que lo acusaban de aprovecharse de la fama de López. Unas sospechas que aumentaron cuando, apenas unos meses después, Efrén se incorporó a 'La casa fuerte', dos semanas después de romper con Marta, a quien ni siquiera había informado de su participación en el reality a pesar de seguir en contacto.

5 Saray y su perdiz cruda en 'MasterChef 8'

Saray enfada a los jueces de 'MasterChef 8' al presentar una perdiz cruda

A pesar de la cuarentena, Televisión Española no renunció a emitir un nuevo formato en su principal cadena y, a mediados de abril, estrenó la octava edición de 'MasterChef'. Entre sus concursantes, comenzó a destacar la presencia de Saray Carrillo, una gitana trans que acabó siendo objeto de duras críticas cuando, una semana después de que simulara clavarle un cuchillo a Jordi Cruz por la espalda durante una de las pruebas, protagonizara una polémica prueba de eliminación. En ella, la aspirante se dio por vencida desde el comienzo al disponer de tan solo veinte minutos de cocinado e, incluso, se atrevió a presentar ante el jurado una perdiz, sin desplumar ni cocinar, decorada con varios tomates cherry y apios, tumbada sobre una cama de níscalos.

A pesar de que Pepe Rodríguez le había aconsejado que no hiciera tal cosa al ver su actitud durante el cocinado, la aspirante presentó sin achantarse un "plato" que indignó tanto a los jueces como a sus compañeros, al considerarlo una falta de respeto tanto a ellos como al programa y al resto de candidatos que se habían quedado fuera de la edición. Un movimiento por parte de Saray que se tradujo en la expulsión inmediata después de que Cruz señalara que "no mereces ni el [delantal] negro" y ella se retirase con cierta altanería. Tras la emisión del tenso momento, la aspirante no dudó en disculparse en redes sociales, lo que no evitó que siguiera protagonizando alguna que otra polémica desde entonces, como su enfrentamiento con Dakota Tárraga a través de Instagram, las duras críticas que lanzó contra 'MasterChef', su polémico paso por la final o los insultos que dedicó a Paca la Piraña después de que esta lanzara un comentario racista.

6 Las revelaciones en torno al caso Mainat

Ángela Dobrowolski y Josep Maria Mainat, protagonistas del caso Mainat

Tras el "culebrón" de la cuarentena con el Merlos Place, octubre dio paso a una nueva historia que ocupó prácticamente toda la atención de la opinión pública: salió a la luz el presunto intento de asesinato al productor de televisión Josep Maria Mainat a manos de su mujer y madre de sus hijos pequeños, Angela Dobrowolski. Según las primeras investigaciones, se hallaron indicios de que la mujer habría tratado de acabar con la vida de Mainat, un hombre diabético, administrándole insulina mientras dormía. Un macabro episodio que generó numerosos rumores, hipótesis y trajo a la luz algunos supuestos secretos de la vida de la pareja y de su hogar, al igual que dejó un curioso episodio que se emitió en directo en 'Viva la vida': la expareja del escort latino, que aparentemente vivía con Angela en la misma casa que compartía con el productor, protagonizó un forcejeo con su exnovio a través de la puerta del domicilio, sin tener en cuenta la presencia de las cámaras.

El surrealista episodio no quedó ahí, sino que todo apuntó a que la misteriosa mujer, que ocultaba su identidad, fue supuestamente arrastrada y golpeada en el interior de la vivienda por su expareja, con las cámaras de múltiples medios al otro lado de la puerta. Horas más tarde, se descubrió que se trataba de una mujer rusa llamada Alina, que optó por sentarse en 'Sábado deluxe' para contar su versión de lo que había ocurrido. En su visita al programa de Mediaset, Alina cargó con dureza contra la mujer de Mainat y desveló que, aparentemente, Dobrowolski estaría alquilando las habitaciones de su casa a escorts e incluso habría drogas de por medio. La historia en torno a la pareja se volvía así cada vez más turbia, hasta que Angela optó por aparecer por primera vez ante las cámaras en 'En el punto de mira', para intervenir a finales de diciembre en 'Equipo de investigación', donde Mainat también lanzó su versión de los hechos por primera vez. Un reportaje que, lejos de aclarar las cosas, evidenció las contradicciones entre ambos.

7 La bronca entre María Teresa y Jorge Javier en 'Sábado deluxe'

Jorge Javier y María Teresa Campos en 'Sábado deluxe'

A principios de octubre, Jorge Javier Vázquez recibió en 'Sábado deluxe' a María Teresa Campos, con quien protagonizó una entrevista que no pasó desapercibida para los espectadores y que dio mucho de qué hablar en los siguientes días. La veterana presentadora acudió para aclarar los rumores que circulaban sobre su ya finalizada relación sentimental con Bigote Arrocet, así como las polémicas que rodeaban a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Sin embargo, en un momento de la entrevista, Campos no dudó en cargar contra Vázquez tras ver un vídeo en el que se aseguraba que ella había acudido al programa para "asumir todos los frentes abiertos que tienen ella, sus hijas e incluso su nieta", e incluso amenazó con abandonar el programa, algo que finalmente no sucedió.

