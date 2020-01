Globos de Oro 2020: Michelle Williams es ovacionada por su discurso feminista sobre el aborto

Michelle Williams fue una de las triunfadoras en los Globos de Oro 2020. La famosa actriz se ha llevado el premio a la Mejor Actriz en la categoría de Miniserie o película para televisión gracias a su trabajo en "Fosse/Verdon". Era su sexta nominación y es el segundo premio que se lleva ya que anteriormente lo obtuvo con la película "Mi semana con Marilyn" en el año 2011.

Como muchos otros profesionales de la industria, Williams quiso aprovechar la ocasión para mandar un mensaje reivindicativo. En este caso,: "Cuando pones esto en manos de alguien, estás reconociendo las elecciones que haces como actor. Momento por momento, escena por escena, día por día,... Pero también estás reconociendo las decisiones que toma como persona", empezó diciendo la actriz de " Blue Valentine ".

Michelle Williams en su discurso tras ganar el Globo de Oro

"Estoy agradecida por el reconocimiento de las elecciones que he hecho y también por haber vivido en un momento en nuestra sociedad donde las opciones existen, porque como mujeres y como niñas, sufrimos situaciones que no elegimos", reivindicando así el tema del aborto, algo con lo que empatiza mucho ahora mismo ya que actualmente se encuentra embarazada de su segundo hijo. Su primera hija, Matilda, fue fruto de su relación con el fallecido Heath Ledger: "No hubiera podido hacer esto sin emplear el derecho de una mujer a elegir, elegir cuándo tener a mis hijos y con quién". Sin terminar su discurso, Williams ya recibió un gran aplauso por sus palabras por parte de los asistentes a la gala.

"Gracias a Dios, o a quien sea que le reces, que vivimos en un país fundado en el principio de que soy libre de vivir por mi fe y que tú eres libre de vivir por la tuya", agradeció después Williams, quien aprovechó la ocasión para fomentar el voto de las mujeres en su país: "Cuando llegue el momento de votar, piensen en sus intereses, es lo que han estado haciendo los hombres durante años, es por eso que el mundo se parece a ellos. No se olviden que nosotras somos el cuerpo de votantes más amplio del país. Hagamos que se parezca más a nosotras", añadió.

Patricia Arquette pide votar contra Trump

La ganadora del Globo de Oro 2020 por Mejor actriz de reparto en una miniserie por su papel en 'The Act', ha vuelto a protagonizar otro de los discursos de la noche. Denunció los últimos movimiento bélicos del presidente estadounidense y según Patricia Arquette, han empujado al país "al borde de la guerra": "Por favor, que todo el mundo tenga esto en cuenta y que vote en consecuencia en 2020" pidió Arquette.