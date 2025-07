Por Julia Almazán Romero |

El Orgullo de Madrid siempre nos trae sorpresas inolvidables y una de ellas ha sido. El cantante austriaco volvía a España para dar un espectacular cierre a la fiesta LGTBQ+ por excelencia.

Tras una tarde llena de conciertos espectaculares de artistas como Samantha Hudson, Pastora Soler o Rozalén, se subió al escenario de la Plaza de España el cantante JJ que hace unos meses se llevó el micrófono de cristal en Basilea al convertirse en el ganador de Eurovisión. Pero no estuvo solo, llamó a la actual concursante de 'Tu cara me suena', Melani, para interpretar juntos 'Wasted Love'.

Melani García imitando a JJ en 'Tu cara me suena 12'

La invitación no fue casual, pues en su reciente visita a Los40 Global Show en España, JJ descubrió, gracias a Tony Aguilar, la impresionante voz de Melani García interpretando su canción 'Marte' en Eurovisión Junior 2019, con la que obtuvo el tercer puesto. El cantante austriaco quedó alucinado: "Para estar en el escenario a esa edad debes tener mucha confianza", comentó durante la entrevista.

Sin embargo, no solo su voz lírica es lo que los une a ambos. En esta última edición de 'Tu cara me suena', Melani García ha tenido la suerte de imitar al propio JJ. Esta actuación de la primera semifinal del concurso catapultó a la cantante directamente a la final. "A mí me ha parecido una cosa espectacular. Lo que he visto hoy es un despliegue de medios increíble", comentó Àngel Llàcer, uno de los miembros del jurado.

Melani García junto a JJ en el escenario del Orgullo de Madrid 2025

El paso de Melani García por 'Tu cara me suena'

La participación de Melani García en el talent show de imitaciones de Antena 3 ha dado mucho que hablar por su impresionante voz y capacidad de imitación. Esta visibilidad ha conseguido que se haya podido subir en el escenario con uno de los artistas que ha interpretado durante su concurso, lo que resulta un increíble logro.

Pero esta no fue la única actuación que ha dejado alucinando al jurado y los espectadores. Melani García ha interpretado todo tipo de géneros, consiguiendo clavar cada uno de ellos, desde el pop de Sabrina Carpenter, pasando por Los chicos del coro, y hasta llegar a una de sus actuaciones más memorable imitando a Shakira, donde parecía que la propia cantante colombiana había aparecido en el escenario. Con cinco victorias ya en su repertorio nos toca esperar a ver qué nos tiene preparado la cantante para la gran final de 'Tu cara me suena' el próximo viernes 11 de julio.