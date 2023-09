Los excolaboradores de 'Sálvame' promocionan 'La resistencia' y desvelan cuánto han cobrado por hacerlo

Por Redacción |

'La resistencia' está lista para regresar el lunes 11 de septiembre. El programa de Movistar Plus+ encara su séptima temporada tras haberse establecido como uno de los originales más relevantes de la plataforma, y en esta etapa mantendrá su paradójica naturaleza tan rupturista en lo formal como conservadora en su plantel de cabecillas. Aun así, desde el formato cómico se ha recurrido a agentes externos (y muy conocidos por el público televisivo) para promocionar su vuelta.

David Broncano en 'La resistencia'

Tras lanzar una primera promo que perpetuaba ese lema de "", 'La resistencia' ha compartido una segunda en la que Belén Esteban . Y no lo hacen porque ellos vayan a aparecer ("en principio"), sino porquepor grabar estos vídeos en vertical que demuestran que ' Sálvame ', pese a su cierre en Telecinco, sigue muy vivo en el imaginario español.

El vídeo, que podéis ver bajo estas líneas, arranca con los saludos de los cuatro rostros televisivos, quienes instan a ver el estreno de 'La resistencia', aunque no tardan en desvelar la razón por la que han grabado esta promo para un programa en el que ni siquiera están implicados. "¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me han dicho que me pagan 1.200 euros", apunta Patiño, a lo que Lozano añade un "más IVA" que seguro que alegrará a los contables de los cuatro protagonistas. "Mira, por 1.200 euros si quieres te publicito las uñas de tu pie", remata Patiño.

Tenemos un segunda promo.



Poco me parece ???? pic.twitter.com/qCBH6Gdtq4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 8, 2023

La nueva era de 'Sálvame'

Esta breve campaña demuestra el aperturismo que están viviendo los ex de 'Sálvame' después de que el icónico programa fuera cancelado y concluyera su emisión en junio. Poco después, a mediados de julio, tanto los cuatro protagonistas del vídeo como Terelu Campos, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval y Kiko Hernández hicieron las maletas y se fueron a América para grabar un nuevo docu-reality junto a Netflix. A la espera de que ese salto al streaming vea la luz, 'La resistencia' se postula como el espacio perfecto para presentarlo cuando llegue el momento.