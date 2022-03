'Las tres puertas' emitió una nueva entrega la noche del miércoles 23 de marzo, en la que María Casado tuvo ocasión de entrevistar a Mercedes Milá. Un amable encuentro en el que la veterana presentadora y periodista confesó la empatía que su entrevistadora había despertado en ella al verla llorar por las bajas audiencias del formato, al igual que habló sin tapujos de sus depresiones, de la importancia de la salud mental y de sus felices años en 'Gran Hermano'.

María Casado entrevista a Mercedes Milá en 'Las tres puertas'

Al comienzo del encuentro, Milá admitió que, "cuando entro en uno de los platós", especialmente los de Televisión Española, se ponía "a recordar y a dar gracias por lo feliz que la televisión me ha hecho a mí". Haciendo gala a su habitual descaro, Milá incluso tiró de las orejas a la compañía a raíz de lo que cobraban a su programa de Movistar+, 'Milá vs. Milá', por sus entrevistas del pasado: "nos roban a mano armada, porque son carísimas. Las he hecho yo, ¿por qué no me las puedo llevar sin más?". La invitada habló además de dichos inicios en la pequeña pantalla, cuando "era una tía con una energía inmensa" y explicó que hablaba en pasado porque "lo he pasado muy mal y, al darte cuenta de que una depresión, una crisis de ansiedad, pueden acabar contigo, te das cuenta de los límites".

"La primera depresión fue por un desamor y la segunda, tercera y las que vinieron después, por exceso de estrés", compartió la catalana que, a pesar de todo, quiso animar a la gente a que "no tiren la toalla". Milá también recordó su época al frente de 'Gran Hermano' en la que, sin embargo, la "caña" que recibió, "me resbalaba completamente", puesto que "estaba encantada, feliz de la vida, es de mis momentos más felices haciendo televisión de mi vida". "Fue el acierto más grande hacer ese programa", declaró la periodista, sobre un proyecto que abandonó "por enfermedad, no podía más". "Podía estar llorando toda la semana hasta el jueves, levantarme ese día, hacer el programa y que nadie se diera cuenta de nada", desveló Milá, consciente de que "la enfermedad mental está rodeándonos cada vez más. Nos lo debemos tomar muy en serio", razón por la que hablaba de ello abiertamente con la esperanza de "ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo".

"Me pareció emocionante"

"¿Sabes lo que me pasó contigo? Lo voy a contar, porque me pareció emocionante", confesó además Milá, hacia Casado, en un momento de la entrevista en el que reconoció que "te vi llorar con Pedro Ruiz". "Yo había dicho que no iba a venir aquí, porque hago ya muy pocas entrevistas. Si no, llega un momento en el que ya no sabes ni qué contar, pero como te vi así, me dio tal pena y empatía que le dije a mi jefa de prensa que os llamara para venir", reconoció la invitada, ante una Casado agradecida con dicho "ataque de ternura". "Solo los que trabajamos en esto sabemos lo difícil que es. Por eso yo estoy tan contenta ahora en Movistar, no tienes ese problema", apuntó Milá, sobre el peso de las audiencias, tras lo cual quiso manifestar que "no hay nada más mágico que la tele en directo".