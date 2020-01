Globos de Oro 2020: Las grandes favoritas en las categorías de televisión

El 5 de enero ha sido la fecha elegida por Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para dar a conocer el nombre de los ganadores de 77ª edición de los Globos de Oro. El evento tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, espacio en el que se reunirán las estrellas del momento de la pequeña y gran pantalla. La gala será conducida por el intérprete y humorista Ricky Gervais, que toma el relevo como maestro de ceremonias tras la labor desempeñada por Sandra Oh y Andy Samberg el año pasado. Asimismo, en esta edición, Ellen DeGeneres y Tom Hanks serán reconocidos por sus trayectorias en televisión y cine, respectivamente. El actor recibirá el premio de honor Cecil B. DeMille, mientras que la presentadora y actriz obtendrá el galardón de honor Carol Burnett.

'Fleabag' en Mejor serie de comedia

En lo que respecta a los nominados,, aunque este año solo repite entre las candidatas ' Killing Eve '. Mientras tanto, en el apartado de Mejor serie de Comedia repiten algunas ficciones, entre las que se incluyen ' El método Kominsky , vigente campeona. De este modo, son varias las ficciones y muchos los intérpretes que compiten por alzarse con uno de los preciados galardones y, como era de esperar, algunos se han proclamado ya favoritos, aunque a la hora de la verdad podemos llevarnos más de una sorpresa. Desde FormulaTV os mostramos

Escena de 'Fleabag'

Aunque 'El método Kominsky' llega dispuesta a revalidar el título tras una segunda temporada que ha mantenido el nivel, este año no lo va a tener nada fácil. Entre sus rivales se encuentra 'Fleabag', que ha conseguido muy buenas críticas tanto por parte de los expertos televisivos como del público. Esta comedia, creada y protagonizada Phoebe Waller-Bridge, aparece en muchas apuestas para alzarse con el galardón, algo que no es de extrañar tras una segunda y sorprendente temporada. La ficción ha resurgido de sus cenizas tres años después del estreno de su primera temporada, demostrando que todavía se pueden crear comedias exquisitas sin caer en el chiste fácil o el gag habitual. Su fórmula del éxito se basa en saber conjugar a la perfección el humor con el sufrimiento personal de su protagonista, una mezcla infalible.

Phoebe Waller-Bridge en Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag'

El éxito de 'Fleabag' radica en gran parte en la labor desempeñada por Phoebe Waller-Bridge. No solo es la creadora y guionista, también es el rostro principal de la ficción. Su actuación no deja indiferente a nadie, metiéndose de lleno en la piel de un personaje mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a ver en una comedia. La actriz aporta la humanidad necesaria y una gran variedad de matices, ofreciéndonos como resultado una interpretación creíble e imponente, de esas que rondan en la cabeza durante mucho tiempo. Por todos estos motivos, son muchos los que consideran que Waller-Bridge terminará la noche como la gran triunfadora de esta edición de los Globos de Oro.

Michael Douglas en Mejor actor comedia

Michael Douglas en 'El método Kominsky'

En la categoría de Mejor actor de comedia encontramos como nominados a Bill Hader por 'Bill Hader', a Ben Platt por 'The Politician', a Paul Rudd por 'Cómo vivir contigo mismo', a Ramy Youssef por 'Ramy y Michael Douglas por 'El método Kominsky'. Todas son buenas actuaciones, pero quien concentra todas las miradas es Douglas, quien ha vuelto a brillar metiéndose en la piel de Sandy Kominsky. Además, en esta nueva tanda de episodios el actor se ha tenido que adaptar a los cambios de su personaje, mucho más consciente de su edad y de los problemas reales. Asimismo, el intérprete ya se hizo con el galardón en la pasada edición, y todo apunta a que volverá a subirse al escenario para recoger el premio.

'The Crown' en Mejor serie de drama

Olivia Colman y Tobias Menzies en 'The Crown'

Tras dos años de espera, la tercera temporada de 'The Crown' era una de las más esperadas de 2019. Las expectativas estaban muy altas y la serie no ha decepcionado para nada. El excelente nivel de sus predecesoras se ha mantenido, tanto a nivel argumentativo como interpretativo y técnico. El renovado elenco se ha adaptado a la perfección a los personajes, minimizando el impacto del salto temporal y manteniéndose fiel a esa fina línea que separa el equilibrio emocional del esfuerzo por mantener la estabilidad de la corona británica. Además, en su conjunto, es uno de los mejores repartos de una serie. Asimismo, una vez más vuelve a sobresalir en su ambientación y en la dirección de fotografía, demostrando la calidad de la producción.

Olivia Colman en Mejor actriz de drama

Olivia Colman en 'The Crown'

El galardón en la categoría a Mejor actriz de drama se presenta como uno de los más inciertos debido a la estupenda labor llevada a cabo por cada una de las nominadas. Jennifer Aniston por 'The Morning Show', Olivia Colman por 'The Crown', Jodie Comer por 'Killing Eve', Nicole Kidman por 'Big Little Lies' y Reese Witherspoon por 'The Morning Show' son las candidatas, aunque quien despunta parece ser Colman, Sustituir a Claire Foy en 'The Crown' no era una tarea sencilla, pero la actriz ha demostrado estar a la altura tomando el relevo. De hecho, la intérprete nos ha regalado una sublime e impecable interpretación como la reina Isabel II, adaptándose a la evolución del personaje y mostrando ese lado más inseguro, implacable y deshumanizado de la reina.

