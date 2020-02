Andrea, convencida de la posible infidelidad de Óscar en 'Mujeres y hombres y viceversa': "No confío en ti"

El miércoles 19 de febrero, 'Mujeres y hombres y viceversa' recibió la visita de Ismael Nicolás y Andrea Gasca, quienes hablaron de sus mutuos sentimientos y recordaron la noche que pasaron juntos tras 'La isla de las tentaciones', en un encuentro en el que el primero incluso se derrumbó al recordar los comentarios que la madre de su expareja había lanzado en su contra. Unas conversaciones tras las cuales se unió Óscar, extentación con la que Andrea decidió abandonar el programa, quien había estado atento a todo en otra sala.

Ismael, en medio de la disputa entre Óscar y Andrea en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"Yo no vengo aquí a pelearme con Andrea. No quiero pisotearla ni decir nada, pero pienso que es un poco incoherente con lo que dice y con lo que hace", declaró Óscar, en un encuentro que se producía horas después de que se hubieran enfrentado en 'El debate de las tentaciones'. La extentación recordó que Andrea le había reprochado no haber tenido contacto con ella tras el reality, "cuando ella sabe perfectamente que nos quitan el teléfono y es un vuelo que es un día entero en el que no tenemos contacto". "En ese trayecto le habla a Ismael, se va con él, supuestamente se acuesta con él", señaló Óscar quien aseguró que Andrea no le había contado que se había acostado con Ismael.

"Ella me cuenta una versión totalmente diferente", aseguró la extentación, ante la negativa de Andrea. "Me molesta que en el debate te pongas a la defensiva", confesó Gasca, ante lo que Óscar replicó que "me has cambiado la versión tres veces", la última el día antes del debate. Unas palabras que desencadenaron una disputa entre ambos sobre lo que Andrea le habría contado a Óscar, quien afirmaba que ella no el había contado que se había acostado con su exnovio, al contrario de lo que decía la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Si yo te digo que se ha quedado conmigo, supongo que entiendes que hemos dormido en la misma cama, no que lo he dejado dormir en el suelo", defendió Gasca, quien recalcó que "en Madrid no pasó nada".

"¿A qué viene sacar mierda ahora?

"Tú y yo ni siquiera teníamos una relación y no te has preocupado de mí en ningún momento, ¿a qué me vienes a sacar mierda ahora, siete meses después? ¿Qué buscas?", recriminó Andrea a Óscar. "¿Es cierto que tú, Óscar, le has sido infiel a Andrea?", planteó Nagore Robles, durante el encuentro. "Eso es mentira. Me quedé esperando a ver si salía alguna prueba y no sacó nada", afirmó el aludido, al recordar el hecho de que Diego Arrabal había hablado de una supuesta infidelidad por su parte durante la visita de Andrea a 'Viva la vida'. "Se puede referir hasta a más de una", intervino Andrea, ante lo que Óscar criticó de ella que, cuando le hacían preguntas, "siempre se defiende atacando a las personas". "El problema que hay es que yo no confío en él por cómo se ha comportado conmigo todo este tiempo", aseguró Gasca, convencida sobre la posible infidelidad de Óscar hacia ella.