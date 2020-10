Mercedes Milá, en 'Late Motiv': "Veía Movistar pequeño al lado de Mediaset, pero bendita la hora que me fui"

Si hay algo que caracteriza a Mercedes Milá es su espontaneidad y su sinceridad a la hora de pronunciarse sobre cualquier tema. Durante su entrevista en 'Late Motiv', que tuvo que ser por videollamada porque sigue en Menorca debido a la crisis sanitaria, la periodista opinó sin pelos en la lengua acerca de su marcha de Mediaset y agradeció públicamente a Andreu Buenafuente que la convenciera de dar el paso para fichar por Movistar.

Andreu Buenafuente y Mercedes Milá hablan a través de una videollamada en 'Late Motiv'

"Nunca te agradeceré bastante cuando me insistías en ir a Movistar. Yo en ese momento lo veía algo pequeño, al lado del montaje de Mediaset. Bendita la hora que me fui de allí porque soy feliz y estoy aprendiendo muchísimo", aseguró muy convencida Milá, que presentó quince ediciones de 'Gran Hermano' en Telecinco.

La periodista, que se mostró muy contenta con su proyecto en Movistar+, 'Scott y Milá', estrena este mes su tercera temporada. "Lo que estoy descubriendo con este programa es la relación con los animales", explicó Milá, que considera también que la audiencia va a descubrir "cosas muy bonitas" en los nuevos capítulos, como la empatía animal. Buenafuente le preguntó entre risas si se estaba volviendo "más hippie" al darle un enfoque más humano al programa, pero ella dijo que no lo veía así: "Qué va, yo soy más antigua que los muebles. Soy un poco tocapelotas, pero nada más".

Crítica con la gestión de Ayuso

Mercedes Milá pasó la cuarentena en Menorca, en casa de unos amigos, como explicó a Jordi Évole en uno de sus programas especiales sobre el coronavirus. En la conexión con Buenafuente dijo que seguía en la isla balear, aunque reconoció que tenía ganas de volver a visitar la capital pero que no lo haría hasta que "Ayuso se aclare y deje de masacrar a la población de Madrid". Por el momento, la comunicadora seguirá en la isla mediterránea: "Mi jefa me tiene totalmente prohibido pisar Madrid, no me viene mal porque sigo en Menorca y teletrabajo".

Además de echar de menos la capital, Milá confesó que extraña los abrazos; una afirmación que no sorprendió nada a Buenafuente porque sabe que su compañera es "tan de tocar". "Echo mucho de menos abrazar. Estoy contenta porque no me gustaban los besos, besar al aire, pero sí el abrazo achuchable", explicó la comunicadora.