Billy Porter en Mejor actor de drama

Billy Porter en 'Pose'

Haber sido el vencedor en los pasados Premios Emmy, convirtiéndose así en el primer hombre negro abiertamente gay que ganaba ese galardón, ha hecho que Billy Porterencabece muchas apuestas como el favorito para alzarse con el Globo de Oro por su trabajo en 'Pose'. El actor interpreta a uno de los personajes más carismáticos de la ficción, manejando a la perfección sus sentimientos, aportando más vivacidad a la identidad de Pray Tell y convirtiéndose en una pieza clave de la serie. Enfrente tiene a rivales como Brian Cox por 'Succession', Succession por 'Juego de Tronos', Juego de Tronos por 'Mr. Robot' y Mr. Robot por 'The Crown'.

Meryl Streep en Mejor actriz secundaria

Meryl Streep en 'Big Little Lies'

En la categoría de mejor actriz secundaria encontramos grandes candidatas que cuentan con una amplia trayectoria, es decir, pesos pesados de la interpretación. Sin embargo, el nombre que más suena para ser proclamada vencedora es el de Meryl Streep. La veterana actriz realizó una interpretación magistral en la segunda temporada de 'Big Little Lies', donde ha dado vida a Mary Louise Wright. Así pues, en la ficción de HBO le hemos visto encarnar a una mujer aparentemente frágil, pero con un mundo interior muy complejo y marcado por fantasmas del pasado. Pero para recoger el galardón tendrá que superar a actrices de la talla de Helena Bonham Carter por 'The Crown', Patricia Arquette por 'The Act', Toni Collette por 'Creedme' y Emily Watson por 'Chernobyl'.

Stellan Skarsgård en Mejor actor secundario

Stellan Skarsgård en 'Chernobyl'

Stellan Skarsgård por 'El método Kominsky', Stellan Skarsgård por 'Succession', Andrew Scott por 'Fleabag', Stellan Skarsgård por 'Chernobyl' y Henry Winkler por 'Barry' son los candidatos a Mejor actor secundario. Sin embargo, Skarsgård es quien destaca en muchas apuestas por su trabajo. El actor da vida al político soviético Boris Shcherbina, y él mismo reconoció que, aunque se trata de un papel basado en una persona real, solo tuvo una serie de fotografías para construir su personaje, puesto que no había mucho material al respecto. No obstante, eso no fue ningún impedimento para regalarnos una actuación perfecta en la que resulta totalmente convincente.

'Chernobyl' en Mejor miniserie o TV movie

Escena de 'Chernobyl'

El premio Emmy a Mejor miniserie abala a 'Chernobyl', que parece la clara ganadora en muchas apuestas de los Globo de Oro de este año. La miniserie de HBO, que ha sido una gran y grata sorpresa en el 2019, despertó la curiosidad de muchos por el tema tratado, y sorprendió por la forma de mostrar y narrar uno de los acontecimientos más trágicos de la historia. Además, la recreación de los hechos está elaborada con todo detalle y de forma minuciosa, lo que aporta mayor credibilidad a una historia que ya de por sí está basada en un suceso real. Tampoco podemos olvidar que está ficción se ha atrevido a cuestionar la verdad, obligándonos a reflexionar sobre lo que es cierto y lo que quieren que creamos como tal.

Sacha Baron Cohen en Mejor actor miniserie o TV movie

Sacha Baron Cohen en 'El espía'

Entre los candidatos a Mejor actor de miniserie o TV movie se encuentran Christopher Abbott por 'Trampa-22', Sacha Baron Cohen por 'El espía', Russell Crowe por 'The Loudest Voice', Jared Harris por 'Chernobyl' y Sam Rockwell por 'Fosse/Verdon', pero el nombre que suena con más fuerza es el de Baron Cohen. Acostumbrados como nos tiene a papeles cómicos, nos ha sorprendido en su papel en 'El espía', la producción de Netflix en la que se ha metido de lleno en la piel de Eli Cohen, uno de los espías más famosos del estado de Israel. El papel no era nada fácil, sobre todo porque ha tenido que realizar dos roles diferentes con sus respectivas particularidades. Por no hablar de que aparece prácticamente en todas las escenas.

Kaitlyn Dever en Mejor actriz miniserie o TV movie

Kaitlyn Dever en 'Creedme'

Una de las ficciones más aplaudidas de Netflix en 2019 ha sido 'Creedme', miniserie centrada en la historia de la víctima de una violación a la que nadie parece creer. La encargada de dar vida al personaje protagonista ha sido Kaitlyn Dever, que ha tenido por delante el complicado reto de meterse en la piel de un personaje basado en alguien real. Aunque no era algo sencillo de realizar, sobre todo porque debía evitar caer en el sentimentalismo y no dejarse llevar por los clichés, su labor ha sido convincente y desgarradora. No obstante, la joven intérprete tiene rivales muy potentes, entre las que se encuentran Michelle Williams por su labor en 'Fosse/Verdon' y Helen Mirren por su papel en 'Catalina la Grande'.