María Casado no ha podido evitarlo. A la presentadora se le han saltado las lágrimas en la entrega de 'Las tres puertas' del 2 de marzo de 2022. Fue un momento llamativo donde la periodista de La 1 mostró su preocupación por las audiencias que está teniendo su programa. Pedro Ruiz fue uno de sus invitados y le preguntó directamente a la presentadora si le preocupaba algo, a lo que Casado contestó lo siguiente: "Sí. Bueno, con este programa" aclaraba la presentadora.

María Casado y Pedro Ruiz

No es para menos su preocupación, ya que las entregas de 'Las tres puertas' no le están funcionando bien a la televisión pública española. El programa, que se estrenó con un 6,4% de share, ha ido cayendo hasta estabilizarse en torno al 5% de cuota de pantalla. También es cierto que casi ningún espacio de La 1 de horario de máxima audiencia está superando el millón de espectadores, con 'Cuéntame cómo pasó' como excepción.

Ruiz intentaba calmar a la presentadora, pidiéndole que sonriera en cuanto Casado rompió a llorar, explicándole lo que, desde su punto de vista, es la televisión: "Te he dicho más de una vez cuando hemos hablado que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Es mi opinión, no quiero llevar razón. Y los medios ofrecen más dinero por ensuciar que limpiar, lo cual es absolutamente imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y no sé qué promoción por hacer no sé qué cosas", aseguró.

Los números van y vienen

Pedro Ruiz no se quiso quedar solo con eso y remató su reflexión: "Es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga, pero los números no son el alma de la vida". Un momento que se está haciendo viral en redes, incluso con reacciones de personajes también del mundo del la televisión, como Risto Mejide, que ha querido mostrar su apoyo a Casado.

Los números van y vienen, querida @MariaCasado_TV. Lo que queda son otras cosas. Por ejemplo, la admiración que os tenemos a los dos muchos de los que trabajamos en esto de la tele. Un abrazo enorme y a disfrutar del camino. ???? https://t.co/F5JooMfs5P — Risto Mejide ???? (@ristomejide) March 3, 2022

Un arropamiento que también ha recibido de otros personajes del panorama televisivo, y que con su apoyo, han querido mostrar que realmente los números no importan, sino realizar un buen trabajo y presentar un buen formato televisivo, aludiendo a esa televisión desesperada antes por las cifras de audiencia, que por la calidad. "Fuerza, María. Te lo dice el presentador del 'Intermedio International Edition'. ¡Esto es muy largo y tú eres muy buena!", escribía Dani Mateo.