Lejos de que el ambiente se relajara, la recta final de la entrevista concluyó de una forma extraña e incluso desagradable, cuando la invitada insistió a Jorge Javier que la insultara para sacarla de quicio. Una petición que el presentador cumplió mientras trataba de mantener la distancia de seguridad al verse perseguido por María Teresa por el plató, mientras esta lanzaba duras palabras contra él, lo tachaba incluso de "gilipollas" o "gamberro asqueroso" y llegaba a poner sobre la mesa la posibilidad de que volviera a sufrir otro ictus. Días después, el presentador lanzaba unas duras palabras contra Campos en 'Sálvame', donde reconoció haberlo pasado "francamente mal" en su encuentro, al que calificó como la "peor entrevista" de su carrera. Sus palabras iniciaron así un cruce de críticas y declaraciones con las hijas de María Teresa, en un conflicto que tardó un tiempo en resolverse y que dio mucho que hablar tanto en 'Sálvame' como en 'Viva la vida'.

8 Emilio Doménech arrasa en las elecciones de EEUU

Antonio García Ferreras y Emilio Doménech en el especial 'Al rojo vivo' de las elecciones de EEUU

El martes 3 de noviembre, Estados Unidos se enfrentaba a unas nuevas elecciones presidenciales, en las que Donald Trump se jugaba su puesto, mientras que Joe Biden esperaba derribar a su rival con el apoyo de los votantes. A raíz de una cita tan significativa, laSexta organizó un largo especial que ocupó toda la noche, con Antonio García Ferreras al frente, en el que pronto destacó un colaborador por encima de todos los demás: el periodista millennial Emilio Doménech, conocido en las redes sociales como Nanisimo.

Retransmitiendo las novedades sobre los comicios presidenciales desde Nueva York, Doménech demostró una gran profesionalidad en cada una de sus intervenciones, donde hizo gala de la información y conocimientos que manejaba sobre el tema. A ello se unió el seguimiento que realizaba al mismo tiempo a través de su cuenta de Twitter, donde cautivó a numerosos usuarios de la red social. Tal fue su éxito, que el colaborador adquirió más de 30.000 nuevos seguidores, acercándose por entonces a los 100.000, cifra más que superada más de un mes después. Toda una herramienta en la que el periodista comparte distinta información especialmente relacionada con Estados Unidos, además de trabajar para Newtral como corresponsal desde 2019.

9 Kiko Rivera en 'Cantora: La herencia envenenada'

Kiko Rivera y Jorge Javier en la primera entrega de 'Cantora: la herencia envenenada'

El sábado 17 de octubre, Kiko Rivera acudió como invitado principal de 'Sábado deluxe' para compartir su pésimo estado anímico y económico en plena pandemia, entre otras cosas. Una ocasión en la que Isabel Pantoja decidió llamar al programa para hablar con su hijo, a quien incluso señaló que "lo tuyo no es importante", con respecto a la situación que tanto daño estaba causando en el mundo. Toda una reprimenda que, lejos de consolar o animar a Rivera, consiguió todo lo contrario: a principios de noviembre, se publicó una entrevista que el primogénito de la tonadillera concedió a Mila Ximénez, donde no dudaba en cargar contra Pantoja y apuntaba a una batalla legal por el testamento de su difunto padre, Paquirri.

Aquellas fueron las puertas que dieron pie a que, el viernes 13 de noviembre, Telecinco emitiera el especial 'Cantora: la herencia envenenada' con Kiko Rivera como principal invitado. A pesar de que el equipo del formato tenía contenido de sobra, sobre la herencia de Paquirri, preparado para la ocasión, las duras declaraciones de Rivera contra Isabel Pantoja ocuparon las cuatro horas de emisión. Entre ellas, Kiko aseguró que "no voy a poder perdonar a mi madre", después de desvelar varios presuntos fraudes que habría cometido la tonadillera desde la muerte de Paquirri. El interés y el revuelo que generaron sus palabras acabaron dando paso a otras dos entregas del especial con testimonios como los de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, o la prima de la tonadillera, Sylvia Pantoja. El tema generó un gran revuelo que, incluso la presencia de Chabelita Pantoja en 'La casa fuerte' acabó alimentando, al ser ella desconocedora de lo que estaba ocurriendo en el seno de su familia.

10 Terelu es Cerdita en 'Mask Singer'

Terelu Campos tras retirarse la máscara de Cerdita en 'Mask Singer'

Una de las grandes sorpresas que nos dejó la recta final del 2020 en televisión se dio en Antena 3, concretamente, en el programa revelación de la temporada: 'Mask Singer: adivina quién canta'. El formato presentado por Arturo Valls sorprendió en su primera emisión al descubrirse la participación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, a partir de ese punto, varios de sus concursantes no pillaron desprevenida a gran parte de la audiencia hasta que, a las puertas de la recta final del programa, Terelu Campos apareció bajo la máscara de Cerdita. A pesar de que su nombre había surgido entre algunos fans del formato e incluso Vanesa Martín apostó por que ella se encontraba bajo el disfraz en su única visita al concurso como investigadora, las dudas sobre su salto a la cadena rival de Telecinco, donde trabaja como colaboradora de 'Viva la vida', hacían que su participación fuera muy dudosa.

Aun así, Terelu no solo participó en el programa de entretenimiento más exitoso de la temporada, sino que también demostró que sabía divertirse y jugar, quizás, mucho mejor que algunos de sus compañeros. Sus pistas, su desparpajo bajo la máscara y su cambio en el registro de su voz con cada actuación lograron confundir muchísimo a los investigadores. De hecho, el cuarteto se decantó por la posibilidad de que el disfraz ocultara a Bárbara Rey, incluso cuando Javier Ambrossi y Javier Calvo habían trabajado con Terelu Campos en 'Paquita Salas', serie a la que la colaboradora hizo referencia entre las pistas que lanzaba.