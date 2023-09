Por Beatriz Prieto |

Para la audiencia de 'La resistencia', no es ninguna novedad que su grabación, en ocasiones, sufra modificaciones. Un recurso que el equipo se planteó más que nunca el miércoles 13 de septiembre, después de que Jorge Ponce cubriera la imagen de la Tata de Miguel Ángel Muñoz, Luisa Cantero, sin ser consciente de que había muerto en julio. Todo un momento "trágame tierra" para el colaborador y David Broncano, por el que el programa se puso en contacto con Muñoz para saber si estaba o no de acuerdo con su emisión.

David Broncano y Jorge Ponce, perplejos al descubrir la muerte de la Tata de Miguel Ángel Muñoz en 'La resistencia'

Ponce llegó con una sección nostálgica, por la queque empleó sobre los muchos carteles colgados en la pared del teatro. Entre ellos, estaba el de la película documental '100 días con la Tata', donde. "Estás tapando a Luis Tosar . Y a la abuela de Miguel Ángel Muñoz, pobrecilla", señaló Broncano., respondía Ponce, con humor, despertando algunos lamentos entre un público que, al contrario que ellos, sabía que Cantero había fallecido.

De hecho, fue Grison quien les dio la mala noticia, dejando a cuadros tanto al presentador como a Ponce. "Otro chiste que hay que quitar. ¿Se ha muerto de verdad?", planteaba Broncano, quien se llevó las manos a la cabeza cuando el público también se lo confirmó, mientras Ponce procedía a limpiar el cartel. "¿Por qué no me decís que se ha muerto la señora, por qué no me avisas?", se quejó el malagueño. Asimismo, Broncano propuso contarle a Muñoz lo que había pasado: "Si esto se está emitiendo, es que le ha hecho gracia". "Por si esto se emite, le mandamos desde aquí nuestro cariñoso recuerdo a la abuela de Miguel Ángel Muñoz", añadió el presentador.

"Que la gente lo disfrute"

'La resistencia' mostró la prueba de que habían llevado a cabo la idea de Broncano, al publicar la respuesta de Muñoz en sus redes sociales. "Lo primero, mil gracias a ti y al equipo de 'La resistencia' por tenerme en cuenta antes de emitir el vídeo", arrancaba el actor, quien reconoció que "tengo mucho sentido del humor, pero también es cierto que este es un momento muy delicado para mí, así que os lo agradezco".

A pesar de todo, el madrileño se mostró optimista: "A la Tata le habría hecho mucha gracia, así que por favor, emitidlo y que la gente lo disfrute". "Solo os pido un favor: si no se ha manchado el cartel entero, dejadlo por ahí, así la Tata seguirá iluminando a 'La resistencia' allá donde esté", remató Muñoz, a lo que añadió que su abuela "no era de gotelé", sino de pared fina para poder colgar todas las fotos de su nieto.