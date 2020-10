Mercedes Milá carga contra Corinna Larsen: "Es una traidora"

Mercedes Milá ha realizado una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas donde una vez más no ha tenido pelos en la lengua y ha dado su opinión sobre los diferentes asuntos que afectan al país actualmente. Entre los mismos, esta se ha mojado respecto a la polémica que rodea a Juan Carlos I. El rey emérito esta viviendo una de las peores épocas después de haberse marchado a vivir a Emiratos Árabes al destaparse diversos escándalos de corrupción respecto a su personaje. En la entrevista, Milá confiesa estaría muy interesada entrevistar al padre de Felipe VI para poder preguntarle directamente "¿por qué?".

Mercedes Milá

Sin embargo, la periodista no tendría las mismas ganas si se tratase de otro personaje clave en el entramado de la corona española como es la examante del rey emérito, Corinna Larsen. "Con esta chica me pasa un poco que... no te digo que no la entrevistase. Pero si me preguntas que si me gustaría, la respuesta es no", afirma Milá. La periodista considera que la aristócrata alemana es "una traidora": "Me parece tan feo lo que ha hecho: entregar las fotos que ha entregado, explicar las cosas que ha explicado...". La expresentadora de 'Gran Hermano' considera que en el sexo hay una ley no escrita: "Cuando tú has sido la amante de alguien, hay algo sagrado: mantener el secreto pase lo que pase".

Cuando se anunció que Juan Carlos I había tomado la decisión de abandonar el país durante un tiempo, la veterana periodista, quien está más del lado republicano aunque siente "fidelidad" por la monarquía, expresó su pena ante la marcha del monarca. "¿Qué puede hacer que un ser humano que tiene su vida resuelta, que ha servido a su patria en todas las facetas posibles y que la defendió del Golpe de Estado que podía haber acabado con nuestra democracia tan difícilmente conseguida, pueda perder el sentido de la existencia acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país por dinero y sexo?", se preguntó en sus redes sociales.

El coronavirus ha cambiado su vida

Muy atrás ha quedado el viaje que hizo la presentadora a Roma para grabar una entrega de 'Scott y Milá' cuando estalló la crisis del coronavirus en dicho país, lo que provocó que tuviera que regresar a España en furgoneta al cerrarse las fronteras. En la entrevista a Lecturas, Mercedes Milá ha reconocido que la pandemia ha cambiado por completo su vida. De hecho es una de las primeras en sorprenderse al ver la opinión que tienen los negacionistas, entre ellos, su amigo Miguel Bosé: "Me resulta incomprensible la actitud de Miguel Bosé de negar la enfermedad de la Covid-19. Intenté hablar con él pero comprendí que no había terreno para el diálogo. Está en una cruzada", concluye.