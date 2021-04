Con el proceso de vacunación contra el coronavirus en marcha, el calendario marca las franjas de edad que van recibiendo sus dosis correspondientes y Mercedes Milá es uno de los perfiles del mundo de la televisión que ha recibido en antiviral. Esta fue una de las razones por las que apareció en pantalla durante la emisión de 'Más vale tarde', aunque no la única. La periodista también fue preguntada por la polémica entrevista de Miguel Bosé junto a Jordi Évole y la edición de uno de los vídeos provocó su enfado.

Mercedes Milá

La conductora de 'Scott y Milá' aseguró que solo sentía un leve dolor en el brazo a consecuencia del pinchazo, pero también aprovechó para lanzarle un zasca a Tamara Falcó: "La niña esta estaría muy contenta", sentencia al tiempo que se muerde el labio y niega con la cabeza. No obstante, no fue lo único que enfadó a Milá, pues, desde 'Más vale tarde', quisieron conocer su opinión acerca de las polémicas declaraciones de Miguel Bosé, curiosamente, a quien ella misma entrevistó en 'Queremos saber', allá por 1992.

El espacio conducido por Hilario Pino recogió un fragmento de aquella conversación, entonces, el presentador dio paso a Mercedes con una introducción: "Os quejabais en ese programa de los bulos y con razón... ¿Qué te parece que se él quien los lance ahora?". No obstante, la periodista obvió la cuestión y sentenció: "Lo que me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice 'drogadicto' y maricón". La cosa no quedó ahí y se preguntó: "¡Pero, por favor, Hilario...! ¿Dónde estamos?", comunicó mientras reflejaba estupefacción en su rostro.

El conductor del espacio respondió sin titubeos: "Es protección infantil, Mercedes, es horario infantil el de esta tarde". Coo era de esperar, Milá hizo alarde de su espontaneidad y siguió mostrándose crítica con la edición del clip: "¡Pero qué protección infantil ni qué niño muerto, por Dios!". Un instante después, Pino quiso remarcar que es algo ajeno a la cadena, pues no son ellos quienes "ponen las normas", aunque Mercedes volvió a replicar: "Pues los que las ponga, francamente, hacen el ridículo o no han escuchado nunca a un niño hablar".

¿Cuál es su opinión sobre la polémica?

Una vez zanjado el tema de los pitidos, quiso romper una lanza a favor de su amigo: "Miguel no dice un bulo, habla de sí mismo y su pensamiento", confirmó en referencia a las declaraciones negacionistas del cantante. No obstante, Hilario Pino rebatió tibiamente esta opinión: "Si dice, 'esto no es una pandemia'...", cuestionó.

"Si miras el número de muertos en la pandemia, es verdad que no es propiamente una pandemia. El hecho de hablar de pandemia ha hecho que todos los que vivimos en el mundo hemos puesto medidas para no llegar a ser una pandemia en número", respondió antes de asegurar que había sido un "viento de dolor y una peste" para muchas personas.