'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su novena gala en Telecinco en la noche del martes 9 de noviembre, a cargo de Carlos Sobera, en la que la casa de los secretos recibió a los tres candidatos a la repesca, entre los que se encontraba Miguel Frigenti. Una ocasión en la que los encargados del reality aprovecharon para reunirlo con Cristina Porta, a raíz del distanciamiento que la catalana temía que hubiera surgido con él tras su expulsión, momento en el que el manchego decidió sincerarse con ella.

Adara y Miguel Frigenti se reúnen con Cristina Porta en 'Secret Story'

Aunque ambos se fundieron en un abrazo en el que la catalana se mostró especialmente emocionada, Frigenti pronto procedió a manifestar su opinión sobre lo que había visto de su amiga desde que abandonó la casa de los secretos, después de que Porta manifestara que "solo fueron tres semanas, pero ha sido una persona importante aquí y tenía ganas de saber lo que pasaba". "Te quiero hablar con toda la honestidad del mundo porque eres una persona muy importante aquí dentro", manifestó el manchego, tras lo cual señaló que "me ha gustado tu concurso, pero en el conflicto que habéis tenido Luca y tú con Adara, habéis sido injustos". "Jamás le voy a dar a elegir", recalcó entonces Porta.

"No lo he entendido. Me he sentido desde fuera presionado en cierta manera, porque me habéis nombrado varias veces", comentó Frigenti, quien incluso dejó claro que, con respecto a ese asunto, "he apoyado" a Adara Molinero, aunque quiso dejar claro que "no te he criticado fuera", al igual que dio importancia al hecho de que a la madrieña "la conozco desde 2016". "Tienes que entender que he estado de espectador y hay cosas que no me han cuadrado. Puedes sentirte dolida porque apoyo a Adara, pero yo también me he sentido dolido por verte con Cynthia, con Isabel", reconoció el recién llegado, para dejar claro que "quiero mantenerme firme y no voy a estar en un grupo" en el que estuvieran alguna de esas dos concursantes, al igual que tampoco "voy a dejar sola" a Molinero.

El reencuentro de Miguel Frigenti y Cristina por fin ha llegado después de varias semanas ???? #SecretCuentaAtrás9 pic.twitter.com/nDIMh9okvj — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 9, 2021

"La amistad es libertad"

"Expliqué mis motivos. Aquí cambia todo mucho, vas conociendo a más gente", defendió Porta, ante las palabras de su amigo sobre sus nuevas relaciones dentro de la casa. Un encuentro en el que hubo cierta tensión a raíz de la intervención de Molinero, al ser nombrada por la catalana, quien reconoció de ella que "no me gustaba mucho", al igual que recalcó que el "esfuerzo increíble" que habría realizado para llevarse bien con la madrileña, algo que finalmente se había roto por completo. A pesar de todo, Frigenti aclaró que su cariño hacia Porta "no cambia", puesto que "la amistad es libertad. Que sea amigo de unos no me convierte en enemigo de otros".