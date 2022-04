El pasado lunes 25 de abril, llegaba nueva información sobre Miguel Frigenti y Luis Rollán a la redacción de 'Sálvame'. A pesar de que le dieron al periodista la oportunidad de contarlo de primera mano, fue Rafa Mora quien soltó la bomba de que, supuestamente, ambos colaboradores habían estado juntos.

Miguel Frigenti y Rafa Mora en 'Sálvame'

Esta información llegó a manos de Mora a raíz de unos tweets que Frigenti había estado subiendo sobre una supuesta relación más allá de la amistad entre Rollán y Luca Onestini: "Al intentar averiguar cuánto de cierto había en esta información, ha salido el gordo. Hemos hablado con el ex de Luis Rollán", anunció el valenciano. Frigenti aseguró no conocer al susodicho: "Pues él sí que te conoce a ti a través de Luis Rollán y asegura que habéis estado juntos", sentenció.

Frigenti negó rotundamente esta información: "Puede decir lo que quiera, que lo demuestre. Yo nunca he estado en la vida con Luis Rollán, lo diría porque yo nunca me avergüenzo de la gente con la que estoy. Si estoy con alguien lo digo, no tengo ningún tipo de problema", declaró. Mora le advirtió que hubo testigos, lo que alimentó la curiosidad del colaborador por conocer la "película que se había montado".

Han compartido cosas

Después de ver las imágenes del ex de Rollán, Frigenti quiso sincerarse: "Mientras he estado con mi novio, yo no he tenido nada con Luis ni le he mandado nada. Nunca le he sido infiel ni con Luis Rollán ni con nadie", zanjó. Por otra parte, respondiendo a la pregunta de Jorge Javier Vázquez donde le preguntaba si conocía el miembro de Rollán, admitió que antes de estar con Nua sí que tuvieron algo: "Yo he estado con Luis en una casa donde hemos compartido un montón de cosas, la ducha era común y ya está. Yo no he engañado a mi chico nunca", matizó.